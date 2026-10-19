רגע לפני שהאייפון המתקפל הראשון של אפל מגיע לחנויות, החברה חשפה לראשונה את קיבולת הסוללה שלו: החברה חשפה את קיבולת הסוללה של האייפון דואו (iPhone Duo), ומתברר שלמרות המבנה המתקפל, היא לא קטנה במיוחד. במקביל, לקראת תחילת המכירות בישראל ביום שישי הקרוב, דיווחים על קשיי ייצור ומחסור במכשירים מעוררים חשש לעיכובים באספקה.

אפל, כידוע, לא נוהגת לחשוף את קיבולת הסוללה של מכשירי האייפון שלה במפרטים הרשמיים, ומעדיפה להסתפק בנתונים על שעות השימוש והצפייה בווידאו. אלא שמאז יוני 2025, תקנות חדשות של האיחוד האירופי מחייבות את יצרניות הסמארטפונים לפרסם מידע מפורט על הסוללות, היעילות האנרגטית ועמידות המכשירים.

גלריה האייפון המתקפל הראשון ( אפל )

בזכות הדרישה הזאת נחשף כעת כי האייפון דואו מצויד בסוללה בקיבולת של 4,883 מיליאמפר-שעה, כפי שעולה ממסמך רגולטורי שפרסמה אפל באירופה ושעליו דיווח אתר MacRumors. הנתון מאשר גם הדלפה קודמת, שלפיה אפל שילבה במכשיר שתי סוללות נפרדות, אחת בכל צד שלו, בקיבולת של 2,962 ו-1,921 מיליאמפר-שעה.

לשם השוואה, קיבולת הסוללה באייפון 18 פרו עומדת על 4,056 מיליאמפר-שעה, ובאייפון 18 פרו מקס על 5,391 מיליאמפר-שעה בגרסאות הכוללות מגירת SIM פיזי. בגרסאות האמריקאיות, שתומכות ב-eSIM בלבד, הקיבולות גבוהות מעט יותר ועומדות על 4,288 ו-5,567 מיליאמפר-שעה בהתאמה. אייפון דואו, לעומת זאת, תומך ב-eSIM בלבד בכל העולם, ולכן קיבולת הסוללה שלו זהה בכל השווקים.

בנוסף, לפי הנתונים הרשמיים של אפל, המכשיר מסוגל לספק עד 44 שעות של צפייה בווידאו באמצעות המסך החיצוני, לעומת 31 שעות בשימוש במסך הפנימי. מדובר בפער של 13 שעות בין נתוני הבדיקות של שני המסכים, אם כי לא ניתן לייחס אותו בהכרח רק לגודל המסך.

בכל מקרה, אלה נתוני מעבדה של אפל, ונצטרך לחכות לבדיקות עצמאיות כדי לדעת כמה זמן הסוללה באמת מחזיקה בשימוש יומיומי, שכולל מעבר בין המסכים, צילום, גלישה ושימוש באפליקציות שונות.

אפל שילבה ככל הנראה שתי סוללות נפרדות באייפון דואו ( אפל )

ההזמנות כבר נדחות ל-2027

בינתיים, נראה שאפל מתמודדת עם כאב ראש לא קטן לקראת ההשקה של המכשיר. ההזמנות המוקדמות של אייפון דואו נפתחו בארה"ב ביום שישי האחרון, ותוך פחות משעה מועדי האספקה כבר נדחו לסוף ינואר 2027. המשמעות היא שחלק מהלקוחות שיזמינו את המכשיר יצטרכו להמתין יותר משלושה חודשים עד שיקבלו אותו.

באפל מייחסים את העיכובים לביקוש חריג במיוחד. בהצהרה ל-Financial Times מסרה החברה כי הביקוש למכשיר יוצא דופן, וכי היא פועלת לספק את ההזמנות במהירות האפשרית. עם זאת, דיווחים שונים מצביעים גם על קשיים בייצור ובעיות בשרשרת האספקה.

לפי דיווח של האתר הסיני Jiemian News, אפל מתמודדת עם בעיות בייצור המסכים המתקפלים ורכיבי הציר. מקורות בשרשרת האספקה טענו כי באמצע ספטמבר שיעור ההצלחה בתהליך ההרכבה עמד על מעט יותר מ-60% בלבד, מה שעלול להגביל את מספר המכשירים שהחברה מסוגלת לייצר. אפל לא אישרה את הנתונים.

גם מארק גורמן מ"בלומברג", שידוע בקשרים האמינים שלו עם גורמים פנימיים באפל ובתעשייה, דיווח כי החברה הייתה מודעת לקשיי הייצור ולמחסור הצפוי, אך החליטה שלא לדחות את פתיחת ההזמנות המוקדמות.

המשלוחים של האייפון המתקפל הראשון כבר נדחו לינואר 2027 ( צילום מסך )

ונראה שהבעיה לא מוגבלת בהכרח להזמנות באינטרנט - לפי MacRumors, חלק מעובדי חנויות אפל בארה"ב הונחו להזהיר לקוחות שלא ביצעו הזמנה מוקדמת כי ייתכן שלא יוכלו לרכוש את המכשיר בחנויות ביום ההשקה. אפל עצמה עדיין לא הודיעה רשמית על היעדר מלאי בחנויות.

מה לגבי ישראל?

המכירה הרשמית של אייפון דואו בישראל צפויה להתחיל ביום שישי הקרוב, 23 באוקטובר, במקביל לארה"ב. המכשיר כבר זמין להזמנה מוקדמת אצל המשווקים המקומיים, במחיר שמתחיל ב-8,199 שקלים לגרסת 256 גיגה-בייט. בארה"ב המחיר מתחיל ב-1,999 דולר, לפני מסים מקומיים.