ב-1997, כשמשחק מחשב חדש אפשר לשחקנים לגנוב מכוניות, לדרוס הולכי רגל ולברוח מהמשטרה, הוא סיפק עוד תחמושת למבקרי האלימות במשחקי המחשב. כמעט שלושה עשורים מאוחר יותר, אותו רעיון הפך לאחת מאימפריות הבידור המצליחות בעולם, עם מאות מיליוני עותקים שנמכרו, הכנסות של מיליארדי דולרים וקהל מעריצים שמוכן לקחת ימי חופשה מהעבודה רק כדי לשחק בכותר החדש בסדרה.

ואם פעם השאלה הייתה האם Grand Theft Auto, או בקיצור GTA, מסוכן לילדים ולבני נוער, היום מעניין יותר להבין איך משחק שהתחיל בכלל כפרובוקציה, הפך לתופעה תרבותית וכלכלית עצומה.

פרסומת ל-GTA 6 בקניון בהולנד ( צילום: John van der Tol / ANP / AFP )

התשובה נמצאת הרבה מעבר לאפשרות לגנוב מכוניות ולירות בשוטרים. לאורך השנים GTA שינה את הדרך שבה משחקי מחשב בנויים, הפך את התרבות האמריקנית לבדיחה, ואפילו יצר תעשייה שלמה של אנשים שמתפרנסים מלשחק דמויות בתוך העולם הווירטואלי שלו.

וכדי להבין איך הגענו למצב שבו השקה של משחק אחד מצליחה להעסיק את תעשיית הבידור והגיימינג כולה, צריך לחזור לאמצע שנות ה-90, לאולפן פיתוח סקוטי קטן ולתקלה אחת במרדפי המשטרה.

המשחק שכמעט ולא נולד

באמצע שנות ה-90 עבדו מפתחי חברת DMA Design הסקוטית, שלימים תהפוך ל-Rockstar North, על משחק בשם Race'n'Chase. הרעיון היה ליצור משחק נהיגה ומרדפים, שבו השחקנים יוכלו להשתתף במשימות פליליות ומשטרתיות בערים גדולות. אלא שהפיתוח נתקל בקשיים, השליטה במכוניות לא עבדה היטב, והפרויקט כמעט בוטל.

לפי עדותו של גארי פן, שהיה מעורב בפיתוח, אחד הרגעים ששינו את כיוון המשחק הגיע בעקבות תקלה אפשרית בהתנהגות השוטרים הממוחשבים. במקום לרדוף אחרי השחקן בצורה מסודרת, ניידות המשטרה החלו להתנגש בו באגרסיביות וליצור מרדפים כאוטיים. המפתחים גילו שדווקא ההתנהגות הזאת, שלא תוכננה לעבוד בצורה הזאת, הייתה מהנה במיוחד.

התקלה לא המציאה לבדה את GTA, אבל היא עזרה למפתחים להבין מה באמת עובד במשחק שלהם: לא הציות לחוקים, אלא האפשרות לשבור אותם. ב-1997 יצא Grand Theft Auto הראשון, עם מצלמה עילית, גרפיקה פשוטה וחופש פעולה חריג לתקופתו. השחקן יכול היה לגנוב מכוניות, לבצע משימות פליליות, לדרוס הולכי רגל ולהסתבך עם המשטרה, בלי שהמשחק ינסה לגרום לו להרגיש רע עם עצמו.

GTA 1 ( Rockstar )

המהפכה האמיתית הגיעה באוקטובר 2001, עם השקת GTA 3 לפלייסטיישן 2. הפעם העיר הייתה תלת-ממדית, והשחקנים יכלו להסתובב ברחובותיה של Liberty City, גרסה בדיונית של ניו יורק, לגנוב כמעט כל מכונית שנתקלו בה, להאזין לתחנות רדיו או פשוט לנסוע ברחובות בלי לבצע אף משימה.

