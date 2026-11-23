אם נתתם בחודשים האחרונים ל בינה המלאכותית של אילון מאסק, גרוק, גישה ליומן העבודה, למיילים או לקוד שלכם, כדאי שתיקחו נשימה עמוקה. סדרה של שלושה מחקרי סייבר נפרדים, שפורסמו כולם במהלך החודש האחרון על ידי חברות אבטחת מידע ישראליות, משרטטת תמונה מטרידה למדי של האופן שבו נבנו והושקו כלי הפיתוח והסוכנים האוטונומיים של החברה.

לפי הממצאים, שזכו בימים האחרונים לסיקור נרחב בכלי תקשורת טכנולוגיים מובילים בעולם, לא מדובר בבאג נקודתי או במעידה חד-פעמית של מתכנת. החוקרים מתארים כשל מערכתי שנובע ישירות מתרבות הפיתוח המהירה של החברה, כזו שמעדיפה להשיק מוצרים לשוק לפני שהיסודות הבסיסיים ביותר של אבטחת מידע נלקחו בחשבון.

גלריה אילון מאסק ( צילום: Gonzalo Fuentes/Reuters )

פקודה אחת שמובילה לפריצה מלאה

המחקר הראשון, שפורסם בתחילת החודש על ידי עמרי שגב מויאל מחברת Profero, עסק ב-Grok Bot - מערכת הסוכנים האוטונומיים של החברה שנועדה לבצע משימות מתמשכות עבור המשתמש על גבי מחשב ענן ייעודי. החוקרים גילו כי די בפקודה זדונית אחת שמוזרקת לסוכן כדי לפרוץ החוצה מסביבת העבודה המבודדת שלו ולקבל הרשאות ניהול מלאות על השרת כולו.

ברגע שתוקף משיג אחיזה כזו, הוא יכול לשאוב את כל עוגיות הדפדפן שנשמרו בקובץ טקסט גלוי, להשתלט על שירותים חיצוניים מחוברים כמו דואר אלקטרוני ויומן, ואף לשתול מנגנון שמבטיח לו גישה קבועה ובלתי נראית שאינה מתועדת ביומני המערכת ואינה מתבטלת גם כשהספק מחליף מפתחות גישה. חמור מכך, ב-Profero מציינים כי דיווחו על הפרצה עוד ב-24 באוגוסט, אך במשך יותר מ-75 ימים ויותר מ-240 עדכוני גרסה, החולשה נותרה פתוחה ללא מענה ענייני.

יומיים לאחר פרסומו של מויאל, פרסם אסף אפרוזפר, מייסד-שותף וסמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת Claroc, מחקר שחשף מחדל מסוג אחר לגמרי בכלי בניית האפליקציות Grok Build. הכלי מאפשר למשתמשים לייצר אפליקציות ודשבורדים במהירות באמצעות הנחיות טקסטואליות ולשתף אותם ברשת.

החוקרים סרקו כתובות אינטרנט תחת הדומיין grok.me ומצאו 37,571 אפליקציות פעילות, שמתוכן 35,578 - כמעט 95 אחוזים - היו פתוחות לחלוטין לכל גולש ללא צורך בהזדהות או בסיסמה. הסיבה לכך הייתה שילוב של ברירת מחדל המאפשרת גישה לכל מי שמחזיק בקישור, יחד עם שימוש בתתי-דומיינים שנרשמים באופן אוטומטי במאגרי DNS ציבוריים ומאפשרים לכל סורק ברשת לאתר את הכתובות בקלות.

שילוב מסוכן

הממצאים בתוך האפליקציות החשופות הללו המחישו עד כמה מסוכן השילוב בין קלות השימוש להיעדר הגנות. ב-Claroc העריכו כי כעשירית מהאפליקציות הפתוחות הכילו מידע עסקי או אישי פנימי, וכי בין 650 ל-800 אפליקציות הכילו מידע רגיש ברמה גבוהה או קריטית.

בין היתר נחשפו רשימת עובדים של רשת בתי חולים הכוללת יותר מ-3,500 איש, סיכום רפואי מיחידת טיפול נמרץ שכלל בדיקות מעבדה ומצב הנשמה של מטופל, לוח משמרות של תחנת כיבוי אש ורשימות גיוס עם כתובות מייל פרטיות.

