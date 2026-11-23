11 ימים אחרי שהתפטר בעקבות שערוריית ריגול ומערכת יחסים מחוץ לנישואים, ג'נסן הואנג חוזר לכיסא מנכ"ל אנבידיה. ענקית השבבים הודיעה היום (ב') כי דירקטוריון החברה הצביע פה אחד בעד החזרתו של המייסד לתפקיד המנכ"ל והנשיא, כמו גם למושבו בדירקטוריון, בהחלטה שנכנסת לתוקף באופן מיידי.

מדובר ב תפנית דרמטית במיוחד , פחות משבוע אחרי שאותו דירקטוריון הבהיר באופן חד-משמעי כי אין בכוונתו להחזיר את הואנג לתפקיד. מניית אנבידיה זינקה בתגובה, ואיתה כל השוק.

גלריה ג'נסן הואנג במסיבת עיתונאים ביפן, 2026 ( צילום: Tomohiro Ohsumi/Getty Images )

במסחר המקדים בוול סטריט זינקה מניית החברה ב-28%, ל-160.70 דולר. ביום שישי ננעלה המניה על 125.53 דולר, אחרי ירידה של 14%. בשעות שלפני הפרסום הרשמי כבר עלתה המניה בכ-8% עד 9%, אחרי שכבר בסוף השבוע קרא הנשיא דונלד טראמפ להשיב את הואנג לתפקיד.

לפי הודעת החברה, ההחלטה התקבלה לאחר סדרה של פגישות ושיחות בין חברי הדירקטוריון להואנג, שבסיומן השתכנעו כי הוא יכול לשוב ולהוביל את אנבידיה. אלא שהחלק המעניין באמת בהודעה נוגע דווקא לממשל האמריקני: באנבידיה אישרו כי במסגרת תהליך קבלת ההחלטה התייעץ הדירקטוריון עם גורמים בכירים בממשל האמריקני, וכי על סמך המידע שהתקבל מהם הוא משוכנע שהחזרתו של הואנג אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

ההתייחסות הזאת אינה מקרית. כזכור, הפרשה שהובילה להתפטרותו של הואנג החלה בעקבות דיווחים על קשר שניהל עם אישה שנחשדה בקשרים עם המודיעין הסיני, לצד חשיפת מערכת יחסים נוספת עם בכירה באנבידיה. החשיפות עוררו שאלות קשות בנוגע להתנהלותו האישית של אחד האנשים החזקים בתעשיית הטכנולוגיה, ובעיקר באשר לסיכונים הביטחוניים האפשריים הנובעים ממעמדו ומהגישה שלו למידע רגיש.

ב-12 בנובמבר הודיעה אנבידיה על התפטרותו של הואנג, שהקים את החברה ב-1993 והוביל אותה במשך יותר משלושה עשורים. סמנכ"לית הכספים הוותיקה, קולט קרס, מונתה למנכ"לית זמנית, בעוד הדירקטוריון החל בחיפוש אחר מחליף קבוע.

אלא שכבר בימים שלאחר ההתפטרות החל להתגבש קמפיין תמיכה בהואנג, בהשתתפות עובדים, בכירים בעמק הסיליקון ומשקיעים, שקראו לאפשר לו הזדמנות שנייה. גם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התערב בפרשה והביע תמיכה באפשרות שהואנג יחזור לתפקיד.

למרות זאת, רק ביום שלישי האחרון הצהיר יו"ר הדירקטוריון, הארווי ג'ונס, במהלך שיחת המשקיעים של אנבידיה כי החברה אינה מתכוונת להחזיר את הואנג לתפקיד המנכ"ל. כעת, שישה ימים בלבד לאחר מכן, הדירקטוריון חוזר בו מהעמדה הזאת לחלוטין.

בני הזוג הואנג והמאהבות לוסי וקימברלי ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz, מתוך האתר הרשמי של אנבידיה )

"אני לא יכול לחכות לחזור לעבודה"

"הדירקטוריון מאמין שג'נסן הוא האדם הנכון להוביל את אנבידיה, וכי החזרתו לתפקיד משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, השותפים והלקוחות שלנו", מסר ג'ונס בהודעה הרשמית. "יש לנו אמון מלא בג'נסן, ואנחנו מצפים לעבוד איתו כשהוא חוזר להוביל את החברה".

