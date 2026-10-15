הן מהוות מעין "חצר אחורית" של תעשיית הבינה המלאכותית המשגשגת: אצלן מאוחסן ה"מוח" המייצר את הקסם – מיליוני שרתי מחשב הצורכים חשמל ומים בכמויות פנטסטיות, ומאוחסנים זה על גבי זה וזה לצד זה באלפי חוות שרתים ענקיות , הידועות גם כמרכזי נתונים, ברחבי העולם.

אבל מתברר, שככל שנבנים יותר מרכזים כאלה - כך גובר התסכול הציבורי נגדם. בארה"ב, שם הם נפרסים לרוחבה ולאורכה של המדינה, הוא מערער עיירות קטנות וקהילות פרבריות מחוף לחוף. לפי תחקיר חדש של רשת CNN, המשטרה בעשרות יישובים נקראה רק בשנה האחרונה יותר מ-100 פעמים כדי לחקור איומים הנוגעים לחוות השרתים, החל מכתובות נאצה ועד איומי רצח מקוונים על חברי מועצות.

גלריה חוות שרתים במדבר ( צילום: אילוסטרציה Pollo AI )

זעם גובר

האיומים הללו כמעט ולא הובילו לאלימות ממשית - מלבד מקרים נדירים, כמו זה שבו ביתו של חבר מועצת אינדיאנפוליס רוסס בכדורים – אך הם גוזלים מאות שעות עבודה משטרתית, מעוררים חששות אצל עובדי ציבור ומזעזעים קהילות שלמות.

הזעם הגובר נגד חוות השרתים החדשות גורר גם כעס על רשויות אכיפת החוק – השוטרים המקומיים, הנאלצים לעיתים להפעיל כוח נגד מפגינים, ואנשי סוכנויות פדרליות שעוקבים אחרי ההפגנות. כתבי אישום פליליים הוגשו נגד מתפרעים, והרשויות מודאגות במיוחד מקבוצות קיצוניות משני הקצוות המנוגדים של הספקטרום הפוליטי, שתופסות טרמפ על גל ההתנגדות.

במדינת קולורדו, למשל, הזהירו בממשל, במסמך שנשלח באפריל לסוכנויות אכיפת החוק, כי "נרטיבים קיצוניים אנטי-טכנולוגיים פונים למגוון רחב של תנועות אידיאולוגיות, כולל אנרכיסטים, פעילי איכות סביבה קיצונים ותומכי עליונות לבנה – ויוצרים מטרה משותפת בין תנועות מנוגדות".

מזכר דומה בקליפורניה הזהיר ביוני מפני "מגוון רחב של גורמי איום... מגוייס על ידי תלונות הקשורות לבינה מלאכותית". נבחרי ציבור טוענים כבר כי המאבק על מרכזי הנתונים "נכנס לשטח מסוכן", וממש חוששים לחייהם. חבר מועצת מיניאפוליס למשל, מייקל ריינוויל, דיווח על איומים נגדו ונגד משפחתו.

ב-22 באפריל בעיר מנאסס (Manassas) שבפרברי וירג'יניה הזהיר פתק בכתב יד, שנמצא באתר בנייה של מרכז נתונים שבונה אמזון בסביבה, מפני פצצות צינור שפוזרו ברחבי הבניין "ויתפוצצו בחצי השעה הקרובה". העובדים נמלטו על נפשם והשוטרים מיהרו לזירה. האיום התברר לבסוף כהודעת שווא, אבל הוא הוסיף דלק למדורה הכללית.

בתחילת פברואר התלבטה עיריית טרוי, אילינוי, אם לאשר הקמת מרכז נתונים ענק בשטח של כ-200 דונם, שייצר מאות מקומות עבודה לתושבי האזור. במהלך הוויכוח, פורסמו איומים נגד פקידי העירייה בפייסבוק: אנתוני הינוחוסה, איש עסקים בן 33, שתיאר את עצמו כ"רפובליקני מתון", הגיב על אחד הפוסטים בנושא: "ההשערה שלי היא שאף אחד לא ירצה שיירה בו, אז פשוט תתחילו לירות באנשים המעורבים, וזה לעולם לא ייבנה".

חוות שרתים של גוגל ( גוגל )

באותו יום דפקו שוטרים על דלתו והוא נעצר. הוא טען כי דבריו הוצאו מהקשרם: "זה פשוט מרגיש כאילו ראש העיר טרוי ומועצת העיר פשוט לא באמת מקשיבים לציבור".

הינוחוסה עומד כעת בפני אישומים פליליים בגין הפחדה והטרדה. אבל המקרה שלו הוא רק אחד מתוך כ-70 מקרים דומים של טענות לאיומים, הפחדה או תקיפות מתוכננות. עשרות דוחות משטרה נוספים מתארים מחאות רחוב, בקשות לתגבור סיורים ליד בתיהם של פקידים מקומיים, ועימותים עם צוותי מרכזי הנתונים. חלקם אף מתארים קריאות מפורשות להתנקשויות.

כך, למשל, לאחר שהרשויות בווסטלייק, טקסס, אישרו תוכניות למרכז נתונים באזור, פורסם פוסט שקבע: "הגיע הזמן להשתמש בכדורים נגד חברי מועצת העיר. שום דבר לא ישתנה עד שחלקם ימותו". במחוז סולט-לייק, יוטה, נענתה החלטה דומה במשפט "אני פשוט אירה לכם בפנים". במחוז בל, שוב בטקסס, נעצר גבר שהגיב על פוסט שעסק בבניית מרכזי נתונים מקומיים במילים: "אנחנו תמיד יכולים להרוג אותם".

לאלו יש להוסיף יותר מעשר איומים על הטמנת פצצות באתרי בניית מרכזי נתונים בכמה מדינות, כולל איווה, מרילנד, יוטה ווירג'יניה. רק משרד השריף במחוז לודון, וירג'יניה – המכונה גם "בירת מרכזי הנתונים בעולם" – קיבל דיווחים על לפחות תשעה איומים כאלה בשנה האחרונה.

עם זאת, חשוב לציין, כי לצד הפעילים הקיצוניים - לתושבים נורמטיביים יש טענות ענייניות לחלוטין, והם מעוררים חששות לפיהם מרכזי הנתונים החדשים מעלים את חשבונות החשמל שלהם, פוגעים באיכות המים ובאיכות הסביבה ועוד. על-פי סקר של CNN מספטמבר, כמעט תשעה מתוך עשרה אמריקאים אומרים שהם "מודאגים יותר מאשר נרגשים" מהעלייה במספר המתקנים הללו.