בית הדין לעבודה בתל אביב דחה לאחרונה שלוש תביעות שהגישו עובדים לשעבר בקבוצת הרכב "כלמוביל", בטענה להתעמרות מצד מנהלת המחלקה שלהם. השופטת אריאלה גילצר-כץ קבעה שהם לא הציגו ראיות מספקות להתנהגות שתיארו, וחייבה אותם לשלם הוצאות משפט בסך עשרות אלפי שקלים.

מדובר בגבר ושתי נשים שהועסקו כנציגי מכירות במוקד לחידוש ביטוחי רכב של כלמוביל, והתפטרו מעבודתם בין השנים 2022 ל-2023. לטענתם, הם היו נתונים למסכת מתמשכת של איומים, השפלות וסנקציות כספיות מצד מנהלת המחלקה, לרבות העברת לקוחות בין עובדים במטרה לפגוע בשכרם.

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התובע טען שהמנהלת השפילה אותו בישיבות צוות, לעגה לסיפוריו האישיים ואסרה על עמיתיו להגיע לחתונתו. לדבריו, היחס כלפיו גרם לו לפחד מתמיד ולנשירת שיער, עד שנאלץ להתפטר.

אחת התובעות סיפרה שהמנהלת סירבה לאשר לה חופשות ואילצה אותה לעבוד בזמן מחלה ובלילות ללא תשלום, והלחץ שחוותה גרם לה לצירים מוקדמים בהריונה. חברתה הוסיפה שנדרשה לעבוד גם לאחר עקירות כירורגיות, וסבלה מביקורת בלתי פוסקת שגרמה לה לנזק נפשי.

כלמוביל הכחישה את הטענות, והתעקשה שהמנהלת פעלה באופן מקצועי וענייני. לשיטתה, העובדים התפטרו מסיבות אישיות, בהן חוסר שביעות רצון משכרם ומתנאי העסקתם. היא הסבירה שהעברת לקוחות בין נציגים נועדה להבטיח רציפות ביטוחית בתקופות היעדרות.

ואכן, השופטת אריאלה גילצר-כץ קבעה שמרבית טענות העובדים נותרו בגדר הצהרות כלליות, ללא תשתית ראייתית מספקת. היא הדגישה שתחושת פגיעה סובייקטיבית – כנה ככל שתהיה – לא מספיקה להוכחת התעמרות בעבודה, הנבדקת גם במבחן אובייקטיבי.

אשר לטענות בדבר כפיית עבודה בזמן מחלה, נקבע כי העובדים התבקשו למסור פרטי גישה למערכת לצורך גיבוי, ולא לבצע עבודה בפועל. יתרה מכך, התכתבויות הווטסאפ הצביעו על יחס מתחשב מצד המנהלת. כך למשל, באחת מהן כתבה לעובדת: "תהיי בריאה, ואבקש לא לעבוד מהבית עד הודעה חדשה, בטח לא כאשר את חולה".

גם הטענות להשפלות פומביות, לפגיעה בריאותית ולהעברת לקוחות כאמצעי ענישה נדחו בהיעדר הוכחות. בפסק הדין צוין כי אף אחד מהשלושה לא הזכיר התעמרות במכתב ההתפטרות שלו.

לצד דחיית התביעות, מצאה השופטת פגם בהתנהלות כלמוביל, משום שלא הציגה מסמכים המעידים על בדיקת תלונות עובדים בדבר התעמרות באופן יסודי. הודגש כי גם כאשר טענות להתעמרות אינן מוכחות, על המעסיק מוטלת החובה לברר אותן ברצינות ולתעד את הבירור. לסיכום הושת על כל אחד מהתובעים שכר טרחת עו"ד בסך 7,000 שקל. בנוסף נפסקו לכלמוביל הוצאות משפט בסך 1,000 שקל.