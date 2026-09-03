הצלצול בבתי הספר ברחבי ניו יורק מבשר לא רק על סיום חופשת הקיץ, אלא גם על תחילתו של אחד הניסויים החברתיים והחינוכיים המרתקים ביותר שנראו בארצות הברית בשנים האחרונות: האם מערכת החינוך הגדולה במדינה יכולה להוציא את הבינה המלאכותית מהכיתות, אחרי שמסכים ותוכנות "חכמות" כבר נעשו חלק משגרת הלימודים?

בשנתיים האחרונות האלגוריתמים, הצ'אטבוטים והמסכים דחקו בהדרגה את הלוח, הדף והמגע האנושי הישיר. אלא שכעת, ברגע האחרון לפני פתיחת שנת הלימודים, ראש העיר זוהראן ממדאני החליט ללחוץ בכל הכוח על כפתור הכיבוי.

גלריה בניו יורק החליטו - בלי AI לילדים ( צילום: Shutterstock )

בלי AI עד החטיבה

ממדאני ונציב החינוך העירוני קמאר סמואלס הכריזו אמש (ד') על הקפאה בת שנה של שימוש תלמידים בבינה מלאכותית. האיסור יחול על תוכנות הפונות ישירות לתלמידים, צ'אטבוטים ומורים פרטיים מבוססי AI, ממסגרות הקדם-גן (המכונות 2-K) ועד כיתה ח'. המדיניות תקיף כמעט 600 אלף ילדים, כשני שלישים מכ-900 אלף תלמידי החינוך הציבורי בעיר, והיא מוצגת בידי העירייה כמגבלה הרחבה מסוגה בארה"ב.

עד כיתה ב' יאסר כליל על כל ילד שימוש במחשב או בטאבלט אישי, אף שהמסכים, שעליהם המורה מציג חומרי לימוד, סרטונים, מצגות או תרגילים לכל הכיתה - יישארו בכיתות. בכיתות ג' עד ה' תוגבל עבודה אישית מול מסך ל-30 דקות ביום, ובכיתות ו' עד ח' ל-45 דקות.

עוד יוחרגו אמצעי עזר לתלמידים עם מוגבלויות ולתלמידים הלומדים אנגלית, מבחנים קצרים, ימי לימוד מרחוק ותוכנות מאושרות לספרים דיגיטליים, תכנות, רובוטיקה וסימולציות. המהלך מצטרף לאיסור שכבר חל במדינת ניו יורק על שימוש בסמארטפונים לאורך כל יום הלימודים.

גם בתיכונים, מכיתה ט' ואילך, לא תינתן לבינה המלאכותית כניסה חופשית. כל תלמיד יקבל פעמיים בשנה שיעור בן 45 דקות על האופן שבו עובדת הטכנולוגיה, על שלל ההטיות שלה, סיכונים, אתיקה והשפעתה על שוק העבודה.

מורים, לעומת זאת, יוכלו להיעזר בכלי AI שאושרו לצורך בניית מערכי שיעור, תרגום, ניסוח הודעות ומשימות תפעוליות. מנגד, ייאסר עליהם להחליף את שיקול הדעת המקצועי שלהם במכונה: AI לא יעניק ציונים, לא יקבל החלטות משמעת, לא יקבע תוכניות חינוך מיוחד, לא ינחה טיפול בתלמיד במשבר ולא יסייע בהחלטה אם תלמיד יסיים את לימודיו או יעלה כיתה. צ'אטבוטים מסוג "חבר וירטואלי", המציעים תמיכה רגשית או נפשית, ייאסרו בכל שכבות הגיל.

ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני ( צילום: Angelina Katsanis/AP )

"ילדים זקוקים לקשר אנושי"

"ילדים זקוקים למורים ולקשר אנושי כדי ללמוד ולצמוח", אמר ממדאני. לדבריו, ענקיות הטק מבקשות לשכנע שחינוך מוקדם המופעל באמצעות AI הוא בלתי נמנע ואף הכרחי, "אבל אנחנו ממש לא רואים זאת כך". לדבריו, מטרת ההגבלות היא "להגן על סקרנות, יצירתיות והיכולת להתמודד עצמאית עם בעיות".