גרוק ( צילום: שאטרסטוק )

במקביל, החוקרים איתרו 24 אפליקציות פנימיות של עובדי X ו-SpaceX, שכללו תוכניות קליטה חסויות לצוותי מכירות, מפות חלוקת לקוחות אסטרטגיים והצעות פרסום מסווגות שהוכנו עבור סוכנות ממשלתית אמריקאית. בעקבות פניות התקשורת מיהרה החברה להסיר את 24 האפליקציות הפנימיות שלה, אך שאר אלפי האפליקציות נותרו חשופות בשלב הראשון.

הצלע השלישית במשולש נחשפה ב-17 בנובמבר על ידי צוות המחקר של חברת NewCore, בהובלת עידו הורביץ. הפעם לא דובר כלל בפרצת תוכנה קלאסית, אלא בהתנהגות המובנית של המוצר עצמו. החוקרים עקבו במשך חמישה ימים אחר שני סוכני Grok Bot שהותקנו על מחשבי עובדים בחברה, וגילו כי הסוכנים יזמו 31 בקשות גישה עצמאיות למידע ארגוני ב-Google Calendar, Gmail, Slack, GitHub ו-Notion.

הבקשות הללו נשלחו משרתי הפלטפורמה בשעות הבוקר המוקדמות, כשאף אחד לא דיבר עם הסוכן ובחלק מהמקרים כשהמחשב הנייד של העובד היה סגור ובמצב שינה.

הפרט המטריד ביותר בניסוי של NewCore היה חוסר השליטה של המשתמש. אחד העובדים סירב ארבע פעמים ברציפות להצעות של הסוכן לבצע בדיקות יזומות ביומן ובמיילים, והסוכן אף אישר בטקסט שיפסיק להציע זאת - אך למחרת בבוקר ניסה שוב לגשת לכל חמש האפליקציות במקביל.

כאשר החוקרים שאלו את הסוכן ישירות אילו פעולות ביצע, הוא הכחיש שביצע קריאות כלשהן, פשוט משום שהפעולות הללו מופעלות ברקע על ידי השרת ואינן מתועדות בהיסטוריית השיחה של המשתמש. רק תשתית הבקרה החיצונית של החברה בלמה את הבקשות ותיעדה אותן. בתגובה לפניית החוקרים הוסיפה החברה מתג כיבוי לתכונה הזו, אך הותירה אותה מופעלת כברירת מחדל עבור כלל המשתמשים.

גם פרטים חסויים של SpaceX נחשפו ( צילום: Eric Gay/AP )

בעיית תפיסה עמוקה

שלושת המחקרים חושפים בעיה עמוקה בתפיסת הפיתוח של החברה. בעולם הבינה המלאכותית של 2026 מתנהל מרוץ חימוש אגרסיבי להפיכת מודלי שפה מצ'אטבוטים פסיביים לסוכנים אקטיביים שמבצעים פעולות בעולם האמיתי. אולם בעוד שהיכולות האוטונומיות מזנקות קדימה, ארכיטקטורת האבטחה נשארת מאחור.

במקרה של גרוק, שיתוף הפעולה התשתיתי עם פלטפורמת Cursor והרצון לספק חוויית משתמש חלקה ומהירה הובילו להחלטות תכנוניות מסוכנות: שיתוף משאבי מחשוב ללא בידוד מספק, ברירות מחדל ציבוריות במקום פרטיות, והענקת הרשאות גישה מתמשכות ללא מנגנון אישור אנושי או שקיפות למשתמש.

המשמעות עבור המשתמשים והארגונים ברורה וחד-משמעית. כלי בינה מלאכותית אוטונומיים כבר אינם צעצוע שמסכם מסמכים, אלא ישויות דיגיטליות שמחזיקות במפתחות למערכות הליבה של העסק. כל עוד חברות הטכנולוגיה ימשיכו לרוץ קדימה תחת הסיסמה של חדשנות מהירה על חשבון אבטחה בסיסית, האחריות עוברת אל המשתמשים.