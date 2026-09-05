אם תשאלו את הצרכן הממוצע מה עושה ECOVACS, סביר להניח שהתשובה תהיה פשוטה: רובוטים שואבים-שוטפים. ואכן, במשך שנים זה גם היה המוצר שהפך את החברה הסינית לשם מוכר ברחבי העולם.

אלא שבתערוכת IFA 2026, שנערכת בימים אלה בברלין, ECOVACS מנסה לספר סיפור קצת אחר. מבחינתה, השואב הוא כבר לא המוצר שאמור להגדיר את החברה, אלא הרובוט הראשון שהצליח להכניס אותה לבתים של מיליוני אנשים.

מתוך התצוגה של ECOVACS בתערוכת IFA 2026 ( דניאלה גינזבורג )

זה לא אומר שהיא מוותרת עליו, רחוק מזה. גם השנה עומדים במרכז ההשקות שלה דגמים חדשים ממשפחת DEEBOT, ובראשם סדרת X12S החדשה, שממשיכה את המרוץ הבלתי נגמר של יצרניות השואבים אחר ניקוי טוב יותר, כזה שכולל כמה שפחות התערבות מצד המשתמש.

הדור החדש מגיע עם רולר שטיפה רחב יותר, מערכת שמתיזה מים וחומר ניקוי ישירות על כתמים קשים, שאיבה חזקה יותר ואפילו תחנת עגינה שכוללת מערכת לחימום מיכל המים המלוכלכים, שנועדה לצמצם הצטברות חיידקים ואת הריחות הלא נעימים שמגיעים איתם.

אבל השדרוגים האלה מספרים רק חלק מהסיפור. כי מבחינת ECOVACS, כל הטכנולוגיה שנדחסה בשנים האחרונות לתוך השואב הרובוטי - החיישנים, המצלמות, המיפוי, הניווט, המנועים והבינה המלאכותית - אמורה עכשיו לאפשר לה לפרוץ גם לתחומי רובוטיקה אחרים.

אותה טכנולוגיה, רובוט אחר

"ECOVACS מגדירה את עצמה בראש ובראשונה כחברת רובוטיקה וטכנולוגיה המתמחה ברובוטי שירות", אומרים לנו גורמים בחברה. השואבים ומנקי החלונות הם אמנם המוצרים שדרכם רוב הצרכנים הכירו אותה, אבל כיום הפורטפוליו שלה כבר רחב יותר וכולל גם רובוטים לכיסוח מדשאות ולניקוי בריכות, לצד פתרונות רובוטיים לשוק המסחרי.

כבר ב-2018, הרבה לפני ש-ChatGPT הגיע לעולמנו ותחום הבינה המלאכותית התפוצף בסערה, הקימה החברה מכון AI בנאנג'ינג ופיתחה את AIVI, מערכת שמשלבת בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת שנועדה לזהות את סביבת הרובוט.

גלריה במיכל המים המלוכלכים יש רכיב שנועד לחמם את המים ולהפחית את הריחות הלא נעימים ( דניאלה גינזבורג )

ארבע שנים מאוחר יותר הגיע שינוי אסטרטגי ברור: מעבר מפתרונות לבית לפתרונות שמתאימים גם לסביבה החיצונית, ומרובוטיקה צרכנית גם לרובוטיקה מסחרית. באותה תקופה הגיע גם GOAT, הרובוט שלה לכיסוח מדשאות. השנה נוספה לרשימה קטגוריה נוספת, עם ULTRAMARINE לניקוי בריכות.

והמעבר הזה גם די מתבקש. אחרי כמעט שני עשורים של פיתוח שואבים רובוטיים, ECOVACS כבר מחזיקה בחלק גדול מהטכנולוגיה שהיא צריכה כדי לבנות רובוטים אחרים: ממיפוי וניווט ועד חיישנים, זיהוי מכשולים וניהול אנרגיה.

שואב רובוטי מודרני כבר מזמן לא מסתפק בנסיעה בבית עד שהוא נתקל בקיר ומשנה כיוון. הוא צריך לדעת איפה הוא נמצא, לבנות מפה, לזהות מכשולים, לתכנן מסלול, להבין איפה כבר ניקה ולנהל את הסוללה שלו כך שיוכל לסיים את העבודה. חלק גדול מהיכולות האלה רלוונטי גם כשהמברשת שמתחת לרובוט מתחלפת בלהבי כיסוח או כשהרצפה מתחלפת בחלון או בבריכה.

