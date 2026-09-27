לשלם לא פחות מ-5.72 מיליארד דולר לחברת Taction Technology, לאחר שקבע כי הטכנולוגיה שמאחורי מנגנון המשוב ההפטי (רטט) באייפון ובשעון האפל ווטש מפרה שני פטנטים של החברה. מדובר באחד מסכומי הפיצויים הגדולים ביותר שנפסקו אי פעם בארצות הברית בתיק של הפרת פטנטים.

לשלם לא פחות מ-5.72 מיליארד דולר לחברת Taction Technology, לאחר שקבע כי הטכנולוגיה שמאחורי מנגנון המשוב ההפטי (רטט) באייפון ובשעון האפל ווטש מפרה שני פטנטים של החברה. מדובר באחד מסכומי הפיצויים הגדולים ביותר שנפסקו אי פעם בארצות הברית בתיק של הפרת פטנטים.

כבר שנים. זהו הרכיב שאחראי למשוב הפיזי שמרגישים באייפון ובשעון בזמן הקלדה, קבלת התראות או לחיצה על פיצ'רים שונים בממשק, באמצעות רעידות קצרות ומדויקות. אלא שלטענת Taction, חלק מהטכנולוגיה שמאפשרת לאפל לעשות את זה בכלל שייך לה.

כבר שנים. זהו הרכיב שאחראי למשוב הפיזי שמרגישים באייפון ובשעון בזמן הקלדה, קבלת התראות או לחיצה על פיצ'רים שונים בממשק, באמצעות רעידות קצרות ומדויקות. אלא שלטענת Taction, חלק מהטכנולוגיה שמאפשרת לאפל לעשות את זה בכלל שייך לה.

Taction טענה במהלך המשפט כי בין 2017 ל-2018 רכשה אפל את אוזניות ה-Kannon שפיתחה החברה, פירקה אותן ובחנה את הטכנולוגיה שבתוכן. בנוסף, בקשות פטנט שהגישה אפל בהמשך כללו הפניות לטכנולוגיות קשורות, דבר שלטענת Taction מעיד כי ענקית הטכנולוגיה הייתה מודעת לפיתוחים שלה.

Taction טענה במהלך המשפט כי בין 2017 ל-2018 רכשה אפל את אוזניות ה-Kannon שפיתחה החברה, פירקה אותן ובחנה את הטכנולוגיה שבתוכן. בנוסף, בקשות פטנט שהגישה אפל בהמשך כללו הפניות לטכנולוגיות קשורות, דבר שלטענת Taction מעיד כי ענקית הטכנולוגיה הייתה מודעת לפיתוחים שלה.

Taction טענה במהלך המשפט כי בין 2017 ל-2018 רכשה אפל את אוזניות ה-Kannon שפיתחה החברה, פירקה אותן ובחנה את הטכנולוגיה שבתוכן. בנוסף, בקשות פטנט שהגישה אפל בהמשך כללו הפניות לטכנולוגיות קשורות, דבר שלטענת Taction מעיד כי ענקית הטכנולוגיה הייתה מודעת לפיתוחים שלה.

התביעה עצמה כמעט ולא הגיעה למשפט. בשנת 2023 דחה שופט את התיק, אך שנה לאחר מכן הפך בית המשפט הפדרלי לערעורים את ההחלטה ואפשר ל-Taction להמשיך בהליך. עורכי הדין של החברה אמרו כי היא המתינה חמש שנים וחצי עד שהטענות שלה הגיעו לבסוף בפני חבר מושבעים.

התביעה עצמה כמעט ולא הגיעה למשפט. בשנת 2023 דחה שופט את התיק, אך שנה לאחר מכן הפך בית המשפט הפדרלי לערעורים את ההחלטה ואפשר ל-Taction להמשיך בהליך. עורכי הדין של החברה אמרו כי היא המתינה חמש שנים וחצי עד שהטענות שלה הגיעו לבסוף בפני חבר מושבעים.

התביעה עצמה כמעט ולא הגיעה למשפט. בשנת 2023 דחה שופט את התיק, אך שנה לאחר מכן הפך בית המשפט הפדרלי לערעורים את ההחלטה ואפשר ל-Taction להמשיך בהליך. עורכי הדין של החברה אמרו כי היא המתינה חמש שנים וחצי עד שהטענות שלה הגיעו לבסוף בפני חבר מושבעים.