כיום עולמות פתוחים הם חלק בלתי נפרד ממשחקים גדולים, אבל בתחילת שנות האלפיים החוויה הזאת הייתה יוצאת דופן. GTA 3 לא המציא את הז'אנר, אך הוא הביא אותו לקהל רחב והפך למודל שחברות אחרות ינסו לחקות במשך שנים. בעקבותיו הגיעו סדרות כמו Saints Row ו-Watch Dogs, וגם משחקים שלא עסקו בפשיעה החלו להעניק לשחקנים חופש פעולה נרחב יותר.

החידוש הגדול לא היה רק גודל המפה, אלא העובדה שהשחקן לא היה חייב לעשות רק את מה שהמשחק ביקש ממנו. אפשר היה להתעלם מהמשימות, לצאת לנסיעה חסרת מטרה, לגלות מקומות חדשים או להתחיל מרדף משטרתי רק כדי לראות כמה זמן אפשר לשרוד.

GTA 3 הפך את החופש הזה לחלק מרכזי מחוויית המשחק, בתקופה שבה רוב משחקי הפעולה עדיין הובילו את השחקנים במסלולים מוגדרים מראש.

GTA 3 - שינה את כל מה שידעו אז על משחקי עולם פתוח ( Rockstar )

המשחק שהגיע עד לקונגרס האמריקני

החופש הזה הפך במהירות גם למקור הבעיות של Rockstar. ככל שהסדרה הצליחה יותר, כך גברו הטענות שהיא מעודדת אלימות, מנרמלת פשיעה ומציגה נשים ומיעוטים בצורה פוגענית. פוליטיקאים בארצות הברית השתמשו בה כדוגמה לסכנות של משחקי מחשב אלימים, וארגוני הורים דרשו להגביל את מכירתה לקטינים.

אחת השערוריות הגדולות ביותר התרחשה ב-2005, בעקבות גילויו של תוכן מיני מוסתר בקבצים של GTA: San Andreas. מתכנתים מצאו דרך להפעיל מיני-משחק שהיה קיים בקוד, אך לא היה נגיש לשחקנים במהלך המשחק הרגיל. התוסף שאפשר להפעילו זכה לכינוי Hot Coffee, ובתוך זמן קצר הפך השם הזה לאחת הפרשות המביכות בתולדות תעשיית הגיימינג.

הסערה הזו הגיעה עד לקונגרס האמריקני, כאשר ארגון דירוג המשחקים ESRB שינה את דירוג הגיל של San Andreas מ-Mature, המיועד לבני 17 ומעלה, ל-Adults Only, המיועד לבני 18 ומעלה. רשתות קמעונאות גדולות הסירו את הגרסה הקיימת מהמדפים, ורוקסטאר וחברת האם שלה Take-Two נאלצו להתמודד עם חקירות, תביעות והחזרת עותקים מהחנויות.

לפי נציבות הסחר הפדרלית בארצות הברית (FTC), עלויות החזרת העותקים בעקבות שינוי דירוג הגיל הסתכמו בכ-24.5 מיליון דולר. בהמשך הגיעה Take-Two להסדר עם הנציבות, לאחר שזו טענה שהחברה לא גילתה לצרכנים מידע מהותי על התוכן המיני במשחק.

GTA: San Andreas ( Rockstar )

אבל הסערות לא עצרו את GTA, אלא גרמו לאפקט הפוך - עבור חלק מהשחקנים, הניסיונות להגביל את הסדרה רק חיזקו את התדמית המרדנית שלה. אם ההורים והפוליטיקאים כל כך מתנגדים למשחק, לא מעט בני נוער רצו לדעת מה בדיוק יש בו.