אחת הטכנולוגיות הבסיסיות היא SLAM, שמאפשרת לרובוט למפות את סביבתו ובמקביל להבין היכן הוא נמצא בתוכה. בבית הוא נדרש להתמודד עם רהיטים, כבלים וצעצועים; בגינה הוא צריך לזהות גבולות, שטח וצמחייה; ובבריכה הוא כבר פועל בסביבה אחרת לחלוטין. אבל בכל המקרים אותה הטכנולוגיה: מיפוי, חיישנים, ראייה ממוחשבת, תכנון מסלול, מנועים, סוללות ותוכנה.

במובן הזה, השואבים הפכו עבור חברות כמו ECOVACS למעין שדה ניסויים ענק ברובוטיקה ביתית. במשך שנים הן למדו באמצעותם איך לגרום למכונה קטנה לנוע באופן עצמאי בסביבה אמיתית ומשתנה. עכשיו הן מנסות לקחת את הידע הזה למקומות אחרים.

רובוט הבריכות ULTRAMARINE ( ECOVACS )

רובוט-מכסחת דשא GOAT ( ECOVACS )

ויש גם סיבה עסקית

המהלך של ECOVACS מגיע בתקופה שבה שוק השואבים הרובוטיים הפך לאחד השווקים התחרותיים ביותר בעולם האלקטרוניקה הביתית. חברות סיניות כמו רובורוק ודרימי דוחפות בקצב מהיר דגמים חדשים, והפערים בין המוצרים הולכים ומצטמצמים.

התוצאה היא מרוץ מפרטים שהפך בשנים האחרונות לאגרסיבי במיוחד: יותר עוצמת שאיבה, עוד לחץ על המגב, תחנות גדולות וחכמות יותר, זרועות שנשלפות לפינות, מערכות למניעת הסתבכות שיער ועוד שכבות של AI. מה שהיה לפני כמה שנים יתרון משמעותי - הופך במהירות לסטנדרט.

מבחינת החברה, ההתרחבות מעבר לרצפת הבית היא לא רק חזון ארוך טווח. היא גם דרך למצוא מנועי צמיחה חדשים בשווקים שבהם המרוץ הזה עדיין נמצא בשלב מוקדם יחסית.

לדבריו של עמנואל ורולקאר, מנכ"ל רונלייט טכנולוגיות, היבואנית הרשמית של ECOVACS בישראל: "בשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי משמעותי באופן שבו הצרכן הישראלי מתייחס לרובוטיקה הביתית. אם בעבר שואב רובוטי נתפס בעיקר כמוצר נוחות, היום הציפייה היא למערכת עצמאית שמסוגלת לקחת אחריות על חלק משמעותי מתחזוקת הבית - עם מינימום התערבות מצד המשתמש.

"הצרכנים מחפשים יותר אוטומציה, יכולות ניווט וזיהוי מדויקות, ושילוב של בינה מלאכותית שמאפשר לרובוט להתאים את פעולתו לסביבה. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא קטגוריית מנקי החלונות הרובוטיים, שבה ECOVACS - באמצעות סדרת WINBOT - היא מהמותגים המובילים בישראל. הצרכן הישראלי אימץ את הטכנולוגיה הזו, ואנחנו רואים ביקוש הולך וגדל לפתרונות שמאפשרים להעביר גם משימות ביתיות נוספות לרובוטים".

עמנואל וארולקר ( יח"צ )

לא רק למפות את הבית, אלא להבין אותו

עד לא מזמן, רובוט ביתי טוב היה צריך לדעת לענות בעיקר על שלוש שאלות: איפה אני, איפה כבר ניקיתי ואיך אני לא נכנס עכשיו בכיסא. הדור הבא אמור להתמודד עם שאלות מסובכות יותר: מה אני רואה, מה קורה סביבי ומה אני אמור לעשות עם המידע הזה.

