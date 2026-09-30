דרמה באוויר: צילום מסך מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24, המתעד את ההנמכה החריגה של טיסת Flydubai FZ1073 שעוררה בהלה בישראל בשל חשש לחטיפה , מראה כיצד המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל, כאשר בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה. במקביל נרשמו גם שינויים חדים במהירות הקרקעית.

בישראל עדיין לא שוללים אירוע ביטחוני ונבדק חשד שאחד הטייסים רצה לרסק את המטוס והשני השתלט עליו בסיוע הנוסעים. ל-ynet נודע כי כיוון החקירה של ניסיון התאבדות של אחד הטייסים הוא המוביל בצוות החקירה. הטייס שנדקר הוא כנראה זה שניסה להתאבד. התחקיר נמצא כעת בעיצומו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים כדי להחזיר את הנוסעים לישראל. עוד קודם לכן הציעה חברת אל על סיוע בהשבת הנוסעים.

גלריה תיעוד של נוסעים שניסו להפריד בין הטייסים ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

מטוס חברת "פליי דובאי" המריא מדובאי שבאיחוד האמירויות ב-7:05, והיה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות 9:30. אבל אחרי כשעה וחצי של טיסה, ועם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס קוד 7700 - קוד החירום והמצוקה הבינלאומי - ולאחר מכן קוד 7500, המעיד על חטיפת מטוס. במקביל, המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה. לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה, בתוך סעודיה.

על הטיסה היו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים, והדיווח על חשש לחטיפה דרך את מערכת הביטחון ואת הצמרת המדינית בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה, כמו גם הרמטכ"ל אייל זמיר, ומטוסי קרב הוזנקו לאוויר.

אחרי דקות מתוחות וחששות כבדים בישראל, גורמי ביטחון שלחו מסרי הרגעה ועדכנו כי המטוס ינחת בנמל התעופה בטאבוק שבסעודיה. בחברת Flydubai אישרו באופן רשמי דיווחים על כך שאות המצוקה הופעל בשל אירוע אלימות על המטוס - קטטה שפרצה בין הטייסים עצמם. חברת התעופה פתחה בחקירת המקרה ועדכנה את הרשויות בישראל, והמנכ"ל עדכן כי מטוס יישלח מדובאי לסעודיה, יאסוף את הנוסעים וימשיך ארצה.

מדוברות חברת Flydubai נמסר אחרי המקרה: "אנו מאשרים כי טיסה FZ 1073 מנמל התעופה הבינלאומי בדובאי (DXB) לנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון (TLV) ב-30 בספטמבר חוותה תקרית במהלך הטיסה. המטוס נחת בבטחה בטאבוק (TUU) וכל הנוסעים בטוחים ונמצאים במעקב. הבטיחות והרווחה של הנוסעים והצוות נשארות בראש סדר העדיפויות שלנו. הצוותים שלנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות הרלוונטיות. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיהיו פרטים מאומתים נוספים".

דקה אחר דקה

מעט לפני השעה 9:00 בבוקר, מתקבלת ההבנה כי הטיסה שידרה לזמן קצר קוד 7700, המעיד על מצב חירום. המערכות בישראל נדרכו, אך בשלב זה הגורמים הביטחוניים טרם נכנסו לתמונה. כמה דקות לאחר מכן, סביב 9:05, מפעיל הטייס קוד 7500, המשמש לדיווח על חטיפת מטוס. בשלב זה הוזנקו שני מטוסי קרב של חיל האוויר ובצה"ל נערכו שיחות על מנת לברר את פשר האירוע, כולל הערכות מצב של בכירי הצבא, ובהם הרמטכ"ל זמיר, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר.

בישראל מנסים להבין מה עומד מאחורי האירוע. מטוס פליי דובאי ( מתוך אתר החברה )

סביב השעה 9:20 כינסו ראש הממשלה ושר הביטחון התייעצות ביטחונית בשל החשש הממשי לחטיפת המטוס. ב-9:35 התקבל דיווח ולפיו המטוס בדרך לנחיתה בסעודיה עם ליווי של מטוסי הקרב. כבר אז התגבר החשד כי מדובר בעימות אלים וירד החשד לחטיפה, אך במקביל במערכת הביטחון המשיכו להתייחס לאירוע בכובד ראש - ועדיין מנסים להבין מה עומד מאחורי אותו עימות אלים, כאשר גם החשד לאירוע ביטחוני או ניסיון לרסק את המטוס לא ירד לחלוטין. נוסעים העידו על "כמויות של דם בתא הטייס", כנראה בשל אירוע דקירה.