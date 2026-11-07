בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.

בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.

בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.

ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין, מסרה: "אנחנו מתמודדים עם כמויות גשם חריגות במיוחד בפרק זמן קצר. צוותי המועצה פועלים בשטח בשיתוף כלל גורמי החירום וההצלה לטיפול בהצפות ובמפגעים. בטיחות התושבים היא בראש סדר העדיפויות שלנו".

ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין, מסרה: "אנחנו מתמודדים עם כמויות גשם חריגות במיוחד בפרק זמן קצר. צוותי המועצה פועלים בשטח בשיתוף כלל גורמי החירום וההצלה לטיפול בהצפות ובמפגעים. בטיחות התושבים היא בראש סדר העדיפויות שלנו".

ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין, מסרה: "אנחנו מתמודדים עם כמויות גשם חריגות במיוחד בפרק זמן קצר. צוותי המועצה פועלים בשטח בשיתוף כלל גורמי החירום וההצלה לטיפול בהצפות ובמפגעים. בטיחות התושבים היא בראש סדר העדיפויות שלנו".

מחר (ראשון) הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וגשמים מקומיים ימשיכו לרדת בצפון ובמרכז. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ביום שני עדיין יהיה קר מהרגיל, אך לא צפוי גשם.

מחר (ראשון) הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וגשמים מקומיים ימשיכו לרדת בצפון ובמרכז. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ביום שני עדיין יהיה קר מהרגיל, אך לא צפוי גשם.

מחר (ראשון) הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וגשמים מקומיים ימשיכו לרדת בצפון ובמרכז. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ביום שני עדיין יהיה קר מהרגיל, אך לא צפוי גשם.

שני נתיבים נסגרו בנתיבי איילון מכיוון צפון לדרום בסמוך למחלף לה גוארדיה בתל אביב בגלל סדק שהתגלה בכביש. הסדק נגרם כתוצאה מבעיית חלחול בקו ניקוז בעקבות הגשמים וחדירת מים. הנתיבים שנסגרו הם הנתיב השמאלי והנתיב המהיר.

שני נתיבים נסגרו בנתיבי איילון מכיוון צפון לדרום בסמוך למחלף לה גוארדיה בתל אביב בגלל סדק שהתגלה בכביש. הסדק נגרם כתוצאה מבעיית חלחול בקו ניקוז בעקבות הגשמים וחדירת מים. הנתיבים שנסגרו הם הנתיב השמאלי והנתיב המהיר.

שני נתיבים נסגרו בנתיבי איילון מכיוון צפון לדרום בסמוך למחלף לה גוארדיה בתל אביב בגלל סדק שהתגלה בכביש. הסדק נגרם כתוצאה מבעיית חלחול בקו ניקוז בעקבות הגשמים וחדירת מים. הנתיבים שנסגרו הם הנתיב השמאלי והנתיב המהיר.