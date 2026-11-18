האיש שבנה את אנבידיה מאפס והפך אותה לאימפריית הבינה המלאכותית הגדולה בעולם רוצה את העבודה שלו בחזרה, אבל זה לא הולך להיות פשוט. למרות לחץ מצד בכירים בעמק הסיליקון, תמיכה של אילון מאסק ואפילו התערבות של הנשיא טראמפ, דירקטוריון אנבידיה הבהיר אתמול (ג') כי אין בכוונתו להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל.

ההודעה הגיעה במהלך שיחת המשקיעים של אנבידיה, שבה הציגה החברה תוצאות כספיות מרשימות במיוחד. יו"ר הדירקטוריון, הארווי ג'ונס, הבהיר כי הדירקטוריון קיבל פה אחד את התפטרותו של הואנג, וכי אינו מתכוון למנות אותו מחדש. במקביל, החברה ממשיכה בחיפוש אחר מנכ"ל קבוע, ובוחנת מועמדים מתוך הארגון ומחוצה לו.

גלריה ג'נסן הואנג באירוע בטאיוואן, 2026 ( צילום: Cheng Chia Huang/Getty Images )

שעות קודם לכן פרסם הואנג הצהרה פומבית ראשונה מאז התפטרותו, שבה הודה כי ביצע טעויות חמורות בחייו האישיים, והביע נכונות לשוב לתפקיד אם הדירקטוריון יחליט שהדבר משרת את טובת החברה. בכך הפך מי שהיה במשך 33 שנים האיש החזק ביותר באנבידיה, למי שצריך כעת לשכנע אחרים לתת לו הזדמנות שנייה.

נכון לעכשיו, הסיכויים לחזרה מהירה של הואנג נראים נמוכים. לא בגלל מחסור בתומכים, אלא משום שהדירקטוריון, הגוף שאחראי למינוי המנכ"ל, כבר הכריע נגד המהלך. ובכל זאת, התפתחות חדשה שנחשפה ברויטרס מצביעה על כך שלהואנג נותרה עדיין דרך להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בחברה.

כולם רוצים אותו בחזרה. חוץ ממי שמחליט

מאז התפטרותו בשבוע שעבר, הואנג זוכה לתמיכה יוצאת דופן מצד עובדים, משקיעים ובכירים בתעשיית הטכנולוגיה, ובמקביל העצומה שנפתחה למען חזרתו צברה כמעט 190 אלף חתימות (נכון לכתיבת שורות אלו). בין תומכיו הבולטים של הואנג נמצאים כאמור גם אילון מאסק והנשיא טראמפ, שהביע כאמור פומבית באפשרות שישוב לתפקיד.

מעבר להיותו מנכ"ל ומייסד החברה, הואנג נחשב לאיש שמאחורי ההצלחה של אנבידיה, והיה זה שהוביל את ההימור ארוך השנים של החברה על מעבדים גרפיים לצורכי מחשוב מתקדם. ההחלטות שקיבל, לצד פיתוח פלטפורמת CUDA וההשקעה העצומה בתשתיות מחשוב ובמרכזי נתונים, הפכו את יצרנית כרטיסי המסך לאחת החברות החשובות בעולם.

נוסף לזה, במשך השנים הואנג טיפח קשרים הדוקים עם מנכ"לי ענקיות הטכנולוגיה, מנהיגים ומשקיעים, והפך לפנים המזוהות ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית. מבחינת תומכיו, דווקא בתקופה שבה התחרות מול גוגל, AMD ויצרניות שבבים נוספות הולכת ומחריפה, אנבידיה אינה יכולה להרשות לעצמה לוותר על מנהיג שכזה.

אלא שלמרות התמיכה הציבורית הרחבה, הדרך לשינוי עמדתו של הדירקטוריון עדיין ארוכה. עצומה עם מאות אלפי חתימות, מרשימה ככל שתהיה, אינה מחליפה את כוח ההצבעה של בעלי המניות, וגם תמיכתם של כמה מהשמות הגדולים בעמק הסיליקון אינה מבטיחה שחברי הדירקטוריון ישנו את החלטתם.

אילון מאסק הולך מאחורי ג'נסן הואנג בפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ( רויטרס )

הקלף של הואנג

אלא שמתברר שהואנג לא איבד לחלוטין את יכולתו להשפיע על אנבידיה. לפי דיווח של רויטרס מאתמול, מסמכים תאגידיים ודיווחים לבעלי המניות מראים כי המייסד לשעבר מחזיק בכ-3.5% ממניות החברה, שיעור שמאפשר לו להציע שני מועמדים לדירקטוריון לקראת אסיפת בעלי המניות השנתית.