עם זאת, לא כל ביקורת על GTA הייתה בהכרח פאניקה מוסרית. לאורך השנים עלו שאלות לגיטימיות בנוגע לייצוג נשים, לאלימות ולשימוש בסטריאוטיפים גזעיים וחברתיים במשחק. Rockstar נהגה להגן על הבחירות שלה בטענה שמדובר בסאטירה, אבל גם סאטירה יכולה להיות פוגענית או פשוט לא מוצלחת. לגיימרים זה לא ממש הפריע והמשחקים השונים בסדרה המשיכו להיות פופולריים במיוחד.

אמריקה בלי פילטרים

אחת הסיבות לכך ש-GTA הצליח להישאר רלוונטי לאורך השנים היא שמעולם לא היה מדובר רק במשחק על פושעים. הערים הבדיוניות שלו הפכו בהדרגה לקריקטורות מפורטות של ארצות הברית, עם כל מה ש-Rockstar אוהבת ללעוג לו: כסף, פרסום, פוליטיקאים מושחתים, תאגידים חסרי מצפון וצרכנים שמוכנים לקנות כמעט כל דבר.

ווייס סיטי הציגה גרסה צבעונית ומוגזמת של מיאמי בשנות ה-80, עם סוחרי סמים, מכוניות ספורט, חליפות פסטל ומוזיקת פופ; סאן אנדראס לקחה את השחקנים לקליפורניה של שנות ה-90, עם תרבות כנופיות, הוליווד, היפ-הופ, הימורים ומתחים חברתיים; GTA 4 הציג את ליבריטי סיטי כעיר שבה החלום האמריקני מתנגש שוב ושוב עם המציאות.

ב-GTA 5, שהושק ב-2013, הביקורת כבר הייתה הרבה יותר ממוקדת. העיר Los Santos, שמבוססת על לוס אנג'לס, הייתה מלאה בכוכבי ריאליטי, עשירים חסרי מודעות עצמית ואנשים שהיו מוכנים לעשות כמעט הכול כדי להרוויח עוד קצת כסף. הרשת החברתית הבדיונית Lifeinvader הייתה פרודיה ברורה על פייסבוק, תחנות הרדיו שידרו פרסומות אבסורדיות, ואפילו שלטי החוצות לאורך הכבישים היו חלק מהבדיחה.

GTA 5 ( Rockstar )

גם המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד מהסיפור. תחנות הרדיו של GTA הציעו לאורך השנים שילוב של פופ, רוק, היפ-הופ ומוזיקה אלקטרונית לצד תוכניות אירוח ופרסומות סאטיריות. עבור לא מעט שחקנים צעירים, נסיעה במכונית גנובה ברחובות הייתה גם הזדמנות להכיר את המוזיקה של שנות ה-80, בזמן שהפרסומות ברקע לעגו לתרבות הצריכה האמריקנית.

אלא שכאן מסתתרת גם אחת הסתירות הגדולות של הסדרה. GTA לועג כבר שנים לקפיטליזם, לרדיפה אחרי כסף ולתאגידים שמנסים למכור לצרכנים אושר באריזה נוצצת. במקביל, רוקסטאר עצמה הפכה לאחת החברות המצליחות ביותר בלמכור לשחקנים בדיוק את אותם הדברים, רק בגרסה וירטואלית.

מכונת הכסף של רוקסטאר

כש-GTA 5 יצא בספטמבר 2013 לפלייסטיישן 3 ולאקסבוקס 360, הוא הכניס מיליארד דולר בתוך שלושה ימים בלבד. זה היה הישג יוצא דופן גם במונחים של הוליווד, ובוודאי עבור משחק ווידאו. אבל בדיעבד, זו הייתה רק ההתחלה - לפי הנתונים שהציגה Take-Two בנובמבר השנה, GTA 5 מכר כמעט 235 מיליון עותקים ברחבי העולם.

