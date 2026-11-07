המערכת החורפית הביאה בצהריים (שבת) לשבירת שיא משקעים באזור השרון: בתחנת השירות המטאורולוגי במושב קדימה נמדדו 117 מ"מ גשם שירדו בשעה ורבע בלבד. מדובר ביממת הגשם החריגה ביותר בנובמבר מאז 2020, ועוצמות גשם חריגות נמדדו בתחנות רבות באזור החוף: בבנימינה 48 מ"מ בשעה, בחדרה ובתל אביב 35 מ"מ. באשדוד ירדו לאורך היממה האחרונה כ-90 מ"מ.
ההצפות ברחבי הארץ:
בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.
ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין, מסרה: "אנחנו מתמודדים עם כמויות גשם חריגות במיוחד בפרק זמן קצר. צוותי המועצה פועלים בשטח בשיתוף כלל גורמי החירום וההצלה לטיפול בהצפות ובמפגעים. בטיחות התושבים היא בראש סדר העדיפויות שלנו".
התחזית
גשם מלווה בסופות רעמים צפוי להמשיך לרדת במהלך היום במרכז ובצפון הארץ, וגשמים מקומיים צפויים בצפון הנגב. קיים צפי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף, ולשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במקביל הטמפרטורות ירדו ומזג האוויר ייעשה קר מהרגיל לעונה.
מחר (ראשון) הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וגשמים מקומיים ימשיכו לרדת בצפון ובמרכז. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ביום שני עדיין יהיה קר מהרגיל, אך לא צפוי גשם.
שני נתיבים נסגרו בנתיבי איילון מכיוון צפון לדרום בסמוך למחלף לה גוארדיה בתל אביב בגלל סדק שהתגלה בכביש. הסדק נגרם כתוצאה מבעיית חלחול בקו ניקוז בעקבות הגשמים וחדירת מים. הנתיבים שנסגרו הם הנתיב השמאלי והנתיב המהיר.
בגן יבנה נפגעו אתמול תשתיות חשמל והופסקה אספקת החשמל גם ביישובים הסמוכים. לפי חברת החשמל, בעקבות מזג האוויר נקרעו כמה חוטי חשמל והצוותים פועלים לתיקון הנזק. תושב גן יבנה שמנותק מחשמל מאז אתמול סיפר: "זה מתסכל מאוד. בכל פעם שאנחנו פונים לחברת החשמל, שעת החזרת החשמל נדחית שוב ושוב, ללא מענה ברור וללא פתרון באופק. יש ביישוב אנשים מבוגרים, חולים ומשפחות עם ילדים קטנים שנאלצים להתמודד עם המצב הקשה הזה, ואנחנו פשוט מרגישים שאין מי שמקשיב למצוקה שלנו ואין מי שלוקח אחריות".
הגשמים הכבדים גרמו לנזקים כבדים ברצועת עזה, ועל פי גורמים פלסטינים הוצפו עשרות אלפי אוהלים שבהם חיים עקורים שהתפנו מבתיהם במהלך המלחמה. על פי חמאס, מספר האוהלים שנפגעו עומד על כ-70 אלף, והאזורים שנפגעו במיוחד היו דיר אל-בלח ונוסייראת שבמרכז הרצועה.