לפי כללי אנבידיה, בעל מניות שמחזיק לפחות ב-3% מזכויות ההצבעה במשך שלוש שנים רשאי, בכפוף לתנאים נוספים, להציע מועמדים לדירקטוריון. הואנג עומד בתנאי ההחזקה הזה, ולכן יכול לנסות ולהכניס לדירקטוריון מועמדים שעשויים לתמוך בחזרתו לתפקיד המנכ"ל, אלא שגם אם יצליח להביא לבחירתם, אין בכך כדי להבטיח שיהיה לו רוב בדירקטוריון או שההחלטה בעניינו תשתנה.

ובכל זאת, זהו פרט משמעותי. הואנג אולי איבד את תפקיד המנכ"ל ואת מושבו בדירקטוריון, אבל הוא עדיין אחד מבעלי המניות הגדולים בחברה. בניגוד לעצומות ולקריאות התמיכה ברשתות החברתיות, כאן כבר מדובר בכלי תאגידי ממשי שיכול לאפשר לו להשפיע על הרכב הגוף שיקבע את עתידו.

הבעיה היא לא רק הרומנים

אלא שגם אם יצליח להפעיל לחץ על הדירקטוריון, המכשול הגדול ביותר בפני חזרתו נותר הפרשות שהובילו להתפטרותו. במוקד עומד הקשר שניהל עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת תשתיות הענן Megaspeed. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, גורמי מודיעין בארצות הברית חשדו כי הייתה קשורה לפעילות מודיעינית סינית, בעוד החברה שבה עבדה נבדקת בחשד להעברת שבבי AI מתקדמים לסין בניגוד למגבלות הייצוא האמריקניות.

למרות שהחשדות הללו טרם הוכחו, וטרם נקבע האם הואנג עצמו היה מעורב בהעברה בלתי חוקית של שבבים, בהמשך נחשפו גם מערכות יחסים שניהל עם עובדות באנבידיה, בהן בכירה שהייתה כפופה לו ישירות. החשיפות העלו שאלות הנוגעות לניגודי עניינים, להתנהלותו כמנכ"ל ולאופן שבו דיווח לבכירי החברה על קשריו האישיים.

בני הזוג הואנג והמאהבות לוסי וקימברלי ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz, מתוך האתר הרשמי של אנבידיה )

לפרשות הללו הצטרפה אתמול התפתחות נוספת: לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", רשות ניירות הערך האמריקנית (SEC) פתחה בבדיקה אזרחית שנועדה לברר, בין היתר, אם אנבידיה מסרה למשקיעים מידע מטעה. במקביל הודיעה החברה על הקמת ועדה מיוחדת בדירקטוריון, שתפקח על עמידתה במגבלות הייצוא האמריקניות ועל הטיפול בסוגיות הנוגעות לביטחון הלאומי.

הצעדים הללו ממחישים כי המשבר סביב הואנג חורג מגבולות חייו האישיים, ומציב בפני אנבידיה שאלות הנוגעות להתנהלותה ולפיקוח עליה. במילים אחרות, הדירקטוריון נדרש להכריע לא רק בשאלה אם הואנג הוא המנהל המתאים ביותר מבחינה עסקית, אלא עליו להביא בחשבון גם את ההשלכות המשפטיות והרגולטוריות האפשריות של החזרתו.

מה צריך לקרות כדי שהוא באמת יחזור?

למרות ההצהרה החד-משמעית של הדירקטוריון, חזרתו של הואנג אינה בלתי אפשרית מבחינה תאגידית. דירקטוריון יכול לשנות את החלטותיו, ובעלי מניות יכולים לנסות להשפיע על הרכבו. אלא שהמרחק בין האפשרות התיאורטית לבין חזרה בפועל עדיין גדול.

המסלול הישיר ביותר הוא שינוי בעמדת הדירקטוריון עצמו. לשם כך יצטרכו ממצאי הבדיקות להפחית משמעותית את החששות בנוגע להתנהלותו של הואנג, ובעלי מניות מרכזיים יצטרכו להשתכנע שהחזרתו עדיפה על מינוי של מנכ"ל חדש. גם אז, הדירקטורים יצטרכו להסביר מדוע שינו את עמדתם לאחר שהודיעו בפומבי כי אינם מתכוונים להשיבו לתפקיד.

מסלול אחר הוא הפעלת לחץ באמצעות בעלי המניות, לרבות האפשרות של הואנג להציע מועמדים לדירקטוריון. אלא שמדובר בתהליך שעשוי להימשך חודשים, ושגם הצלחה בו לא תבטיח את חזרתו. הדירקטוריון עדיין יצטרך לקבל החלטה חדשה, ואין אינדיקציה לכך שמספיק בעלי מניות תומכים במהלך כזה.

אפשרות נוספת היא חזרתו של הואנג בתפקיד אחר, למשל כיועץ אסטרטגי. כך תוכל אנבידיה להמשיך ליהנות מהידע, מהניסיון ומהקשרים שצבר במשך שלושה עשורים, בלי להחזיר לידיו את האחריות הניהולית המלאה. אלא שגם הפתרון הזה אינו חף מבעיות, שכן נוכחותו של מייסד דומיננטי כל כך עלולה להקשות על מנכ"ל חדש לבסס את סמכותו. בשלב זה גם אין סימנים לכך שהחברה בוחנת אפשרות כזאת.

