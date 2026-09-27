חבר המושבעים בבית המשפט הפדרלי בסן דייגו הורה לאפל לשלם לא פחות מ-5.72 מיליארד דולר לחברת Taction Technology, לאחר שקבע כי הטכנולוגיה שמאחורי מנגנון המשוב ההפטי (רטט) באייפון ובשעון האפל ווטש מפרה שני פטנטים של החברה. מדובר באחד מסכומי הפיצויים הגדולים ביותר שנפסקו אי פעם בארצות הברית בתיק של הפרת פטנטים.
במרכז הפרשה נמצא ה-Taptic Engine, מנגנון המשוב ההפטי שאפל משלבת במכשיריה כבר שנים. זהו הרכיב שאחראי למשוב הפיזי שמרגישים באייפון ובשעון בזמן הקלדה, קבלת התראות או לחיצה על פיצ'רים שונים בממשק, באמצעות רעידות קצרות ומדויקות. אלא שלטענת Taction, חלק מהטכנולוגיה שמאפשרת לאפל לעשות את זה בכלל שייך לה.
הסיפור התחיל לפני כמעט עשור
Taction Technology תבעה את אפל כבר ב-2021, בטענה שהחברה הפרה שני פטנטים שלה הנוגעים לטכנולוגיית מתמרים הפטיים - רכיבים שהופכים אותות חשמליים לרעידות מדויקות שהמשתמש יכול להרגיש. אלא שלטענת החברה, הסיפור התחיל עוד קודם.
Taction טענה במהלך המשפט כי בין 2017 ל-2018 רכשה אפל את אוזניות ה-Kannon שפיתחה החברה, פירקה אותן ובחנה את הטכנולוגיה שבתוכן. בנוסף, בקשות פטנט שהגישה אפל בהמשך כללו הפניות לטכנולוגיות קשורות, דבר שלטענת Taction מעיד כי ענקית הטכנולוגיה הייתה מודעת לפיתוחים שלה.
התביעה עצמה כמעט ולא הגיעה למשפט. בשנת 2023 דחה שופט את התיק, אך שנה לאחר מכן הפך בית המשפט הפדרלי לערעורים את ההחלטה ואפשר ל-Taction להמשיך בהליך. עורכי הדין של החברה אמרו כי היא המתינה חמש שנים וחצי עד שהטענות שלה הגיעו לבסוף בפני חבר מושבעים.
בסופו של דבר קבע חבר המושבעים כי אפל הפרה שלוש תביעות פטנט מתוך שני הפטנטים שבמרכז התיק, ופסק לטובת Taction סכום של 5,721,961,750 דולר. עם זאת, המושבעים קבעו כי ההפרה לא הייתה מכוונת. מדובר בפרט משמעותי, שכן במקרה שבו מוכחת הפרה מכוונת של פטנט, בית המשפט יכול במקרים מסוימים להגדיל את סכום הפיצויים עד פי שלושה.
אפל: "הטכנולוגיה שלנו שונה"
אפל כבר הודיעה כי בכוונתה לערער על פסק הדין, והיא חולקת הן על הקביעה שהפרה את הפטנטים והן על סכום הפיצויים החריג שנפסק נגדה. "אנו חולקים בתוקף על פסק הדין שניתן ועל סכום הפיצויים שנפסק, שלדעתנו חסר כל בסיס", מסרה החברה בהצהרה רשמית.
לטענת אפל, ה-Taptic Engine שלה שונה באופן מהותי מהטכנולוגיה שפיתחה Taction, והיא אינה עושה שימוש בהמצאות המוגנות בפטנטים של החברה. אפל אף טוענת כי בדיקות שביצעה Taction בעצמה תומכות בעמדה הזו.
למרות פסק הדין, אפל לא צפויה להעביר ל-Taction את מלוא 5.72 מיליארד הדולרים בזמן הקרוב. התיק עובר כעת להליכים שלאחר המשפט, והערעור, שעליו כבר הודיעה החברה, עשוי להשפיע באופן משמעותי על הסכום הסופי.
בתיקי פטנטים גדולים, סכומי פיצויים שקובעים חברי מושבעים עשויים להיות מופחתים בהמשך על ידי השופט או להשתנות במסגרת ערעור. בית המשפט יכול לבחון מחדש את אופן חישוב הפיצויים, ובית המשפט לערעורים יכול גם להחזיר חלק מהסוגיות לדיון נוסף.
כך שבשלב הזה מדובר בניצחון משמעותי עבור Taction, אבל המאבק המשפטי בין שתי החברות עדיין לא הסתיים - וגם החשבון הסופי של אפל עשוי להיראות שונה מאוד מ-5.72 מיליארד הדולרים שקבע חבר המושבעים.