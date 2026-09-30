בעקבות האירוע הבוקר (רביעי) בטיסת פליי דובאי לישראל: מניות אל על וישראייר זינקו בבורסה ב-8% ובכ-9% בהתאמה.
בצמרת מערכת הביטחון בישראל מעריכים כי טייס משנה מעומאן ניסה לרסק את מטוס פליי דובאי שהמריא מדובאי שבאיחוד האמירויות ב-7:05, והיה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות 9:30. על הטיסה היו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים.
במערכת הביטחון גוברת הערכה כי מדובר בפעולת טרור, דבר שעשוי לגרום לנוסעים ישראלים רבים להעדיף לטוס בחברות ישראליות שמעסיקות רק טייסים ישראלים, רובם טייסי חיל האוויר לשעבר, בנוסף למערך אבטחה קפדני וייחודי שהמדינה משתתפת במימונו.
פליי דובאי היא חברת תעופה מהאמירויות שהבסיס שלה נמצא בדובאי. היא זכתה לפופולריות בקרב נוסעים ישראלים ומהווה נתיב אווירי מרכזי לישראלים שטסים לנופש בדובאי, אבל גם לאמירויות כתחנת מעבר ליעדים נוספים, במיוחד לאחר שנמל התעופה באיסטנבול, ששימש כהאב לטיסות המשך, כבר אינו יעד לישראלים.
פליי דובאי, שמפעילה עשרות טיסות בשבוע בקו תל אביב–דובאי, תופסת כיום 3.5% מכלל הנוסעים בנתב"ג, אבל שולטת בטיסות לדובאי. יש לציין כי פליי דובאי שמרה על נוכחות כמעט קבועה בטיסות לארץ גם בזמן המלחמה.
נתח השוק של אל על מכלל הנוסעים בנתב"ג עומד על 44%, ושל ישראייר על 13.5%. האירוע, יש להניח, יפגע מאוד בביצועים של פליי דובאי בישראל, אם כי יש לציין שחברות התעופה הישראליות אינן טסות לדובאי מטעמים ביטחוניים, ולכן נכון לעכשיו הן אינן יכולות ליהנות מהסטת נוסעים מפליי דובאי אליהן, אלא רק להרוויח מירידה אפשרית בטיסות קונקשן דרך דובאי ולמעבר לטיסות ישירות בחברות כחול-לבן.
מניית אל על עלתה מתחילת השנה ב-15.8% ובשלוש שנים זינקה ב-422%. מניית ישראייר ירדה מתחילת השנה ב-13% ובשלוש שנים ירדה ב-10%.
פורסם לראשונה: 13:18, 30.09.26