משרדי אנבידיה בקליפורניה ( צילום: AP Photo/Haven Daley )

הפרדוקס: מה יקרה אם אנבידיה תצליח גם בלעדיו?

בדוחות שפרסמה אתמול הציגה החברה הכנסות של 115.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2027, זינוק של 103% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. פעילות מרכזי הנתונים לבדה הניבה הכנסות של 107.6 מיליארד דולר, עלייה של 110%, והחברה צופה הכנסות של כ-130 מיליארד דולר ברבעון הבא.

הרבעון המדווח הסתיים ב-25 באוקטובר, כשבועיים לפני התפטרותו של הואנג, ומרבית המוצרים, ההסכמים וההשקעות שהניבו את ההכנסות נבנו בתקופת כהונתו. גם התחזיות לרבעונים הבאים נשענות על אסטרטגיה שגובשה במשך שנים תחת הנהגתו.

ובכל זאת, הנתונים ממחישים שאנבידיה אינה חברה שעוצרת ברגע שהמייסד שלה עוזב. יש לה מוצרים מבוקשים, לקוחות שממשיכים להשקיע סכומי עתק בתשתיות AI, ומערך ניהולי שנבנה לאורך שנים.

סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שמכהנת כמנכ"לית זמנית, ניסתה להרגיע את המשקיעים ולהבהיר שאנבידיה ממשיכה קדימה גם ללא המייסד המיתולוגי. בשיחת המשקיעים השבוע היא טענה כי הלקוחות, הספקים והשותפים העסקיים ממשיכים לעמוד מאחורי החברה, וכי הביקוש למוצריה ממשיך לגדול.

וכאן טמון הפרדוקס הגדול של הפרשה: ככל שאנבידיה תמשיך לצמוח ולהציג תוצאות חזקות גם בלי הואנג, כך יהיה קשה יותר להצדיק את החזרתו לתפקיד המנכ"ל. לעומת זאת, אם עזיבתו תתחיל לתת את אותותיה, בין אם בפגיעה בקשרים עם לקוחות, בהאטה בפיתוחים חדשים או בירידה באמון המשקיעים, הלחץ על הדירקטוריון להחזיר אותו עשוי להתגבר בחודשים הקרובים.

קולט קרס. סמנכ"לית הכספים שמונתה למנכ"לית הזמנית של אנבידיה ( אנבידיה )

המבחן הבא: הקונגרס האמריקני

בינתיים, לפני שהואנג יוכל לחשוב ברצינות על חזרה לאנבידיה, מחכה לו מבחן נוסף, והפעם בוושינגטון. לפי הודעה רשמית שפורסמה אתמול, הואנג הסכים להתייצב ב-1 בדצמבר לתשאול מתועד בפני נציגי שלוש ועדות של בית הנבחרים האמריקני, העוסקות במודיעין, ביחסי חוץ ובסין. יום לאחר מכן צפוי להתייצב בפני אותן ועדות גם היועץ המשפטי הראשי של אנבידיה, טים טטר.

במוקד הבדיקה עומדות שאלות הנוגעות לקשריו של הואנג עם אליס הואנג, לחשדות להפרת מגבלות הייצוא האמריקניות ולסיכונים האפשריים לביטחון הלאומי. המחוקקים מבקשים לברר מה ידעו בכירי אנבידיה, מתי נודע להם על החשדות ואילו צעדים ננקטו בעקבותיהם.

העדות של הואנג עשויה להשפיע על האופן שבו הדירקטוריון והמשקיעים מעריכים את הסיכונים הכרוכים בהחזרתו. אם הבדיקות יעלו ממצאים חמורים, הדרך חזרה עלולה להפוך לקשה עוד יותר. אם החששות המרכזיים יופרכו, הדבר עשוי לספק לתומכיו טיעון משמעותי בניסיון לשכנע את החברה לשקול מחדש את החלטתה.

אז מה הסיכויים האמיתיים?

נכון לעכשיו כשמחברים את כל הנתונים, התמונה ברורה למדי: חזרה מהירה של הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה לא נראית סבירה. הדירקטוריון מתנגד, החיפוש אחר מחליף קבוע כבר החל והבדיקות הנוגעות להתנהלותו נמצאות רק בתחילת הדרך.

בטווח הארוך יותר התמונה מורכבת יותר - הואנג עדיין מחזיק במניות ובאפשרות להשפיע על הרכב הדירקטוריון, נהנה מתמיכה של דמויות בולטות בתעשייה, ומזוהה עם חלק גדול מהיתרונות התחרותיים של אנבידיה. אלה נכסים משמעותיים שאי אפשר להתעלם מהם.