המהלך הוא סיבוב נוסף בזיגזג של ניו יורק סביב בינה מלאכותית. בינואר 2023 חסמה העיר את ChatGPT במכשירים וברשתות של בתי הספר, מחשש לפגיעה בלמידה, טעויות ורמאות. ארבעה חודשים אחר כך נסוגה מההחלטה, ונציב החינוך דאז הודה שהתגובה הראשונית נבעה מפחד והבטיח "לאמץ את הפוטנציאל".

במרץ השנה פרסם ממשל ממדאני מודל "רמזור": שימוש של אנשי חינוך ב-AI להענקת ציונים, צעדי משמעת והחלטות רגישות קיבל אור אדום, ואילו שימוש של תלמידים בטכנולוגיה סווג בצהוב, כלומר הותר בזהירות ותחת אישור המורה ובהשגחתו.

הצהוב הזה הצית מחאה. הורים סיפרו על ילדי גן שמבלים מול אפליקציות דמויות משחק, על תוכנות שמקליטות את קולם ועל מורים שנאלצים לנהל כניסות וסיסמאות במקום ללמד. אחת המטרות המרכזיות הייתה Amira, אפליקציית קריאה שבה דמות בעלת שיער סגול מאזינה לילדים ומתקנת את הגייתם. היא הוכנסה מאז 2024 לכ-150 בתי ספר.

הורים התלוננו גם על ST Math, משחק מתמטיקה בכיכוב פינגווין. לדבריהם, תלמידים כבר הכריזו שמתמטיקה באייפד מהנה, ואילו מתמטיקה רגילה משעממת. המחאה קיבלה חיזוק לאחר שמחוז סלמנקה שבמערב המדינה רכש בכ-57 אלף דולר את "סאלי", רובוטית דמוית אדם של Realbotix שנועדה לשמש עוזרת הוראה. הפילוט הוקפא בעקבות התנגדות הורים ומורים, חששות לפרטיות וקשריה של היצרנית לחברה המייצרת בובות ורובוטי מין.

מנגד, תומכי הטכנולוגיה טוענים כי כלים מותאמים יכולים לסייע לילדים המתקשים בקריאה ובחשבון, לצמצם פערים ולהקל על מורים עמוסים. גם העירייה אינה פוסלת את הטענה הזאת, אך דורשת כעת ראיות. כל מוצר יעבור בדיקה של פרטיות, בטיחות, שקיפות, איכות התכנון הלימודי והשפעתו בפועל. ספקים יידרשו להסביר אילו נתונים נאספים, כיצד הם נשמרים ומה עושה האלגוריתם, וכלי שלא ייחשב חיוני ללמידה יוצא מן המערכת.

המורה הרובוטית "סאלי" ( Realbotix )

ומה לגבי האכיפה?

לא כל ההורים מסתפקים בתוצאה. קלי קלנסי, ממייסדות Parents for AI Caution, ארגון ללא מטרות רווח של הורים המתנגדים לבינה מלאכותית, הגדירה את האיסור "צעד קדימה" אך הזהירה שהחריגים לתוכנות שאושרו במרכז המערכת עלולים להפוך לפרצה רחבה.

גם שאלת האכיפה נותרה פתוחה: רכיבי בינה מלאכותית כבר משולבים בתוכנות לימוד רבות, לעיתים בלי שהמורה או ההורה יודעים זאת, והעירייה אינה יכולה לפקח על השימוש שעושים תלמידים בחשבונות פרטיים בבית.

במהלך השנה תבחן קואליציה של תלמידים, הורים, מורים, איגודים מקצועיים, מומחים ונבחרי ציבור את ההקפאה ואת הניסויים בתיכון, ותפרסם המלצות לשנים הבאות. למערכת החינוך העירונית תקציב של כ-40 מיליארד דולר, כוח קנייה שמסוגל לגרום לחברות טכנולוגיה לשנות מוצרים ולא רק למכור אותם.