ג'ונס ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון, תפקיד שאליו מונה בעקבות עזיבתו של הואנג. קרס, שניהלה את החברה בתקופת הביניים, תחזור להתמקד בתפקידה כסמנכ"לית הכספים.

גם הואנג עצמו פרסם הודעה ראשונה בעקבות ההחלטה. "אני חש כבוד גדול לחזור לאנבידיה ולהוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות בעולם, בפתח מהפכה תעשייתית חדשה", אמר. "אני מקבל על עצמי את האחריות הזאת בענווה רבה ובמחויבות מחודשת".

הואנג הודה לחברי הדירקטוריון על האמון שנתנו בו, לג'ונס ולקרס על הובלת החברה בתקופה האחרונה, ולעובדים, למשקיעים ולשותפים שתמכו בו. הוא גם התייחס למשפחתו, שנקלעה בעל כורחה למרכז השערורייה: "מעל הכול, אני אסיר תודה על האהבה והתמיכה של משפחתי. אני לא יכול לחכות לחזור לעבודה".

החקירה נמשכת

למרות ההחלטה הדרמטית, הפרשה רחוקה מסיום. באנבידיה הדגישו כי החזרתו של הואנג לתפקיד אינה מביאה לסגירת החקירה העצמאית שנפתחה נגדו בעקבות הדיווחים על ניסיון של גורמי מודיעין זרים להתקרב אליו.

עם זאת, הנשיא טראמפ מיהר לשחרר הודעה עם פרסום החלטת הדירקטוריון, ובה כתב כי "אין שום סיבה לחשוב שהחזרתו תהווה סיכון כלשהו לביטחון הלאומי, אין שום ראיה שהואנג עבר על החוק".

החקירה מנוהלת על ידי ועדה מיוחדת המורכבת מדירקטורים עצמאיים בלבד, בסיוע יועצים משפטיים חיצוניים. החברה הבהירה כי הוועדה תמשיך בעבודתה עד להשלמת הבדיקה, וכי הואנג תומך בה ומתחייב לשתף פעולה באופן מלא.

במקביל, אנבידיה מקדמת שורת צעדים שנועדו לחזק את מנגנוני הפיקוח שלה. החברה הקימה ועדת דירקטוריון מיוחדת לענייני ביטחון לאומי ופיקוח על יצוא, שתהיה אחראית על הסיכונים הקשורים לסחר בינלאומי ולביטחון הלאומי. הוועדה תיעזר במומחים משפטיים וביועצים בעלי ניסיון בתחומים ביטחוניים.

בנוסף, החברה הודיעה כי תחל בחיפוש אחר מנהל ציות ראשי (Chief Compliance Officer), תפקיד חדש שיהיה אחראי לפיקוח על עמידת אנבידיה בדרישות החוק והרגולציה. באנבידיה גם התחייבו להמשיך לשתף פעולה עם החקירות והבדיקות שמנהלות רשויות הממשל האמריקני.

הצעדים הללו ממחישים את המורכבות של ההחלטה להחזיר את הואנג. מצד אחד, הדירקטוריון מביע בו כעת אמון מלא וקובע כי אינו מהווה סיכון ביטחוני. מצד שני, החקירות עדיין מתנהלות, והממצאים הסופיים שלהן טרם פורסמו.

עבור אנבידיה, שהפכה בשנים האחרונות לאחת החברות המשפיעות ביותר בעולם בזכות השליטה שלה בשוק שבבי הבינה המלאכותית, מדובר בהרבה יותר משאלה של זהות המנכ"ל. החברה נמצאת בלב המאבק הטכנולוגי והכלכלי בין ארצות הברית לסין, כאשר השבבים שלה כפופים למגבלות יצוא ולפיקוח הדוק מצד וושינגטון.