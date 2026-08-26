מייסד ומנכ"ל ענקית הטק מטא, מארק צוקרברג, תכנן קיצוץ ענק בקרב עובדי החברה - עד 60% מכוח האדם בצוותים רבים שלה, בשני גלי פיטורים - ולהחליפם בבינה מלאכותית.

מתחקיר של "רויטרס", המתפרסם היום (ד') ומתבסס על מסמכים פנימיים, הקלטות ופוסטים מתוך החברה, עולה כי המהלך - שתוכנן להתחיל בחודש מאי האחרון - בוטל ברגע האחרון ממש, שעות לפני הוצאתו לפועל, בעקבות ניצני מרד פנימי של עובדי החברה.

גלריה מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, בעת הצגת Meta AI ( רויטרס )

התוכנית: שינוי רדיקלי

לפי "רויטרס", המהלך נרקם בחשאי בצמרת מטא כבר בחודש ינואר, במהלך מפגש ההנהגה השנתי של צוקרברג וסגניו הבכירים בהוואי. בדיונים גובשה תוכנית נועזת לשינוי רדיקלי במבנה החברה בעידן ה-AI. לפי התוכנית, שזכתה לשם הקוד "פרויקט OT" - קיצור של Organization Transformation - הבינה המלאכותית אמורה הייתה להחליף את רוב העבודה היומיומית של אלפים מעובדי החברה, כשעל ה"עובדים הווירטואליים" יפקח צוות אנושי קטן של מהנדסים עתירי כישרון.

הארגון מחדש תוכנן להתבצע בשני "גלים", שהראשון בהם תוכנן לחודש מאי והבא אחריו לנובמבר. אבל, לפי "רויטרס", בליל ה-19 במאי, שעות ספורות לפני גל הפיטורים הראשון, צוקרברג חזר בו. מטא אמנם פיטרה למחרת 10% מעובדיה, אך ביטלה את תכנון הקיצוצים המאסיביים יותר שתוכננו לנובמבר.

מעבר לזעם העובדים, מבדיקה שערכה החברה התברר, כי טכנולוגיית "סוכני ה-AI" האוטונומיים שעליה התבססה האסטרטגיה החדשה, לא תצליח לספק את הרווחים הצפויים, ומשקיעים עצבניים החלו לתהות איך מצדיקה החברה את ההוצאות האדירות שלה על בינה מלאכותית.

מטא, בתגובה, אישרה את קיומו של "פרויקט OT" ואת העובדה שכלל צמצום חלק מהצוותים במטא בעד 60%, אך תיארה אותו כפרויקט מתמשך, בן שנה, המתמקד בקיצוץ בעלויות, עיצוב מחדש של מבני צוותים והעברת חלקם לתחומים חדשים. עם זאת, מטא טוענת כי מעולם לא התכוונה לפטר 60% מכלל כוח האדם שלה.

"כחלק מארגון מחדש של החברה שלנו בתחילת השנה, ביקשנו מכמה צוותים לבצע תרגיל תכנון תרחישים, שבחן את ההשפעה האפשרית של פריסות מחדש, סגירה של 'תפקידים פתוחים' וקיצוצים", הצהירה החברה. "בסופו של דבר, זה הוביל להעברת אלפי עובדים לעבודה בעדיפות גבוהה בכמה צוותים חדשים, כפי שדווח. לא התקדמנו עם כל תרחיש מהתרגיל, ומעולם לא הייתה כוונה לעשות זאת".

מארק צוקרברג מדבר על חזון בינת-העל ( רשתות חברתיות )

ממהרים להחליף בני אדם

סוכני AI כידוע מתוכננים לבצע פעולות אוטונומיות כמו יצירת אפליקציות חדשות, קניות, והזמנת נסיעות. מתברר כי מנהלי מטא נמשכו לרעיונות שחברות לא צריכות רק לשלב AI בתהליכים הקיימים שלהן, אלא ללכת ל"בינה מלאכותית טבעית", שממש מחליפה את האדם.

מנהלים בחברה, כולל סמנכ"ל הנתונים אלכס שולץ וראש המוצר נעמי גלייט, ביקרו באסיה בשנה שעברה כדי ללמוד כיצד סטארטאפים שם בנו את פעילותם סביב בינה מלאכותית. אימה ארצ'יבונג, סגן נשיא ותיק לניהול מוצרים, הודיע על אחד מפרויקטי הפיילוט הראשונים ביולי אשתקד.

