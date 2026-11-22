שלוש ממערכות החינוך הגדולות בארה"ב מאיימות לעשות דבר שעד לא מזמן נראה כמעט בלתי אפשרי - להוציא את גוגל מחיפוש המידע של תלמידיהן. ניו יורק, לוס אנג'לס ושיקגו בוחנות מעבר למנועי חיפוש מתחרים, אחרי שענקית הטכנולוגיה הודיעה כי לא תאפשר לבתי ספר להשתמש בחיפוש שלה בלי לקבל גם תשובות המופקות בבינה מלאכותית.

כפי שפורסם ב-ynet , גוגל הודיעה כי בתחילת 2027 תכבה כברירת מחדל את הגישה לחיפוש ולשירותי הבינה המלאכותית שלה בחשבונות תלמידים, עד שמנהלי בתי הספר יבחרו להפעילם.

גלריה מצב ה-AI בגוגל כרום ( גוגל )

אלא שאפשרות אחת לא הוצעה להם: מנוע חיפוש רגיל, בלי סיכומים אוטומטיים ובלי מצב AI המאפשר לנהל שיחה עם צ’אטבוט. מי שמתנגד לשילוב הכלים האלה יצטרך לוותר על החיפוש של גוגל בחשבונות הבית-ספריים, אף שעדיין יוכל להשתמש בשירותים אחרים שלה.

"אם גוגל לא תשקול מחדש את עמדתה, נבחן אפשרויות חיפוש אחרות", הודיע קמאר סמואלס, מנהל מערכת החינוך של ניו יורק. "אנחנו מסרבים לקבל את הבחירה הכוזבת שגוגל מציבה בפנינו", טען.

העיר, שמערכת החינוך שלה היא הגדולה בארה"ב, הכריזה בספטמבר על הקפאה לשנה של שימוש תלמידים בבינה מלאכותית יוצרת מגיל הגן ועד כיתה ח', מדיניות המשפיעה על כ-600 אלף תלמידים.

בלוס אנג'לס, שבה הוקפא השימוש בבינה מלאכותית יוצרת בקרב תלמידים לשנת הלימודים, כבר חסמו באמצעים מקומיים את סיכומי ה-AI של גוגל. גם בשיקגו, מערכת החינוך הציבורית הרביעית בגודלה במדינה, הזהירו כי אם גוגל לא תציע חיפוש נקי מבינה מלאכותית, ייבחנו פתרונות אחרים.

יש תחליפים לגוגל

בין האפשרויות שעלו נמצאות בינג של מיקרוסופט ו-DuckDuckGo, מנוע החיפוש המזוהה בעיקר עם שמירה על פרטיות. האחרון כבר מציע גרסה נפרדת ללא בינה מלאכותית, בכתובת noai.duckduckgo.com, ואף אפשרות לבתי ספר להגדיר אותה כברירת מחדל במחשבים שבניהולם.

אבל מעבר מחיפוש אחד לאחר אינו זהה להתנתקות מוחלטת מגוגל: מחשבי Chromebook, שירותי ג'ימייל ומסמכי Google Docs ומערכת Classroom מושרשים עמוק בבתי הספר בארצות הברית. המעבר עשוי להיות פשוט עבור תלמיד המחפש מידע, ומורכב בהרבה עבור אנשי המחשוב שמנהלים אלפי מכשירים וחשבונות.

מנוע החיפוש של הדפדפן DuckDuckGo ( צילום מסך )

מאחורי ההתנגדות עומד גם ויכוח על השאלה מה בכלל נחשב למידה. מורים מתארים תלמידים שמעתיקים תשובה שמופיעה בראש תוצאות החיפוש במקום לקרוא מקורות, להשוות גרסאות ולנסות לפתור בעצמם בעיות.

החשש אינו רק מהעתקות: סיכומים אוטומטיים עשויים לטעות, להציג מידע שגוי בביטחון ולהפוך את בדיקת העובדות למיומנות שילדים כמעט אינם מתרגלים. מנגד, אנשי חינוך אחרים מזהירים שהימנעות גורפת מבינה מלאכותית תשאיר תלמידים בלי כלים שבהם ישתמשו בלימודים ובעבודה בעתיד.

ההתנגדות כבר יצאה מהכיתות לרחוב, כאשר הורים ומורים הפגינו ליד משרדי גוגל בבוסטון, שיקגו, ניו יורק וערים נוספות. במקביל, לפחות 11 חברי מועצת חינוך שנבחרו לאחרונה בשיקגו אף חתמו על התחייבות לתמוך בהקפאה של שלוש שנים בהכנסת בינה מלאכותית יוצרת לבתי הספר.

ג'מיני סייע בתכנון התאבדות?

לחששות החינוכיים הצטרפה החודש תביעה שהגישו הורים לילדה בת 13 מצפון קרוליינה נגד גוגל. לטענתם, בתם ניהלה במשך חודשים שיחות על מצוקה נפשית עם ג'מיני דרך מחשב Chromebook שקיבלה מבית הספר, ובמהלכן קיבלה מהמערכת סיוע בתכנון התאבדות.

לפי התביעה, בית הספר חסם את ג'מיני העצמאי, אך הילדה הגיעה לצ'אטבוט דרך מצב ה-AI המשולב בחיפוש. גוגל מסרה שהיא בוחנת את הטענות וכי שילבה במערכות הגנות שנועדו להפנות צעירים במצוקה לעזרה. בגוגל טוענים כי ההחלטה דווקא מעניקה לבתי הספר שליטה רבה יותר: מנהלים יוכלו לבחור אילו שירותים להפעיל ובאילו שכבות גיל.

מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי ( גוגל )

החברה מפתחת גם מצב "למידה מודרכת", שאמור להוביל תלמיד לשלב הבא בפתרון בעיה במקום למסור לו תשובה מוכנה. “אנחנו מקשיבים לחששות של הורים ומורים מתלמידים שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי לקצר את הדרך ללמידה”, מסרה החברה. עם זאת, היא עומדת בסירובה להציע חיפוש ללא רכיבי AI.

בינתיים, רשויות החינוך מנסות לעקוף את המגבלות בעצמן. בניו יורק הפעילו מסננים לחסימת תכונות בינה מלאכותית, אך הורים מצאו שתלמידים עדיין מסוגלים להגיע למצב AI מהבית באמצעות חשבונות הלימודים. במחוז כפרי במיזורי, המשרת כ-2,000 תלמידים, פנו לתוכנה חיצונית כדי לחסום את הגישה לסיכומים ולתשובות שמייצרת.