יותר מעשור לאחר יציאתו, הוא עדיין ממשיך למשוך שחקנים חדשים, בעיקר בזכות GTA Online, מצב המשחק המקוון שהושק זמן קצר לאחר שהמשחק המקורי יצא. במקום לסיים את העלילה ולעבור למשחק הבא, השחקנים הוזמנו להישאר בלוס סנטוס ולבנות לעצמם חיים עברייניים. הם יכלו לרכוש דירות, מכוניות, מטוסים, עסקים, מועדוני לילה ואפילו צוללות, להשתתף בשודים משותפים ולצבור הון וירטואלי.

רוקסטאר המשיכה להוסיף למשחק משימות, כלי רכב ותכנים חדשים במשך השנים, אבל במקביל גם פיתחה מערכת שמאפשרת לשחקנים לקנות כסף וירטואלי בכסף אמיתי. מי שלא רצה להשקיע שעות ארוכות במשימות כדי לחסוך למכונית ספורט חדשה, יכול היה פשוט לפתוח את הארנק. בהמשך נוסף גם שירות המנויים +GTA, שהציע הטבות ותכנים נוספים בתשלום חודשי.

כך הפך GTA 5 ממשחק שקונים פעם אחת, למוצר שממשיך להכניס כסף שנים לאחר הרכישה. גם כששחקנים לא רכשו עותק חדש של המשחק, חלקם המשיכו להוציא כסף בתוך העולם הווירטואלי עצמו.

GTA 5 ( צילום מסך )

והאירוניה כמעט מתבקשת. בסדרה שמציגה את החברה האמריקנית כמכורה לכסף, למעמד ולמוצרי יוקרה, השחקנים מוצאים את עצמם עובדים שעות כדי לחסוך לבית מפואר או למכונית יקרה, ומי שמעדיף לדלג על התהליך יכול לשלם בכסף אמיתי.

ולא רק העדכונים והרכישות בתוך המשחק החזיקו את GTA 5 בחיים במשך יותר מעשור. סביבו התפתחה גם קהילה עצומה של שחקנים ויוצרי תוכן, שהפכו את העולם הווירטואלי שלו לבמה לתוכניות ריאליטי מאולתרות. בשרתי Roleplay, המבוססים על פלטפורמות כמו FiveM, השחקנים מגלמים שוטרים, רופאים, נהגי מוניות ובעלי עסקים, ומנהלים חיים שלמים בתוך המשחק, לעיתים מול אלפי צופים בשידור חי בטוויץ' וביוטיוב.

התופעה הפכה לכל כך גדולה, שב-2023 רוקסטאר רכשה את הצוות שמאחורי FiveM, והכניסה לתוך החברה פעילות שצמחה במקור ביוזמת השחקנים עצמם. לפי נתוני יוטיוב, סרטונים הקשורים למשחקי התפקידים של GTA צברו יותר משמונה מיליארד צפיות בין 2010 ל-2025. במילים אחרות, GTA כבר לא היה רק משחק שאנשים קונים ומשחקים בו, אלא גם תוכן שמיליונים צופים בו, אפילו בלי להחזיק עותק של המשחק.

הצד הפחות נוצץ

אלא שמאחורי ההצלחה הכלכלית העצומה מסתתר גם הצד הפחות נוצץ של רוקסטאר. בניית משחקים בסדר הגודל הזה דורשת אלפי עובדים, שנים ארוכות של פיתוח והשקעות שמעט מאוד חברות בתעשיית הגיימינג מסוגלות להרשות לעצמן. לאורך השנים התמודדה החברה עם ביקורת על תנאי ההעסקה שלה, בעיקר בתקופות שלפני השקות גדולות.

ב-2018, לקראת יציאת Red Dead Redemption 2, עורר אחד ממייסדי החברה, דן האוזר, סערה כשסיפר על תקופות שבהן עובדים היו מגיעים גם למאה שעות שבועיות. בהמשך הבהיר כי הדברים התייחסו לצוות כתיבה מצומצם, ולא לכלל עובדי החברה, אך עדויות נוספות של עובדים בהווה ובעבר העלו שאלות בנוגע לתרבות העבודה באולפן.