בפוסט פנימי, תיאר ארצ'יבונג את המעבר במונחים מעולם הספורט: "בכדורסל, התפרצות מהירה מאפשר לך לבצע יותר זריקות לסל, וטובות יותר. אנחנו מצפים לאותו דבר עם כלי בינה מלאכותית: הם מאפשרים לנו לחקור יותר רעיונות בעלות נמוכה יותר ובאיכות גבוהה יותר".

הפיילוט של ארצ'יבונג כלל הקמת חמישה "פודים טכנולוגיים" קטנים, שכל אחד מהם כלל שניים עד שלושה מהנדסים ומעצב, כולם מצויידים בכלי בינה מלאכותית. הקבוצות היו אמורות לוותר על תהליכים מוכרים לשחרור מוצרים חדשים, ולבנות אבות-טיפוס ב"ספרינטים" של ארבעה שבועות. עד יוני האחרון, לפחות 11 יחידות בחברה, כולל צוותי הנדסה ומחקר, כבר בנו "פודים" קטנים כאלו.

בערך באותו זמן, מטא השיקה גם כלי משאבי-אנוש חדש לזיהוי "כישרונות בלתי ניתנים להחלפה" - ארכיטיפ ותיק של מהנדס עם ותק של עשרות שנים, שיכול לבצע את עבודתם של 10 אנשים. מטא התכוונה להשקיע סכומי ענק בחבילות תשלום ענקיות כדי למשוך ולשמר כישרונות כוכבים כאלה.

ב-13 במרץ, עוד לפני שנודע אפילו לסגני הנשיא של מטא על "פרויקט OT", דווח בתקשורת כי החברה מתכננת פיטורים של קרוב ל-20% או יותר מעובדיה. זו לא הייתה הפעם הראשונה: בין סוף 2022 לתחילת 2023 מטא קיצצה כבר כ-25%. הדיווח עורר זעזוע בין העובדים - מה שהרגיז את צוקרברג והשאיר את מנהליו לא מוכנים. בפועל פוטרו כ-10% בלבד.

משרדי מטא בלונדון ( צילום: Dan Kitwood/Getty Images )

הזעם עשה את שלו

בינתיים "פרוייקט OT" המשיך להתקדם: חלק ממהנדסי מטא הועברו ליחידת הנדסת AI יישומית חדשה, שנדרשה ליצור "חידות הנדסת תוכנה" לצורך אימון ושיפור כישורי הקידוד של מודלי ה-AI של החברה. בפוסטים הפנימיים רבים מהעובדים טענו שמדובר בעבודה משעממת ושגרתית.

באפריל דווח כי מטא חייבה את עובדיה בארה"ב להתקין תוכנת מעקב על מחשביהם, שעוקבת אחר השימוש במקלדת והקלקות העכבר שלהם, כדי ללמד את סוכני הבינה המלאכותית שלה לשכפל את האופן שבו בני אדם מתקשרים עם מחשבים. עובדים הציפו את הרשת הפנימית של החברה בפוסטים זועמים. תגובות המנהלים נענו בתמונות של פילים, כדי לסמל את "הפיל שבחדר" - הפיטורים.

במקביל למרד, שהלך והתפתח, נתונים פנימיים במטא הצביעו על כך, שהטכנולוגיה שבלב התוכנית לא מספקת את הסחורה. לשימוש בסוכני ה-AI הייתה השפעה שולית על הפרודוקטיביות. בנוסף נרשמה עלייה בפעולות סרק של "סוכני AI" ובאירועי אבטחה משמעותיים, שזינקו בכ-40% ביחס לשנה הקודמת. הזמן שבו העובדים נאלצו להשקיע בכיבוי השריפות עלה ב-70%.

עם הלחצים שהצטברו, צוקרברג החל לשנות כיוון. בהוראה מלמעלה, אחרי ביטול גל הפיטורין השני בנובמבר, מנהליו ניסו להעלות את המורל בחברה. תוכנית מעקב ההקלקות נעצרה, לחלק מעובדי יחידת ההנדסה החדשה התאפשר לחזור לצוותים הישנים שלהם.

היו גם התחייבויות לשפר את איכות החטיפים במטבחים הקטנים במשרדים, ולהגדיל את ההוצאות על נסיעות ואירועים חברתיים. לפני כחודשיים צוקרברג הופיע בהפתעה בפני העובדים והודה בטעות: טכנולוגיית סוכני הבינה המלאכותית לא האצה במהירות כפי שציפה. במקביל הוא השיק מהלך יחסי ציבור, שממקם את מטא כממוקדת באנשים.