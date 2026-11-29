OpenAI עדיין לא השיקה את המכשיר הראשון שלה, אבל לטענתה, אפל כבר מנסה לחבל בייצור שלו. בסוף השבוע הגישה מפתחת ChatGPT תביעה נגד ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו, שבה היא מאשימה אותה בגניבת סודות מסחריים, באיומים על ספקיות רכיבים ובניסיון למנוע ממהנדסים של אפל לעבור לעבוד ב-OpenAI.

התביעה, שהוגשה ביום שישי לבית משפט פדרלי בקליפורניה, מגיעה בתגובה ל תביעה שהגישה אפל ביולי נגד OpenAI ושניים מעובדיה לשעבר, טאנג טאן וצ'אנג ליו. אפל האשימה אז את מפתחת ChatGPT בגניבת סודות מסחריים ובגיוס עובדים משורותיה במסגרת מאמציה להיכנס לשוק מוצרי האלקטרוניקה הצרכנית. כעת מאשימה OpenAI את אפל בגניבת סודות מסחריים בעצמה.

גלריה סם אלטמן, ג'ון טרנוס ( רויטרס, אפל )

רק לפני שנתיים הכריזו שתי החברות על שיתוף פעולה שבמסגרתו שולב ChatGPT בעוזרת הקולית סירי. אלא שמאז נכנסה OpenAI לטריטוריה של אפל: בשיתוף ג'וני אייב, מי שהיה במשך שנים המעצב הראשי של אפל ואחד האנשים המזוהים ביותר עם פיתוח האייפון, היא מפתחת סדרה של מכשירים אלקטרוניים אישיים מבוססי בינה מלאכותית.

המטרה היא לאפשר לצרכנים להשתמש ב-ChatGPT גם בלי להזדקק לסמארטפון, לאפליקציות או למערכות ההפעלה המסורתיות שאנחנו מכירים כיום. על פי כתב התביעה, גם אפל מפתחת מכשירים דומים, שעשויים להתחרות ישירות באלה של OpenAI.

איומים על ספקיות וחשש מאיבוד חוזים

אפל מוכרת מאות מיליוני מכשירים מדי שנה, ובמשך עשרות שנים ביססה קשרים עסקיים עם ספקיות רכיבים ויצרניות ברחבי אסיה. עבור חלק מהן, אובדן חוזה עם אפל עלול להיות מכה כלכלית קשה. ב-OpenAI טוענים כי אפל מנצלת בדיוק את התלות הזאת כדי לפגוע במאמצי הייצור של החברה.

באחד המקרים שמתוארים בכתב התביעה, יצרנית שכבר חתמה על חוזה עם OpenAI הפסיקה לעבוד איתה בעקבות איומים לכאורה מצד אפל, מה שאילץ את החברה למצוא יצרנית חלופית. במקרה אחר, ספקית שמתמחה בעבודות גימור העבירה את העבודה על מוצרי OpenAI למשמרות לילה כדי להימנע מחיכוכים עם אפל, מה שהוביל לעלייה בעלויות הייצור.

מנהלים במערך האספקה של אפל אף דרשו לכאורה מספקיות שעובדות עם שתי החברות לחשוף פרטים חסויים על הפרויקטים של OpenAI, כולל זהות העובדים המעורבים בהם, תפקידיהם ומקום עבודתם. חלק מהספקיות חששו כל כך לאבד את החוזים שלהן עם אפל, שלפי התביעה הן שינו את המיקום או את המועד של פגישות עם אנשי OpenAI.

עוד נטען בכתב התביעה כי אפל ניסתה למנוע מעובדים אצל ספקיות שהיו מעורבים בפיתוח המכשירים של OpenAI להשתתף בפרויקטים עתידיים של החברה.

