מערכת חורפית סוערת ומזג אוויר קיצוני מביאים עמם ביממה האחרונה הצפות כבדות, נזקים קשים לרכוש , רכבים ששקעו במים והשבתה של שגרת החיים. אמנם מזג האוויר לא הוגדר כסופה שזכתה לשם, אולם נזקים כבר נגרמו.

ברגעים אלו, לצד ההתמודדות הראשונית עם המפגעים והנזק הפיזי, עולות שאלות משפטיות כמו מי נושא באחריות לנזקים בשל המערכת החורפית, מה עושים במקרה שעץ ‏נפל וגרם לנזק או שהרכב נפגע מהשיטפון, והאם למעסיק מותר לא לשלם לי אם אין לי אפשרות להגיע ‏לעבודה? ‏ynet‏ גיבש בסיוע מומחים בתחום הנזיקין ודיני העבודה מדריך כיצד להתמודד עם נזקי מזג האוויר.‏‏

גלריה הצפות היום באבן יהודה ( צילום: חיים בלין )

לדברי עו"ד אסף ורשה, "הגדרת סופה בפוליסה אינה בהכרח תואמת להגדרה שלנו של 'סופה', 'ארוע חד פעמי ובלתי צפוי' וכו'. היות והמערכת העכשווית לא הוגדרה כסופה צריך לבחון את תנאי הפוליסה והאם היא מכסה רק סופה כהגדרתה לפי השירות המטאורולוגי. יש לבחון הגדרת הפוליסה הספציפית והכיסויים שהיא מאפשרת או הרחבות לכיסוי שנרכשו ע"י המבוטח ושמתייחסות ספציפית למושג סערה או סופה".

עץ קרס במהלך מזג האוויר הסוער על רכב או פגע בהולך רגל ונגרם נזק. מה ניתן לעשות?‏ אם נגרם נזק לרכב, בעל רכב עם ביטוח מקיף יכול לתבוע את חברת הביטוח לקבלת פיצוי. לחלופין, ‏הרשות המקומית עשויה לשאת באחריות אם העץ לא תוחזק כראוי. חובתה כוללת בדיקות תקופתיות, ‏גיזום מונע וטיפול בעצים חולים.‏

‏"בתי המשפט קבעו כי כאשר מזג אוויר סוער מפיל עץ מוזנח, אין מדובר בכוח עליון אלא במחדל תחזוקתי ‏שניתן היה למנוע", מסביר עו"ד אסף ורשה, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין ויו"ר (משותף) ועדת תביעות רכוש-‏שיבוב בלשכת עורכי הדין. "כך למשל, באחד מפסקי הדין שניתנו נקבע כי הקיבוץ אחראי לנזק שנגרם לרכב ‏בעקבות קריסת עץ בסערה, מאחר שלא נקט באמצעי זהירות סבירים למניעת קריסתו".‏

הצפות באבן יהודה ( צילום: רונן )





לגבי פגיעת העץ בהולך רגל, יש לבחון ברשות מי נמצא העץ.‏ ‏"אם העץ מצוי באחריות הרשות המקומית, יש להוכיח כי הרשות לא תחזקה כנדרש את העצים, לא גזמה ‏אותם כנדרש ווידאה שיחזיקו מעמד בשעת סערה", מסבירה עו"ד ענת גינזבורג, מייסדת וראש משרד ‏המתמחה בדיני נזיקין המשמשת כיו"ר ועדת נכים, תגמולים ושיקום בלשכת עורכי הדין. "על הרשות מוטלת ‏חובה לאתר עצים המועדים לפורענות ולמנוע מצבים שבהם יקרסו על הולכי רגל. אם מדובר בעץ שנמצא ‏בחצר של בניין מגורים, ניתן להגיש תביעה לפיצויים נגד ועד הבית של הבניין, נגד חברת התחזוקה של ‏הבניין ואת הגנן המתחזק את הגינה.

