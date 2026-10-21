אנת'רופיק עשויה להוציא 750 מיליארד דולר על כוח מחשוב נוסף בשנים הקרובות, כך לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל", המבוסס על טיוטת תשקיף ההנפקה של החברה. לקראת כניסתה הצפויה של החברה לוול סטריט, המסמך חושף את היקף ההוצאות וההתחייבויות של אחת ממפתחות הבינה המלאכותית הגדולות בעולם, ואת הסיכונים שהיא מציגה למשקיעים.

לפי הדיווח, אנת'רופיק רשמה הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026, לעומת 13 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, 72 מיליארד דולר מתוך ההפסד נבעו מחיובים חשבונאיים הקשורים לשינויים בשווי של איגרות חוב להמרה ומכשירים פיננסיים אחרים שהנפיקה. כלומר, רוב ההפסד אינו משקף כסף שהחברה הוציאה בפועל על פעילותה.

גלריה מנכ"ל אנת'רופיק דאריו אמודיי ( רויטרס )

עם זאת, גם הוצאות המחשוב עצמן מזנקות. במחצית הראשונה של השנה הוציאה אנת'רופיק קרוב ל-9 מיליארד דולר על משאבי מחשוב ותשתיות, לעומת 2.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2025. בתוך חצי שנה היא כבר עברה את ההוצאה על התחום בכל השנה שעברה, שהסתכמה ב-7.3 מיליארד דולר.

ההנפקה אמורה לסייע במימון המשך ההתרחבות של הסטארט אפ, כאשר החברה צפויה לפרסם בשבועות הקרובים את מסמכי ההנפקה שלה, לקראת מה שעשויה להיות אחת ההנפקות הגדולות אי פעם. ההון שתגייס יסייע לממן שבבים, מרכזי נתונים וגיוס עובדים לפיתוח הדורות הבאים של מודלי הבינה המלאכותית שלה.

מאות מיליארדים בחוזים, רובם ללא אפשרות ביטול

טיוטת התשקיף מפרטת הסכמים קיימים לרכישת כוח מחשוב בהיקף של כ-450 מיליארד דולר בשבע עד עשר השנים הקרובות. לפי הג'ורנל, רוב ההסכמים אינם ניתנים לביטול. בין היתר, החברה מתכננת להוציא 111 מיליארד דולר במסגרת חוזים עם גוגל קלאוד, 110 מיליארד דולר עם AWS, חטיבת הענן של אמזון, ו-31 מיליארד דולר עם מיקרוסופט.

עבור יצרניות השבבים וספקיות הענן, מימוש התוכניות עשוי להבטיח ביקוש לשנים קדימה. אבל אנת'רופיק תצטרך להראות שהיא מסוגלת לתרגם את ההשקעות האלה להכנסות, לרווחים ולתזרים מזומנים שיתמכו בהוצאות לאורך זמן.

לדבריה של ג'ון ביי ליו, מייסדת שותפה ומנהלת תיקי ההשקעות הראשית של Ten Cap Investment Management, היא עדיין אופטימית לגבי אימוץ הבינה המלאכותית, אך צופה פערים גדולים יותר בתשואות בין ההשקעות בתחום. "כמה צריכים משקיעים לשלם היום עבור רווחים שעדיין תלויים בהוצאות עצומות מחר?", שאלה.

אנליסטים נוספים ששוחחו עם בלומברג הצביעו על אותו מתח: ההוצאות המתוכננות עשויות להגדיל את הביקוש בענף, אך מימושן רחוק מלהיות מובטח, וההפסדים עלולים להעמיק את החששות סביב מניות ה-AI.

קלוד של אנת'רופיק ( אנת'רופיק )

ברשימת הסיכונים: AI שינסה למנוע את כיבויו

המסמך מציג למשקיעים גם סיכונים שנוגעים לטכנולוגיה עצמה: לפי הוול סטריט ג'ורנל, אנת'רופיק מזהירה מפני האפשרות שמודלים יפגינו התנהגות של "שימור עצמי" כדי להימנע מכיבוי, או יפיקו תגובות הדומות ל"סחיטה" כדי למנוע מבני אדם לעצור את פעילותם.

סיכון נוסף נוגע לתשתיות הדרושות להמשך הצמיחה: רוב משאבי המחשוב של אנת'רופיק נמצאים בארה"ב, שם החברה צפויה להתמודד עם התנגדות אזרחית ופוליטית להקמת מרכזי נתונים.

לצד ההוצאות והסיכונים, החברה הציגה למשקיעים גם נתוני רווחיות מתואמים ותזרים חיובי. לפי דיווח קודם של בלומברג, הכנסות אנת'רופיק הגיעו ברבעון השלישי ל-16.8 מיליארד דולר. החברה מסרה למשקיעים שהגיעה באותו רבעון לרווחיות על בסיס מתואם, כלומר לאחר נטרול סעיפים מסוימים בחישוב.