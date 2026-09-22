מטא רשמה הצלחה משמעותית במרוץ הבינה המלאכותית: פחות משבועיים אחרי שהושק, סוכן ה-AI החדש של ענקית הטכנולוגיה, "מיוז" (Muse), זינק לראש טבלאות ההורדות ב-App Store וב-Google Play בארצות הברית, ובנתוני ההורדות הראשוניים אף הצליח לעקוף את ChatGPT, קלוד וגרוק.

מיוז הושק ב-8 בספטמבר, כאשר בחמשת הימים הראשונים שלו רשם כ-730 אלף התקנות, ועד אתמול (ב') המספר כבר טיפס ליותר מ-2.5 מיליון. לפי נתונים ראשוניים של חברת המחקר Sensor Tower, ב-12 הימים הראשונים מאז ההשקה נרשמו בארה"ב ובקנדה כ-1.8 מיליון הורדות של מיוז במכשירי אייפון, לעומת כ-1.3 מיליון הורדות של ChatGPT באותה תקופה.

גלריה Muse, סוכן ה-AI החדש של מטא ( צילום מסך )

גם מבחינת שימוש בפועל המספרים מרשימים. מיוז הגיע לכ-359 אלף משתמשים פעילים ביום באייפון בארצות הברית ובקנדה. וזה עוד לפני שמביאים בחשבון את העובדה שלא חייבים בכלל להוריד את האפליקציה: מטא מאפשרת להשתמש בשירות גם דרך וואטסאפ, כך שמספר המשתמשים הכולל עשוי להיות גבוה משמעותית.

כמובן שאת ההצלחה הזאת ניתן לרשום גם לזכותה של האימפריה הקיימת של מטא : יותר מ-95% ממשתמשי "מיוז" משתמשים גם בפייסבוק וכ-63% משתמשים באינסטגרם. במילים אחרות, בניגוד לחברות AI שנאלצות לבנות לעצמן קהל כמעט מאפס, ל מטא כבר יש מיליארדי משתמשים פוטנציאליים שנמצאים בתוך האפליקציות שלה.

ואז הגיעו הבעיות

אבל הסיפור המעניין באמת במיוז הוא לא רק מספר ההורדות, אלא מה שמטא מנסה לעשות עם המערכת. בניגוד לצ'אטבוטים כמו ChatGPT, שבהם המשתמש שואל שאלה ומקבל תשובה, מיוז מוגדר על ידי החברה כ"סוכן אישי אוטונומי": מערכת שאמורה לקבל מטרה, להבין מה צריך לעשות כדי להשיג אותה ואז לבצע בעצמה שורה של פעולות.

כך למשל, במקום לבקש מה-AI למצוא לכם מלון ואז להיכנס בעצמכם לאתר ולהזמין אותו, הרעיון הוא שמיוז יוכל לטפל בתהליך כולו. הוא מסוגל לגלוש באינטרנט, להתחבר לשירותים שבהם אתם משתמשים ולבצע משימות כמו שליחת מיילים, הזמנת טיסות ומלונות, ניהול יומן, הזמנת מקום במסעדה, מיון דואר אלקטרוני, טיפול בפניות לשירות לקוחות, השוואת מחירים ואפילו משא ומתן על רכישות באינטרנט.

מיוז מבוססת על מודל התשתית Muse Spark 1.3 של מטא, ויכולה להתחבר בין היתר לחשבון המייל, ליומן ולשירותי תשלום. הרעיון הוא שהסוכן לא רק יענה לכם, אלא ימשיך לעבוד ברקע גם אחרי שסגרתם את האפליקציה. לשם כך מטא טוענת כי לכל משתמש מוקצה למעשה מחשב וירטואלי עצמאי בענן, שפועל באופן רציף ומיועד רק עבורו. עליו יכול הסוכן לבצע את המשימות השונות, תוך הפרדה בין הפעילות של משתמשים שונים.

מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג ( Getty Images )

אלא שזה גם המקום שבו החזון מתחיל להסתבך. ברגע שנותנים לסוכן AI גישה למיילים, ליומן, לאתרי קניות ולשירותי תשלום, טעות שלו כבר לא מסתיימת בתשובה שגויה על המסך. היא יכולה להפוך לפעולה ממשית בעולם האמיתי. מטא עצמה מודה שגם סוכן שאומן היטב עלול לטעות או להיות יעד למתקפות.