"בכל המקרים הנ"ל יהיה על בית המשפט לבדוק אם אכן מדובר ‏ברשלנות מצד הגורמים האחראים על העצים והפרת חובת הזהירות מצידם. כמו כן, אם הולך הרגל היה ‏בדרכו לעבודה או ממנה או שנפגע במהלך העבודה, הוא יוכל להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרתו כנפגע ‏עבודה".‏

בעקבות הגשמים העזים הרחוב שלי הוצף ונגרם נזק לרכבי. מה הדין?‏ אם הרכב נפגע מהצפה, בעל הרכב המבוטח בביטוח מקיף יפנה לחברת הביטוח על מנת שתפצה אותו. ‏במקרה שבו ההצפה נגרמה כתוצאה מרשלנות של הרשות המקומית עקב הצפה כתוצאה מניקוז לא תקין, ניתן ‏להגיש תביעה נגד הרשות המקומית ובמקרים המתאימים ניתן לתבוע את רשות הניקוז הרלוונטית.‏

הצפות בקדימה צורן ( צילום: מועצת קדימה צורן )

בעקבות הגשמים נגרם נזק לבית (כגון חלון שהתנפץ, נפלה פרגולה, פרץ שיטפון לסלון ועוד). מי ‏אמור לפצות על כך?‏ ‏"שיטפון שחודר לסלון כתוצאה ממזג אוויר סוער, יכול להיגרם כתוצאה מניקוז לא תקין", מסבירה עו"ד גינזבורג. ‏‏"הרשות המקומית היא האחראית על פי החוק לניקוז, ובמקרה של הצפות כתוצאה מניקוז לא תקין, עליה ‏לפצות בגין הנזק. פעמים רבות טוענת הרשות המקומית במקרים כאלה כי מדובר בכוח עליון, אולם טענות ‏אלו אינן מתקבלות על ידי בית המשפט ברוב המקרים, היות ועליה להיות ערוכה למצבים מסוג זה, לאתר ‏מפגעים ולתחזק באופן סביר את מערכות הניקוז והתיעול. באחד מפסקי הדין נפסק על ידי בית המשפט ‏העליון כי הצפות בחורף אינן תופעה חריגה והצפה כתוצאה מגשמים עזים אינה כוח עליון אלא מצבים שעל ‏הרשות המקומית לצפותם. כמו כן במקרים הרלוונטיים ניתן לתבוע גם את רשויות הניקוז, תאגידים ‏סטטוטוריים המופקדים על טיפול בניקוז המים".‏

אם קיימת פוליסת ביטוח לדירה, יש לבדוק את הכיסוי בפוליסה. "פוליסות ביטוח של דירות מגורים ‏מכסות נזקי סערה כגון גשם, ברד וכו', בשונה מנזק שנגרם עקב חדירת גשם מבעד לקירות או לתקרה", ‏אומרת גינזבורג. "כך למשל, במקרה בו הוגשה תביעה נגד אחת מחברות הביטוח טענו בעלי דירה ‏כי כתוצאה מסערה עפו רעפים מהגג וכתוצאה מכך חדרו לביתם מי גשמים. ההגדרה הרלבנטית הייתה: ‏‏'סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ‏ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות ושערים'. המבטחת טענה כי מדובר בדליפת מי גשם. בית ‏המשפט קבע כי פרשנות הפוליסה מחייבת מסקנה לפיה מקום שהסערה יצרה את הפתח ודרכו חדרו מים, ‏על המבטחת לכסות את הנזק". אם בעלי הדירה שכרו בעלי מקצוע לעבודות איטום למניעת הצפה ו/או ‏דליפת מים מהקירות, אולם נגרם שיטפון לדירה ו/או דליפה של מים דרך הקירות, ניתן לתבוע פיצויים בגין ‏הנזק מהחברה והמבטחת שלה.‏

גינזבורג מוסיפה כי פוליסות ביטוח של דירות מגורים כוללות נזקי סערה, ובין היתר גשם, שיטפון, ‏ברד, נזקי ברק וכו', למעט נזקי חדירת גשם דרך הקירות או התקרה. במקרים רבים של נזקי מזג אוויר שגרמו ‏למשל לשיטפון, מתעוררות מחלוקות עם המבטחות לגבי הגדרת מונחים כמו "סערה" ו"שיטפון", וכן סביב שאלות כמו האם ליקויים במבנה גרמו לחדירת מי גשמים בלי קשר לסערה, האם הליקויים והנזק נוצרו בעקבות הסערה ועוד.‏

