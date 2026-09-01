החלטת בנק ישראל להפחית היום (שלישי) את הריבית ברבע אחוז , בפעם השלישית ברציפות, והחמישית מנובמבר 2025, ל-3.25%, תיכנס לתוקף כבר ביום חמישי הקרוב ותוזיל באופן משמעותי את ההחזרים לנוטלי המשכנתאות. בנוסף, עסקים שנטלו הלוואות של מיליוני שקלים ייהנו מהפחתה של אלפי שקלים בהחזרים.

הפחתת הריבית תשפיע כמעט על כל תחומי ונתוני המשק. היא גם תביא קרוב לוודאי להתחזקות הדולר ועלייה הדרגתית של המטבע האמריקני. היום נקבע שערו של המטבע האמריקני על 3.01 שקל, ואחרי פרסום החלטת הריבית הוא התחזק במסחר הרציף ל-3.02 שקל, ואף צפוי לעלות עוד יותר.

אילוסטרציה ( צילום: אבי מועלם )

התחזקות הדולר תוביל לייקור חלק ממוצרי היבוא וחומרי הגלם, ולהשפיע מעט על עליית האינפלציה בחודשים הקרובים. מנגד, בהפחתות הריבית הקודמות, גם אם הייתה עלייה בשער הדולר, היא הייתה זמנית, והשקל התחזק על חשבון המטבע האמריקני די מהר.

בנוסף, היחלשות השקל והורדת הריבית צפויה לצמצם את היקף הפיקדונות בשקלים שגם בהם הריבית תופחת עוד על ידי הבנקים, וההערכות הן שכמו בעבר חלק מהכסף שישתחרר יעבור לבורסה ויגרום לאורך זמן לעליות בשערי חלק מהמניות. יחד עם זאת ירידת הריבית תפגע במידה מסוימת ברווחי הבנקים.

בעקבות ירידת ריבית הפריים, נרשמת למעשה הקלה משמעותית בהחזרים החודשיים של נוטלי המשכנתאות בישראל, במיוחד במסלולים הצמודים לפריים. אם מחשבים את ההוזלה מתחילת הורדת הריבית בנובמבר 2025, שאז ריבית הפריים עוד עמדה על 6%, ועד עכשיו כשהיא פחתה לשיעור של 4.75%, מדובר, למשל, בחיסכון שיכול להגיע לכ-126 אלף שקל, למי שנטל משכנתא בסכום של 450 אלף שקל לתקופה של 30 שנה, כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת. חשוב לציין שההוזלה גדלה באופן משמעותי עוד יותר ככל שנוטל המשכנתה לקח הלוואה גדולה יותר ופרס אותה לתקופה ארוכה יותר.

בחישוב רק של ההורדה הנוכחית מריבית פריים של 5% ל-4.75%, מדובר בחיסכון של 20,677 שקל לכל תקופת המשכנתה למי שלקח לצורך העניין משכנתה של חצי מיליון שקל לתקופה של 25 שנים, חיסכון של יותר מ-41 אלף שקל למי שנטל משכנתה של מיליון שקל ולחיסכון של יותר מ-62 אלף שקל למי שנטל משכנתא של 1.5 מיליון שקל, כפי שניתן לראות בטבלה הנוספת.

קרדיט: מאיר וידר משכנתאות

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר כי "הפחתת הריבית היום מצטרפת לירידה מצטברת של 1.5% מרמת השיא, אך הדרך חזרה איטית בהרבה מהדרך שבה הריבית עלתה. בתוך כ-13 חודשים הריבית זינקה מ-0.1% ל 4.75%, וכעת הירידה מתבצעת בהדרגה ובזהירות. יצוין כי סביבת ריבית יורדת מייצרת הזדמנות לבחון מחזורי משכנתה ולבדוק מחדש את מבנה ההלוואה וההחזר החודשי.