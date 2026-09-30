פליי דובאי היא חברת תעופה מהאמירויות שהבסיס שלה נמצא בדובאי. היא זכתה לפופולריות בקרב נוסעים ישראלים ומהווה נתיב אווירי מרכזי לישראלים שטסים לנופש בדובאי, אבל גם לאמירויות כתחנת מעבר ליעדים נוספים, במיוחד לאחר שנמל התעופה באיסטנבול, ששימש כהאב לטיסות המשך, כבר אינו יעד לישראלים.

פליי דובאי היא חברת תעופה מהאמירויות שהבסיס שלה נמצא בדובאי. היא זכתה לפופולריות בקרב נוסעים ישראלים ומהווה נתיב אווירי מרכזי לישראלים שטסים לנופש בדובאי, אבל גם לאמירויות כתחנת מעבר ליעדים נוספים, במיוחד לאחר שנמל התעופה באיסטנבול, ששימש כהאב לטיסות המשך, כבר אינו יעד לישראלים.

פליי דובאי היא חברת תעופה מהאמירויות שהבסיס שלה נמצא בדובאי. היא זכתה לפופולריות בקרב נוסעים ישראלים ומהווה נתיב אווירי מרכזי לישראלים שטסים לנופש בדובאי, אבל גם לאמירויות כתחנת מעבר ליעדים נוספים, במיוחד לאחר שנמל התעופה באיסטנבול, ששימש כהאב לטיסות המשך, כבר אינו יעד לישראלים.

פליי דובאי, שמפעילה עשרות טיסות בשבוע בקו תל אביב–דובאי, תופסת כיום 3.5% מכלל הנוסעים בנתב"ג, אבל שולטת בטיסות לדובאי. יש לציין כי פליי דובאי שמרה על נוכחות כמעט קבועה בטיסות לארץ גם בזמן המלחמה.

פליי דובאי, שמפעילה עשרות טיסות בשבוע בקו תל אביב–דובאי, תופסת כיום 3.5% מכלל הנוסעים בנתב"ג, אבל שולטת בטיסות לדובאי. יש לציין כי פליי דובאי שמרה על נוכחות כמעט קבועה בטיסות לארץ גם בזמן המלחמה.

פליי דובאי, שמפעילה עשרות טיסות בשבוע בקו תל אביב–דובאי, תופסת כיום 3.5% מכלל הנוסעים בנתב"ג, אבל שולטת בטיסות לדובאי. יש לציין כי פליי דובאי שמרה על נוכחות כמעט קבועה בטיסות לארץ גם בזמן המלחמה.