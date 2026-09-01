בנק ישראל הודיע אחר הצהריים (שלישי) על הפחתת הריבית במשק ברבע אחוז, בפעם השלישית ‏ברציפות ובפעם הרביעית מתחילת 2026. זאת בניגוד לרוב ההערכות. הריבית הבסיסית תעמוד מעכשיו על 3.25%, וריבית ‏הפריים תהיה 4.75%.‏ הריבית החדשה תיכנס לתוקף ביום חמישי השבוע. נזכיר כי גם במאי וביולי הופחתה הריבית בשיעור של רבע אחוז בכל פעם. החלטת הריבית הבאה צפוי להתקבל כשבוע לפני הבחירות לכנסת.

הטיעון המרכזי בעד הפחתה היה האינפלציה השנתית, שעומדת על 1.5% בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2021, ופחות ממחצית טווח יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה, העומד על 1% עד 3%, ומעניק לבנק ישראל מרחב להמשיך להקל.

בנק ישראל ( צילום: שלו שלום )

חוזקו של השקל הוא סיבה נוספת להורדת הריבית. הוא מוזיל מוצרים מיובאים, ובהם חומרי גלם, מוצרי צריכה ואנרגיה, ובכך מסייע למתן את עליות המחירים. במקביל, המטבע החזק מקשה על היצואנים ועל התעשייה, והפחתת הריבית עשויה להקל עליהם.

חשוב לציין כי לפי תחזית בנק ישראל, וגם לפי התבטאויות פומביות של הנגיד, יעד הריבית לשנה הבאה הוא 3%. כלומר, אם לא יחולו שינויים ביטחוניים או כלכליים דרמטיים צפויה בחודשים הקרובים עוד הורדת ריבית אחת לפחות. באוקטובר 2025 עמדה הריבית על 4.5%, ההחלטה היום משלימה ירידה של 1.25% תוך פחות משנה.

עם זאת, ההחלטה היום של הוועדה יחסית מפתיעה, בין השאר לאור גידול בהוצאות הממשלה ואי-הוודאות הביטחונית, ובטח אחרי שמחירי הדלק זינקו היום לשיא כל הזמנים - 8.25 שקל לליטר אוקטן 95 , מה שצפוי להקפיץ את מדד המחירים לצרכן, שגם ככה עשוי להיות גבוה מאוד בחודשים הקרובים.