והמחלוקת נמשכת גם לקראת GTA 6 - באוקטובר 2025 פוטרו 34 עובדים של רוקסטאר בבריטניה ובקנדה. ארגון העובדים הבריטי IWGB טוען כי הפיטורים נועדו לפגוע בניסיונות התאגדות, בעוד החברה טוענת שהעובדים שיתפו מידע חסוי והפרו את כללי הסודיות שלה. הפרשה הגיעה לבית הדין לעבודה בסקוטלנד, שם נמשכו הדיונים גם בימים שלפני השקת המשחק החדש.

כך, עבור רוקסטאר, כל משחק חדש הפך להימור יקר יותר מקודמו. הקהל מצפה לעולמות גדולים, מפורטים וריאליסטיים יותר, אבל המשמעות היא גם עלויות פיתוח עצומות, לחץ גובר על העובדים וסיכון כלכלי שחברות קטנות יותר אינן יכולות לקחת.

אמריקה של טיקטוק והביקורות הראשונות

כמעט 30 שנה אחרי המשחק הראשון, רוקסטאר מתמודדת עם אתגר שונה לחלוטין מזה שעמד בפניה ב-1997. אז, האפשרות לגנוב מכונית ולברוח מהמשטרה הספיקה כדי לעורר עניין. היום, עולמות פתוחים ענקיים כבר הפכו לסטנדרט בתעשייה, והשחקנים רגילים למפות עצומות, לגרפיקה ריאליסטית ולאינספור פעילויות.

מתוך GTA 6 ( Rockstar )

גם אמריקה שאותה GTA אוהב ללעוג לה השתנתה. כשהמשחק הקודם יצא ב-2013, טיקטוק עדיין לא הייתה קיימת, אינסטגרם הייתה בעיקר אפליקציה לשיתוף תמונות, ומשפיעני רשת עדיין לא הפכו לתעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים. כיום כמעט כל רגע מביך, קטטה ברחוב או התנהגות מוזרה של עובר אורח עלולים להפוך בתוך דקות לסרטון ויראלי.

וזה בדיוק העולם ש-GTA 6 מבקש להציג, כאשר חלק מהסצנות אף מזכירות סרטונים אמיתיים שהפכו לוויראליים, ובהם אישה שמנופפת בשני פטישים ברחוב, תנינים שמסתובבים במקומות שלא הייתם מצפים למצוא אותם ואנשים שמתעדים התנהגות מסוכנת או מגוחכת רק בשביל תשומת לב.

אבל השאלה החשובה באמת אינה כמה גדולה תהיה המפה, כמה מכוניות אפשר יהיה לגנוב או עד כמה ריאליסטית תיראה השקיעה מעל חופי ווייס סיטי. אחרי שכל כך הרבה משחקים אימצו את הנוסחה של GTA, רוקסטאר צריכה להוכיח שהיא עדיין מסוגלת לעשות משהו שאחרים לא הצליחו לחקות: לבנות עולם שימשיך לעניין את השחקנים גם אחרי שיסיימו את העלילה, ושיצליח להפתיע אותם כפי שהמשחקים הקודמים בסדרה הפתיעו את הדורות שגדלו עליהם.

כמעט 30 שנה אחרי שהמשחק הראשון אפשר לשחקנים לגנוב מכוניות ולברוח מהמשטרה, GTA כבר לא צריך להוכיח שהוא יודע לעורר פרובוקציות. כעת, עם הגעתו של GTA 6, נראה שלפחות מבחינת המבקרים, רוקסטאר הצליחה שוב להתעלות על עצמה.

הביקורות הראשונות, שהחלו להתפרסם ביום רביעי האחרון (עם יציאתו של המשחק בניו זילנד), מהללות את העולם הפתוח העצום ואת רמת הפירוט חסרת התקדים, ומעניקות למשחק את הציון הבלתי יאמן של 10/10 - מה שממצב אותו כמשחק הטוב ביותר בהיסטוריה.