אילון מאסק ביקש מגרוק להזמין עבורו ערכות לגו של מלחמת הכוכבים, והחליט לשתף את התוצאה עם יותר מ-240 מיליון העוקבים שלו ברשת X. אלא שצילום המסך שפרסם כלל גם מידע אישי: שתי כתובות בטקסס, פרטי הזמנה וארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלו (או לפחות אחד מהם).

"ביקשתי מגרוק למצוא את ערכות הלגו של מלחמת הכוכבים שהכי כיף לילדים קטנים לשחק בהן ולהזמין אותן. זה פשוט עד כדי כך", כתב מאסק בפוסט שפרסם בסוף השבוע, לצד צילום מסך מאתר לגו, שבו נראה כי ההזמנה הושלמה בהצלחה.

I just asked Grok @Bot to research the most fun Lego Star Wars kits for young kids and order them. As easy as that. https://t.co/5IKVoqvuhb — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2026

בצילום המסך הופיעו כתובת למשלוח באוסטין שבטקסס, כתובת נוספת לחיוב, כרטיס אמריקן אקספרס שמסתיים בספרות 7005, כתובת דוא"ל ומספר ההזמנה. הסכום הכולל עמד על 241.34 דולר עבור חמישה פריטים.

הגולשים מיהרו להבחין בפרטים שנחשפו. חשבון ה-X של International Cyber Digest, העוסק באבטחת מידע, שיתף את התמונה וכתב בציניות: "רמת אבטחת מידע: לשדר את כתובת הבית שלי ואת פרטי ההזמנה ל-242 מיליון עוקבים". מאסק עצמו הגיב לביקורת וניסה להבהיר שלא מדובר בכתובת מגוריו. "זו הכתובת שמקבלת את הדואר שלי, דרך אגב, לא המקום שבו אני גר", כתב בתגובה לפוסט.

אלא שגם אם לא מדובר בכתובת המגורים שלו, פרסום כתובת פיזית המזוהה עם מאסק בפני מאות מיליוני אנשים אינו בהכרח רעיון חכם. מעבר לאפשרות להצפה של המקום בדואר ובחבילות לא רצויות, חשיפת הכתובת עלולה ליצור גם סיכוני אבטחה עבור מי שנמצא במקום ומטפל במשלוחים, לרבות משלוחים חשודים או מסוכנים. אין בשלב זה אינדיקציה לאיום קונקרטי, אבל מדובר בסיכון מיותר, במיוחד עבור אדם מפורסם ושנוי במחלוקת כמו מאסק.

OPSEC level: broadcasting my home address and order details to 242 million followers. https://t.co/vh4g8cHcyT — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 11, 2026

רוצים לקנות משהו? פשוט תצלמו את כרטיס האשראי

החשיפה המביכה מגיעה דווקא בזמן שמאסק מנסה לקדם את יכולות הקנייה של גרוק, הצ'אטבוט של חברת xAI שבבעלותו. בפוסט נוסף שפרסם בסוף השבוע הוא אף הציע למשתמשים דרך פשוטה במיוחד לבצע רכישות באמצעות הבינה המלאכותית.

"כדי לקנות דברים, אתם יכולים פשוט לצלם את כרטיס האשראי שלכם, להעלות את התמונה לצ'אט, וגרוק יחפש באינטרנט את העסקה הטובה ביותר עבור המוצר שאתם רוצים ויזמין אותו", כתב.

אלא שההצעה של מאסק מעוררת שאלות בנוגע לפרטיות ולאבטחת מידע, במיוחד לנוכח העובדה שהחברה עצמה מזהירה משתמשים מפני מסירת מידע אישי ורגיש לגרוק. לפי מדיניות הפרטיות של xAI, החברה עשויה לשמור תוכן שמשתמשים מעלים למערכת, לרבות תמונות, ולהשתמש בו גם לשיפור השירות ולאימון מודלים. שיחות שנמחקו אמורות להיות מוסרות מהמערכות בתוך 30 יום, בכפוף לחריגים מסוימים.

גרוק בוט, הסוכן שבאמצעותו הדגים מאסק את הרכישה, נועד לבצע משימות באמצעות כלים דיגיטליים, ובהן גלישה באינטרנט ושימוש באתרים. עם זאת, צילום המסך שפרסם מאסק אינו מאפשר לקבוע אם ההזמנה בוצעה באופן אוטונומי לחלוטין או האם הוא נדרש לאשר את התשלום בעצמו.

גרוק ( צילום: Primakov/Shutterstock )

היכולת של גרוק לבצע רכישות היא חלק ממגמה רחבה יותר בתעשיית הבינה המלאכותית. חברות כמו OpenAI , גוגל ואנת'רופיק מפתחות סוכני AI שמסוגלים לבצע פעולות עבור המשתמשים, במקום להסתפק במענה לשאלות או ביצירת תוכן.

הסוכנים האלה יכולים לגלוש באינטרנט, להשתמש בשירותים מקוונים, להזמין מוצרים ולבצע משימות שבעבר דרשו מעורבות אנושית. אלא שככל שהם מקבלים יותר הרשאות וגישה לחשבונות ולמידע רגיש, כך גדלים גם הסיכונים במקרה של טעות, פריצה או שימוש לרעה.