סם אלטמן וג'וני אייב. באפל חוששים מהיום שאחרי האייפון ( צילום: OpenAI )

חצי שנה ב-OpenAI ובחזרה לאפל

סיפור נוסף שנחשף בכתב התביעה מתאר כיצד בדצמבר 2025 הצטרף ל-OpenAI עובד לשעבר של אפל, ששמו לא נחשף ומכונה בכתב התביעה "עובד X". במסגרת תפקידו בחברה הוא עסק בין היתר בפיתוח ובבקרת האיכות של מצלמות, רכיבים אופטיים ומעטפות המכשירים העתידיים שלה.

כבר בשבועות הראשונים לעבודתו, כך לפי התביעה, החל העובד להעביר מסמכים חסויים של OpenAI לחשבונותיו האישיים. בסך הכל מדובר ביותר ממאה מסמכים, בהם מסמך בן 76 עמודים שכלל שרטוטים פנימיים, מפרטים טכניים ונהלים לבדיקת רכיב שטרם נחשף לציבור.

כעבור כחצי שנה הודיע העובד על התפטרותו, בטענה שהוא מעוניין לחזור לסין כדי לטפל במשפחתו. אלא שזמן קצר לאחר שעזב את OpenAI הוא חזר לעבוד באפל, לא לפני שהעביר לעצמו, על פי הנטען, קבצים חסויים נוספים.

ב-OpenAI חושדים כי חזרתו של העובד לאפל קשורה למידע שהשיג במהלך עבודתו בחברה. אפל מכחישה מצידה שקיבלה לידיה מידע חסוי של OpenAI באמצעות אותו עובד.

400 עובדים עברו מאפל ל-OpenAI

לפי כתב התביעה, לאחר שכ-400 מעובדיה לשעבר של אפל עברו לעבוד ב-OpenAI, יצרנית האייפון מנסה להרתיע עובדים נוספים מלעשות את אותו הדבר, בין היתר באמצעות סעיפים בחוזי ההעסקה שאוסרים על עובדים שעזבו את החברה לגייס את עמיתיהם לשעבר במשך שנה לחברות מתחרות.

לטענת OpenAI, גם הסכמי הקניין הרוחני שעליהם מחתימה אפל את עובדיה מנוסחים באופן כה רחב, עד שעובדים שעזבו את החברה עלולים להסתכן בתביעה משפטית גם כשהם בסך הכל עושים שימוש בידע ובכישורים המקצועיים שרכשו במהלך שנות עבודתם בה.

מימין: מנכ"ל אפל הנכנס ג'ון טרנוס, לצד המנכ"ל היוצא ויו"ר הדירקטוריון טים קוק ( Getty Images )

ההאשמות לא מסתכמות בחוזי העסקה - לפי כתב התביעה, אפל נהגה לעודד את עובדיה להשתמש בחשבונות ה-iCloud וה-iMessage האישיים שלהם גם לצורכי עבודה. כשחלק מהעובדים הודיעו על התפטרותם לטובת מעבר ל-OpenAI, הם נדרשו לעזוב באופן מיידי, מבלי שניתנה להם האפשרות להפריד בין המידע האישי שלהם למידע ששייך לחברה.

OpenAI מאשימה את אפל בכך שהמשיכה לגשת לחשבונות ולמכשירים האישיים של חלק מעובדיה גם לאחר שעזבו אותה. צ'אנג ליו, אחד משני עובדי אפל לשעבר שנתבעו ביולי לצד OpenAI, טוען כי החברה השיגה את ההתכתבויות הפרטיות שלו ללא הסכמתו לאחר שכבר עזב את עבודתו, ואף השתמשה בהן במסגרת התביעה נגדו.

באפל, מצידה, מכנים את התביעה הנגדית "ניסיון בוטה להסיט את תשומת הלב מעיקרי התביעה המקורית", ומציינים כי בית המשפט כבר הורה ל-OpenAI להפסיק להשתמש במידע החסוי של אפל. בחברה מכחישים גם שפעלו לדיכוי התחרות בשוק מכשירי הבינה המלאכותית.