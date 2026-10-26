יש לציין שדבריו של ת'יל אינם חדשים בעמק הסיליקון, בשנים האחרונות התגברו הטענות נגד אפל שהיא נכשלה פעם אחר פעם בחדשנות ובהובלה טכנולוגית. מספיק לציין את פרויקט הרכב האוטונומי שבוטל לטובת השקעה במשקפי המציאות המוגברת ויז'ן פרו - שגם הם נכשלו. שני הפרויקטים האלה לא נולדו מתוך רצון להוביל אלא כתגובה לציפיות השוק. משהו שבעידן של ג'ובס כנראה לא היה עובר את סף משרדי המנכ"ל.