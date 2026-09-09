במשך חודשים הוא כונה בדיווחים "אייפון פולד" (iPhone Fold), ולאחרונה בעיקר "אייפון אולטרה" (iPhone Ultra), אבל שעות ספורות לפני שאפל צפויה לחשוף את האייפון המתקפל הראשון שלה באירוע הכרזה חגיגי שייערך הערב (ד'), מתברר שייתכן שאף אחד מהשמות האלה לא יגיע לבמה.

לפי מארק גורמן מ"בלומברג", אפל החליטה לקרוא למכשיר החדש iPhone Duo. ויחד עם השם מגיעים כעת כמה פרטים חדשים על המכשיר: מחיר התחלתי של 2,000 דולר, תמיכה ראשונה מסוגה באייפון ב-Apple Pencil והשקה בחנויות שתגיע רק באוקטובר.

NEW: The Five Biggest Things to Watch Out for at Apple’s Big Event — The debut of Ternus; a $2,000-and-up foldable iPhone Duo; an iPhone 18 Pro line with big camera upgrades; Apple Watch updates and AirPods 5; and iPhone price increases. https://t.co/x9wQ6z30hA — Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026

השם Duo אמנם הופיע כבר בתחילת השבוע בפוסט של המדליף Majin Bu, אבל כעת גורמן, שנחשב לאחד המקורות האמינים ביותר בכל הנוגע לתוכניות ומכשירים של אפל, מדווח שזה אכן השם שעליו החליטה החברה.

2,000 דולר, וזה רק המחיר ההתחלתי

אבל גם אם השם שונה ממה שהעריכו בתעשייה, דבר אחד נשאר כפי שהסתמן בחודשים האחרונים: האייפון המתקפל לא יהיה זול. לפי גורמן, מחירו של ה-iPhone Duo צפוי להתחיל ב-2,000 דולר עבור גרסת 256 גיגה-בייט, מה שיהפוך אותו לאייפון היקר ביותר שאפל השיקה עד היום.

לפי הדיווח, העלייה במחירי רכיבי הזיכרון דחפה את עלויות הייצור מעבר ליעדים שהציבה אפל, אך עם זאת, החברה החליטה לספוג חלק מההתייקרות כדי להשאיר את מחיר הכניסה באזור ה-2,000 דולר. בגרסאות היקרות יותר הסיפור כבר אחר: נפח האחסון יגיע עד ל-2 טרה-בייט, והמחיר עשוי לטפס לכ-3,000 דולר.

ה-Duo צפוי להביא איתו גם משהו שאף אייפון לא הציע עד היום: תמיכה בעט החכם של החברה, ה-Apple Pencil, כאשר עד כה אפל שמרה את העט שלה למשפחת האייפד בלבד.

לפי דיווחים קודמים, כשהמכשיר יהיה סגור הוא יציע מסך חיצוני בגודל של כ-5.5 אינץ', ופתיחתו תחשוף מסך פנימי בגודל של כ-7.8 אינץ' - לא רחוק בגודלו מטאבלט קטן. התמיכה בעט עשויה להפוך את המסך הגדול לשימושי יותר לכתיבה, סימון ושרטוט, ולקרב את המכשיר עוד קצת לטריטוריה של האייפד.

גלריה האם כך ייראה האייפון המתקפל הראשון? ( MacRumors )

גם מתחת למסכים צפויים כמה שינויים. ה-Duo אמור לקבל את שבב A20 Pro ואת מודם C2 של אפל, אבל אחת הטכנולוגיות שמזוהות יותר מכל עם מכשירי האייפון המתקדמים צפויה דווקא להיעדר ממנו. לפי הדיווחים, המכשיר לא יכלול Face ID ובמקום זאת יחזיר את Touch ID. חיישן טביעת האצבע צפוי להשתלב בכפתור הצד, בדומה לפתרון שבו משתמשת אפל בחלק מדגמי האייפד.

גם מערך הצילום עשוי להיות צנוע יותר מזה של דגמי האייפון 18 פרו החדשים שיושקו הערב גם. לפי הדיווחים, המכשיר לא צפוי לכלול עדשת טלפוטו - פשרה לא קטנה עבור אייפון שמחירו מתחיל ב-2,000 דולר. בכל הנוגע לצבעים, המבחר בדור הראשון יהיה כנראה קטן במיוחד. לפי גורמן, אפל מתכננת להשיק את ה-Duo בשתי אפשרויות בלבד: כחול כהה ולבן.

המגינים כבר מחכים לו

למעשה, הסוד סביב המכשיר התחיל להיסדק עוד לפני הדיווח האחרון של גורמן. בסיור בין דוכני יצרנים בתערוכת IFA 2026 בברלין בשבוע האחרון נתקלנו בעצמנו בכמה יצרניות אביזרים שכבר הציגו מגינים המיועדים לאייפון המתקפל של אפל - מכשיר שבאותו שלב עדיין לא הוכרז רשמית.

ולא מדובר היה במקרה נקודתי. גם כלי תקשורת נוספים שנכחו בתערוכה דיווחו על מגינים אצל כמה יצרניות שונות, בהן WiWU ו-Forcell. בחלק מהמקרים הם הוצגו תחת השמות הלא רשמיים iPhone Ultra או iFold, ששימשו כאמור בחודשים האחרונים בדיווחים על המכשיר.

זו לא הפעם הראשונה שמגינים מקדימים סמארטפון שטרם הוכרז. כדי להכין את המוצרים שלהן בזמן להשקה, יצרניות אביזרים מסתמכות לעיתים על מידות, קובצי CAD ודגמי דמה שמסתובבים בתעשייה עוד לפני החשיפה הרשמית.

יצרניות מציגות מגינים לאייפון המתקפל הראשון, שטרם הוכרז ( דניאלה גינזבורג, ברלין )

זה כמובן לא אומר שהן קיבלו את המידע ישירות מאפל, אבל במקרה הזה כמה יצרניות שונות כבר הגיעו ל-IFA עם מוצרים מוכנים למכשיר שאפל אפילו לא הודתה בקיומו. ובכולם חזר פחות או יותר אותו מבנה: מכשיר שנפתח לרוחב כמו ספר, עם מסך חיצוני ומסך פנימי גדול, ובמידות שמזכירות את הגלקסי Z Fold 8 של סמסונג שהגיע לשוק לאחרונה.

ואז הגיעה ESR. יצרנית האביזרים פרסמה ברשתות החברתיות סרטון לקידום מגינים חדשים, ובו נראה לכאורה האייפון המתקפל עצמו בתוך אחד מהם. זמן קצר לאחר מכן הסרטון נעלם מחשבון ה-X של החברה, מה שרק משך אליו יותר תשומת לב.

אין כמובן אישור שהמכשיר שהופיע בסרטון הוא הדבר האמיתי. באותה מידה הוא יכול להיות דגם דמה או הדמיה שנועדה להציג את המגן, וברשת אף עלו טענות שחלק מהסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית. אבל אחרי שב-IFA כבר הסתובבו מגינים של כמה יצרניות שונות למכשיר, ברור לפחות שתעשיית האביזרים כבר מתכוננת אליו.