נגרם נזק לרכוש בעקבות הפסקת חשמל – מי אחראי לפיצוי?‏ ‏"בכל הנוגע לנזק שנגרם בעקבות הפסקת חשמל, לפי הפסיקה הקיימת, חברת החשמל אינה מבטיחה ‏אספקת חשמל רציפה וללא תקלות, והיא מוגדרת כגוף ציבורי המספק שירות חיוני, אך גם נתון למגבלות ‏תפעוליות ותנאי מזג האוויר", מסביר עו"ד ורשה. "עם זאת, כאשר מוכח כי הפסקת החשמל ‏נגרמה עקב רשלנות החברה – למשל, בשל תחזוקה לקויה, כשל מערכתי שניתן היה למנוע, או עיכוב בלתי ‏סביר בטיפול בתקלה – עשויה לקום עילה לתביעה נזיקית, במיוחד אם מדובר על הפסקת חשמל שנמשכה ‏מספר רב של שעות".‏

האופנוע נפל ברוח וניזוק – האם הביטוח מכסה?‏ כן. "ביטוח מקיף לאופנוע מספק כיסוי לנזקים שנגרמו ממגוון רחב של אירועים, כולל פגעי מזג אוויר", ‏מסביר ורשה. "בין היתר, הפוליסה מכסה נזקים כתוצאה מהתנגשות, התהפכות, גניבה, שריפה, ‏פגיעת ברק, מעשה זדון, וכן נזקי טבע כגון שיטפון או סערה – כולל נפילה עקב רוחות עזות. עם זאת, ‏מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה הספציפיים, שכן ייתכן שקיימים חריגים או תנאים מסוימים להשתתפות ‏עצמית במקרה כזה".‏

צילום: שחר כלב

הולך רגל נפגע מעציץ שנפל ממרפסת בשל הרוחות. מה הדין?‏ מחזיק בקרקע וכן בעל דירה ו/או בית עסק ו/או שוכר, מחויב לדאוג שהטובין (חפצים, מוצרים ועוד) בשטחו ‏לא יפגעו באחרים, ובמיוחד במקרה של סערה הוא חייב למנוע סיכונים כגון עציצים או חפצי נוי הנמצאים ‏במרפסת או חלון העסק, שעלולים לעוף, להוציאם מהמקום או לדאוג לקבעם למרפסת כך שלא יהוו סיכון.‏

‏"זה מכבר נקבע על ידי בית המשפט כי חלה חובת זהירות בין תופס ו/או מחזיק קרקע לבין מי שעלול ‏להיפגע", מסבירה עו"ד גינזבורג. "יש לבחון האם הופרה חובת הזהירות של בעל הנכס, והאם הפרה ‏זו היא שגרמה לנזקו של הולך הרגל, ובהתקיים תנאים אלו, יש לפצות את הולך הרגל על נזק הגוף שנגרם ‏לו. אם מדובר בסערה בלתי רגילה, סביר להניח כי בעלי הנכס יטענו כי מדובר בכוח עליון שלא יכלו לצפותו ‏מראש. אם לבעל הנכס יש פוליסת ביטוח צד ג', ניתן יהיה לקבל פיצוי מהמבטחת. מובן שיש לבחון כל ‏מקרה לגופו ולנסיבותיו הספציפיות. אם הולך הרגל היה בדרכו לעבודה או ממנה או במהלך העבודה, הוא ‏יוכל להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרתו כנפגע עבודה".‏

נפגעתי מבור שנפער בכביש בשל המערכת החורפית – האם ניתן לתבוע את הרשות המקומית?‏ אם הבור נוצר בשל תחזוקה לקויה או מחדל בטיפול שוטף, בית המשפט עשוי לקבוע כי מדובר בהתרשלות ‏שמזכה בקבלת פיצוי. מקרים חוזרים, כמו בור שנפער מדי חורף, מחזקים טענה זו.‏