כאן נכנסת הבינה המלאכותית לסיפור. ECOVACS החלה לשלב AI בראייה ובזיהוי סביבתי כבר ב-2018, וב-2025 הציגה את YIKO AGENT, שמשלב גם מודלי שפה גדולים. בדגמים החדשים שהוצגו השנה בברלין, קיבלנו את YIKO AGENT 3.0, שאמורה ללמוד את מבנה הבית, הרגלי הניקוי והעדפות המשתמש ולנהל בהתאם את המשימות.

אלא שבין צ'אטבוט שיודע להבין בקשה לבין רובוט שיודע לבצע אותה בעולם האמיתי עדיין יש פער גדול, ובית הוא כידוע מקום לא צפוי. אנשים וחיות מחמד זזים בו, צעצועים נשארים על הרצפה, כיסאות עוברים ממקום למקום ודלת שהייתה פתוחה בבוקר יכולה להיות סגורה בערב.

גם ECOVACS מודה שהאתגר אינו רק לגרום לרובוט "להבין" את הסביבה, אלא להפוך את ההבנה הזאת לפעולה נכונה, בטוחה ואמינה באופן עקבי. בתעשייה קוראים לזה כיום Embodied Intelligence - עוד אחד מהמונחים החמים בעולם ה-AI, שמתאר במקרה הזה רעיון די פשוט: בינה מלאכותית שלא נשארת על המסך, אלא מחוברת לרובוט שיכול לחוש את העולם ולפעול בתוכו.

סרטון של ECOVACS על עתיד הרובוטים הביתיים ( ECOVACS )

רובוט אחד שעושה הכל? ממש לא בטוח

אם החזון של ECOVACS יתממש, עולה שאלה אחרת: האם בעוד עשור נסתובב בבית בין שורה של רובוטים שונים, או שמכונה אחת כבר תדע לעשות הכל? לפחות כרגע, ECOVACS מהמרת דווקא על האפשרות הראשונה, ולא על C-3PO שיסתובב לנו בבית.

רובוט שמנקה חלון מתמודד עם אילוצים שונים לחלוטין מרובוט שנוסע בגינה, וזה שבתורו שונה ממכונה שצריכה לעבוד מתחת למים. במקום לנסות לדחוס את כל המשימות לרובוט אחד, החברה מעדיפה מכונות ייעודיות שכל אחת מהן תוכננה לסביבה מסוימת.

מה שכן יכול להיות משותף הוא המוח שמאחוריהן. מערכות AI, מיפוי, חיישנים, אפליקציות וניהול משימות יכולות לשמש כמה סוגים של רובוטים, ובתרחיש של ECOVACS הבית העתידי עשוי להפוך למעין אקו-סיסטם שבו כמה מכונות שונות חולקות שכבת אינטליגנציה משותפת.

רובוט דמוי אדם, אגב, עדיין לא נמצא בתמונה. ECOVACS משקיעה בטכנולוגיות שעשויות לשמש דורות עתידיים של רובוטים, אבל נכון להיום לא הכריזה על רובוט הומנואידי מסחרי. מבחינתה, לפחות כרגע, השאלה החשובה פחות היא איך הרובוט ייראה ויותר איזו משימה הוא יוכל לבצע טוב מספיק כדי שנרצה אותו בבית.

ויש לה גם לא מעט כסף להשקיע בניסיון הזה. בסוף 2025 העסיקה קבוצת ECOVACS יותר מ-10,700 עובדים, מהם כ-1,700 במחקר ופיתוח. מאז 2018 השקיעה החברה, לדבריה, כ-4.5 מיליארד יואן (כ-2 מיליארד שקלים) במחקר ופיתוח.

ועדיין, יהיה מוקדם להכריז ש-ECOVACS כבר הפכה מחברת שואבים לחברת רובוטיקה רחבה. השואב עדיין נמצא בלב העסק וגם ב-IFA 2026 הוא ממשיך לקבל את מרכז הבמה. הכיוון, עם זאת, כבר ברור: החברה רוצה לקחת את הידע שצברה במשך כמעט שני עשורים על הרצפה ולהשתמש בו כדי להעביר עוד ועוד מטלות בבית לידיים - או יותר נכון לגלגלים - של רובוטים.