והחשש הזה התברר כמציאותי מהר מאוד - חוקר אבטחת הסייבר פטריק וורדל חשף בימים האחרונים חולשת יום אפס (Zero-Day) בגרסה של מיוז למחשבי מק, שלדבריו מאפשרת לאפליקציה מקומית או לפקודה שמורצת במחשב להשתלט למעשה על החשבון של המשתמש.

החולשה מאפשרת לתוקף לשנות את השרת שאליו נשלחים נתוני התמלול של מיוז, להפנות אותם לשרת שבשליטתו וכך להשיג את הטוקן שמעניק גישה לחשבון. משם, לטענת וורדל, ניתן לנצל את ההרשאות הנרחבות שכבר ניתנו לסוכן כדי לבצע פעולות בשם המשתמש, בהן כתיבת קבצים למחשב ואפילו צילום תמונות באמצעות המצלמה, לעיתים מבלי שהמשתמש יקבל התרעה.

הבעיה חמורה במיוחד בגלל היקף ההרשאות שמיוז זקוקה להן מלכתחילה כדי לבצע את תפקידה. האפליקציה יכולה לקבל גישה למייל, לוואטסאפ, ליומן ולחשבונות ברשתות החברתיות, ובמק היא עשויה לקבל גם הרשאות למשאבי מערכת כמו קבצים, מצלמה ומיקרופון.

אמזון כבר אמרה לא

למרות התלהבות המשתמשים, אמזון הודיעה כי חסמה את הגישה של מיוז לשירותיה בעקבות חששות בתחום הפרטיות והאבטחה. ענקית המסחר טענה כי לא קיבלה הודעה מוקדמת על השילוב של המערכת, וכי גישה מתמשכת ולא מורשית של סוכן AI לשירותיה מפרה את תנאי השימוש שלה.

התגובה של אמזון ממחישה את אחד האתגרים הגדולים שעומדים כעת בפני סוכני AI - כדי שהם יהיו באמת שימושיים, הם צריכים לקבל גישה לשירותים אחרים באינטרנט ולפעול בהם בשם המשתמש. אלא שאותם אתרים ושירותים לא בהכרח מעוניינים לאפשר לבוטים אוטונומיים להסתובב בהם, לבצע רכישות או לאסוף מידע.

אמזון - אמרה לא למטא ( צילום: Tada Images / Shutterstock )

כך או כך, מיוז מוצעת נכון לעכשיו במסלול בסיסי בחינם, לצד מנוי בעלות של 20 דולר בחודש ומסלול פרימיום שעולה 100 דולר בחודש. לפחות כרגע, החברה בחרה שלא לשלב פרסומות בתוך השירות. המודל הזה מציב את מטא בתחרות ישירה מול OpenAI, אנת'רופיק וחברות AI אחרות שמנסות להפוך מנויים בתשלום למקור הכנסה משמעותי.

ההתלהבות כבר הגיעה גם למניה. מניית מטא זינקה בכ-25% במהלך ספטמבר, החודש הטוב ביותר שלה זה יותר משנתיים, ואנליסטים בוולס פארגו ובסיטי העלו את מחירי היעד למניה על רקע המומנטום של מוצרי ה-AI והאימוץ הראשוני של Muse.

הקרב על הסוכנים

ההצלחה הראשונית של Muse מגיעה בדיוק בזמן שבו תעשיית הבינה המלאכותית מתחילה לעבור מהצ'אטבוטים המוכרים לעידן סוכני ה-AI. במקום מערכת שמחכה שתכתבו לה בכל פעם מה לעשות, סוכן AI מקבל משימה ומפרק אותה בעצמו לשלבים. הוא יכול לעבור בין אתרים, להשתמש בכלים שונים, לקבל החלטות בדרך ולהמשיך לעבוד עד שהמשימה הושלמה.

זו גם הסיבה שחברות הטכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בתשתיות שיאפשרו להפעיל את המערכות האלה בקנה מידה עצום. מטא צופה השנה הוצאות הון של בין 130 ל-145 מיליארד דולר, שחלק ניכר מהן מיועד לתשתיות AI. במקביל היא משתפת פעולה עם יצרנית השבבים Arm בפיתוח מעבדים ושבבים ייעודיים למרכזי הנתונים שלה.

החברה אף מרחיבה את ההשקעות שלה מעבר למרכזי הנתונים עצמם - רק לאחרונה הכריזה מטא על Petal, כבל תת-ימי חדש שאמור לחבר בין ארצות הברית לצרפת, ושאותו היא מתארת ככבל הראשון שחוצה אוקיינוס עם קיבולת של פטה-ביט.