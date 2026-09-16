חברת לורה (Loora), שפיתחה אפליקציה מבוססת בינה מלאכותית ללימוד אנגלית, השלימה גיוס של 22 מיליון דולר בסבב B. בכך מגיע סך הגיוסים של החברה לכ-43 מיליון דולר. החברה, שהוקמה על ידי רועי מור ויונתן (יונתי) לוין, מתכננת להשתמש בכסף בין היתר להרחבת פעילות המחקר והפיתוח ולהגדלת הפעילות בארה"ב, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.

השניים הכירו ביום הראשון לשירותם הצבאי. הם החלו יחד בקורס טיס, פרשו ממנו בהמשך ועברו לשרת בסיירת מטכ"ל. לאחר השחרור למדו שניהם הנדסת חשמל ופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ובהמשך החלו לעסוק בתחום הבינה המלאכותית. ב-2020 החלו לעבוד על לורה, והאפליקציה הושקה בשנה שלאחר מכן.

גלריה רועי מור ויונתן (יונתי) לוין

הרעיון הוא לאפשר למשתמשים לתרגל אנגלית באמצעות שיחה עם מורה וירטואלית מבוססת AI, שאמורה להתאים את השיחה לרמת המשתמש, לתחומי העניין שלו ולמטרות שלשמן הוא לומד את השפה. בניגוד לאפליקציות שמבוססות בעיקר על שיעורים או תרגילים קבועים, לורה מתמקדת בשיחות פתוחות ובהתאמת הלימוד למשתמש לאורך זמן.

לפי החברה, כיום משתמשים באפליקציה יותר מ-15 מיליון בני אדם ברחבי העולם, ונצברו בה יותר מ-200 מיליון אינטראקציות. לפי נתוני החברה הכנסותיה יותר מהוכפלו ב-12 החודשים האחרונים, וההכנסה השנתית החוזרת שלה (ARR) עומדת על עשרות מיליוני דולרים.

בשנה האחרונה נכנסה לורה גם לפעילות מול ארגונים, והיא חתמה על שיתופי פעולה עם יותר מ-100 תאגידים, ממשלות ואוניברסיטאות. 72% מהמשתמשים באפליקציה, לפי נתוני החברה, לומדים אנגלית במטרה לקדם את הקריירה שלהם, והקהל המרכזי שלה הוא בטווח הגיל 55-25.

אפליקציית לורה

הגיוס הנוכחי הובל על ידי ‏Union Tech Ventures‏, בהשתתפות ‏vgames‏ והמשקיעות הקיימות ‏Emerge‏, ‏Hearst Ventures‏ ו-‏QP Ventures‏.‏ החברה מתכוונת להכפיל בתוך כחצי שנה את מספר עובדיה, בעיקר ‏באמצעות גיוס עובדים למחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית ולתחום מדעי הלמידה.‏

בריאיון ל-ynet שפורסם במאי האחרון סיפר מור כי החברה העסיקה אז 35 עובדים בישראל וגייסה כ-30 עובדים נוספים בתחומי ההנדסה, המוצר והמכירות. באותו ריאיון אמר כי לורה מוכרת את המוצר בעשרות מיליוני דולרים בשנה, וכי בשלב זה אין למייסדים תוכנית לבצע אקזיט.

צוות העובדים של לורה. צפוי להיות מוכפל ( צילום: עצמי )

אחד הנכסים שעליהם מבקשת החברה לבסס את יתרונה הוא המידע שנצבר מהשיחות של המשתמשים עם המערכת. לורה משתמשת בנתונים האלה כדי לבחון, בין היתר, אילו סוגי שיחות ותרגולים גורמים למשתמשים להתמיד ומה מסייע להם להשתפר. לפי החברה, שיעור שימור המשתמשים יותר מהוכפל מאז השקת המוצר.

נתוני השימוש שמציגה החברה גם ממחישים עד כמה חופשית יכולה להיות צורת הלימוד: משתמש מגרמניה הקדיש כ-40% מהשיחות שלו לפוליטיקה, משתמש מהודו שוחח עם המערכת על 38 נושאים שונים ב-49 שיחות, ומשתמש אחר תרגל באפליקציה במשך 1,377 ימים ברציפות.