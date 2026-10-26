השקת האייפון דואו (iPhone Duo) בסוף השבוע האחרון ב-70 מדינות אמורה הייתה להיות רגע השיא של אפל בעידן הנוכחי. כמעט עשרים שנה לאחר שסטיב ג'ובס שלף את האייפון הראשון על הבמה בסן פרנסיסקו, ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו הציגה סוף סוף שינוי צורני מהותי. אלא שעבור פיטר ת'יל, מייסד שותף בפייפאל ומהמשקיעים הבולטים והמשפיעים בעולם הטק, המהלך הזה רחוק מלהרשים.
בריאיון לפודקאסט של הסופר והביוגרף וולטר אייזקסון (שכתב את הביוגרפיה הרשמית של סטיב ג'ובס), הבהיר ת'יל כי לתפיסתו אפל קפאה על שמריה מאז מותו של ג'ובס ממחלת הסרטן בשנת 2011.
לדבריו, האייפון אכן היה המצאה אדירה, אך מאז לא נותר הרבה מה לחדש בתחום, והחברה התמקדה במשך חמש עשרה שנים בהגדלת נפח הפעילות, בשיווק ובמיתוג בלבד. ת'יל לא חסך ביקורת אישית מהמנכ"ל לשעבר טים קוק, וציין כי יזמים בעלי חזון כמו אילון מאסק או ג'ובס עצמו תרמו לחברה האנושית הרבה יותר מקוק.
תקופה רגישה לאפל
הביקורת של ת'יל נוחתת בנקודת זמן רגישה עבור החברה, שמתמודדת עם טענות גוברות בארצות הברית ובאירופה על איבוד ההובלה בשתי חזיתות מרכזיות: חומרה מתקדמת ובינה מלאכותית. האייפון דואו החדש מציע מסך חיצוני בגודל 5.4 אינץ' שנפתח לתצוגת OLED פנימית של 7.6 אינץ', שבב A20 Pro ושלדת טיטניום ואלומיניום עם ציר כמעט בלתי נראה, במחיר התחלתי של 1,999 דולר (ובישראל חוצה בקלות את רף 8,500 השקלים ביבוא רשמי).
עם זאת, כדי לעמוד במגבלות העובי והמבנה, אפל ויתרה במכשיר החדש על מערכת זיהוי הפנים Face ID וחזרה לחיישן טביעת אצבע בכפתור הצד, ואף השמיטה את עדשת הטלפוטו שקיימת בדגמי הפרו.
השוואה לשוק האסייתי והעולמי מדגישה עד כמה אפל הגיעה באיחור למסיבה. בעוד שבקופרטינו השיקו כעת מכשיר המתקפל לשניים בפורמט דמוי דרכון, סמסונג הקוריאנית משווקת מכשירים מתקפלים באופן מסחרי מאז 2019 וכבר מחזיקה בדורות בוגרים ומלוטשים של סדרת Galaxy Z Fold.
בסין הפער בולט אף יותר. וואווי, שהכריזה לאחרונה על חציית רף 20 מיליון המכשירים המתקפלים שנמסרו ומחזיקה בכמחצית מהשוק העולמי בקטגוריה זו, כבר משווקת את סדרת Mate XT בעלת קיפול משולש, לצד מתחרות סיניות כמו הונור ושיאומי שמציגות מכשירים דקים וקלים בהרבה מ-254 הגרמים של האייפון המתקפל.
גזרה נוספת שבה פער החדשנות בולט היא הבינה המלאכותית. בזמן שחברות כמו OpenAI ואנת'רפיק מכתיבות את הקצב העולמי עם מודלים מתקדמים, העוזרת הקולית סירי של אפל עדיין נתפסת כנחותה משמעותית מול המתחרות, למרות שילוב מודלים מקומיים על גבי שבבי החברה.
המצב עד כדי כך רע לאפל שהיא נאלצה לבלוע את הצפרדע ולשלב את המודל של גוגל - ג'מיני - כמנוע ההפעלה העיקרי של סירי החדשה. להזכיר - ג'מיני הוא הבסיס לעוזרת של אנדרואיד, מערכת ההפעלה של גוגל למובייל והמתחרה העיקרית של אפל בשוק הזה.
(ממש) לא הכל שחור
למרות המתקפה, גם ת'יל מודה שאפל רחוקה מלהיות כישלון עסקי. הוא הגדיר אותה כמניית ערך טהורה המנוהלת היטב, תיאור שתואם את המציאות בוול סטריט. זו לא הפעם הראשונה שת'יל מבקר את ההתנהלות של אפל - בריאיון לניו יורק טיימס ב-2017 טען כי עידן אפל הסתיים, אבל מניית החברה המשיכה לטפס בעקביות.
מחשבי המקבוק נותרו כלי העבודה המועדף על מפתחי בינה מלאכותית וצרכנים רגילים כאחד (אם כי גם שם אנבידיה ומיקרוסופט כבר נוגסות בישבן של אפל), ואוזניות האיירפודס שהושקו ב-2016 תחת הנהגתו של קוק יצרו קטגוריית שוק חדשה לחלוטין שגלגלה עשרות מיליארדי דולרים.
יש לציין שדבריו של ת'יל אינם חדשים בעמק הסיליקון, בשנים האחרונות התגברו הטענות נגד אפל שהיא נכשלה פעם אחר פעם בחדשנות ובהובלה טכנולוגית. מספיק לציין את פרויקט הרכב האוטונומי שבוטל לטובת השקעה במשקפי המציאות המוגברת ויז'ן פרו - שגם הם נכשלו. שני הפרויקטים האלה לא נולדו מתוך רצון להוביל אלא כתגובה לציפיות השוק. משהו שבעידן של ג'ובס כנראה לא היה עובר את סף משרדי המנכ"ל.