‏"כך למשל, באחד מפסקי הדין נדונה תביעה של רוכב אופנוע שנפגע עקב בור בכביש", מסביר עו"ד ורשה. ‏‏"התובע טען כי במהלך נסיעה נתקל בבור שגרם לנפילתו ולפציעתו. בית המשפט קבע כי העירייה אחראית ‏לתחזוקת הכבישים שבתחומה, וכי אי-תיקון המפגע מהווה רשלנות שהובילה לנזקי התובע. במקרה נוסף, ‏נהג נפגע מבור בכביש במהלך נסיעה בלילה בתנאי גשם וערפל. בית המשפט הטיל אחריות על מע"צ, ‏בקובעו כי הכביש היה משובש וסדוק, והיה על מע"צ לדאוג לתחזוקתו כדי למנוע היווצרות בורות המסכנים ‏את המשתמשים בדרך".‏

בעקבות הגשמים הרכב החליק ונפגעתי. מי יפצה אותי ומה עליי להוכיח?‏ במקרה של החלקה בשל שלג או קרח, אם לרכב יש ביטוח מקיף אפשר לפנות לחברת הביטוח לקבלת פיצוי ‏בגין הנזק שנגרם. עם זאת, יש להביא בחשבון את ההשתתפות העצמית ואת העובדה שתביעה עשויה ‏להוביל לעליית הפרמיה העתידית.‏

צילום: תומר שלום

‏"אם רכב אחר פגע ברכבך כתוצאה מהחלקה, ניתן להגיש תביעה נגד חברת הביטוח של אותו נהג, בכפוף ‏להוכחת אחריותו לתאונה", מסביר עו"ד אסף ורשה. "במקרים מסוימים, כאשר מדובר במפגע תחזוקתי ‏חמור, כגון קרח שהצטבר בכביש שלא טופל כראוי, ייתכן שאפשר יהיה לתבוע גם את הרשות המקומית, ‏אם יוכח כי לא נקטה באמצעים סבירים למניעת הסכנה. כדי לבסס את התביעה, חובה לצלם את הבור, ‏לרשום את פרטי עדים (אם ישנם), ופנייה לשמאי להערכת הנזק".‏

מה חשוב לשמור ולתעד במקרה של נזק שנגרם בעקבות מזג אוויר סוער?‏ מיד עם גילוי הנזק, יש לדווח לחברת הביטוח או לסוכן ללא דיחוי. עיכוב עלול לאפשר למבטחת לטעון כי ‏ניתן היה למזער את הנזק, מה שעלול לפגוע בזכאות לפיצוי. למבוטח חובה להקטין את נזקיו. למשל, ‏במקרה של הצפה, עליו להזיז חפצים רגישים למים ולא להניח שהביטוח יכסה הכול. מומלץ גם לצלם את ‏הנזק מיד עם התרחשותו. תיעוד חזותי של האזור הפגוע, החפצים שניזוקו והגורם לנזק (למשל עץ שקרס ‏או קצר חשמלי) יכול למנוע מחלוקות מול המבטחת. במקרים חמורים, כדאי להיעזר בשמאי פרטי.‏

בעקבות המערכת החורפית הסוערת לא אוכל להגיע לעבודה. האם ישלמו לי והאם המעסיק יכול להתנגד? ‏"ככל שהמעסיק ממשיך להפעיל את מקום העבודה והסיבה לאי ההתייצבות של העובד נובעת מאילוצים ‏הקשורים בו, גם אם קיימת מניעה אובייקטיבית להגיע לעבודה לאור מזג האוויר הסוער (למשל: חסימת כבישים), ‏המעסיק אינו מחויב לשלם לעובד שכר", מציין עו"ד ערן שוהם, שותף במשרד דפנה שמואלביץ ושות' ‏המתמחה בדיני עבודה ומייצג מעסיקים גדולים. "עם זאת, ככל שנסיבות אובייקטיביות מונעות מהעובד ‏להגיע לעבודה, המעסיק לא יוכל לראות באי ההתייצבות כעבירת משמעת מצד העובד. יש לציין ‏שבמסגרת חובת תום הלב, המעסיק צריך לשקול חלופות שיאפשרו את עבודת העובד, לרבות עבודה ‏מרחוק".‏

צילום: לירן שחר

ומה אם בעקבות מזג האוויר הסוער אין לילדיי בית ספר ואני לא רוצה להשאירם לבד?‏ גם במקרה כזה המעסיק אינו מחויב לשלם לעובד שכר. ושוב, כדאי למעסיק לשקול חלופות שיאפשרו את ‏עבודת העובד מהבית או בכל צורה אחרת שתואמת את צורכי העבודה.‏