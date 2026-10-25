יותר מ-100 כלכלנים בכירים, אנשי עסקים ובכירים לשעבר בשירות הציבורי פרסמו הבוקר (ראשון) מכתב חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. המכתב נשלח בעקבות דבריו על אפשרות שיוטלו סנקציות בינלאומיות על מערכת הבנקאות הישראלית, ובעקבות הצעתו להיערך לשימוש במטבעות קריפטו כדי לעקוף אותן.

נתניהו מתייחס לסנקציות על ישראל ( צילום: ערוץ הכלכלה )

החותמים מביעים "חרדה ודאגה עמוקה" ומזהירים שסנקציות כאלה יגרמו לישראל "נזק אדיר ובלתי הפיך". על המכתב חתומים, בין השאר, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2025 פרופ' יואל מוקיר, נגיד בנק ישראל לשעבר פרופ' יעקב פרנקל וחתן פרס הנובל לכימיה פרופ' אהרן צ'חנובר. על המכתב חתומים גם ארבעה מנכ"לים לשעבר של משרד האוצר: ירום אריאב, פרופ' אבי בן בסט, דוד ברודט, שהיה גם הממונה על התקציבים ויו"ר בנק לאומי, וחיים שני.

לפי המכתב, אם יוטלו סנקציות בנקאיות, "מערכת הבנקאות הישראלית, החברות, היצואנים, המשקיעים, ובראשם סקטור ההייטק, מנוע הצמיחה של המשק, לא יוכלו לתפקד". החותמים מזהירים כי "האבטלה תזנק, ההשקעות הזרות תיעלמנה כליל, ומעמדה הכלכלי של ישראל בעולם יקרוס".

המכתב מפרט גם את הפגיעה בחיי היומיום של האזרחים. לפי החותמים, "ישראלים לא יוכלו להשתמש בכרטיסי אשראי", אתרי סחר בינלאומיים כמו אמזון ועלי אקספרס ייחסמו בפני לקוחות מישראל, ו"עובדים זרים ינטשו את הארץ בהמוניהם מכיוון שלא יוכלו להעביר כספים למשפחותיהם". הם מוסיפים כי "מערכת הבריאות לא תוכל לרכוש ציוד רפואי ותרופות", ומסכמים: "סנקציות כלכליות יחריבו כליל את המודל המאפשר את קיומה של ישראל כמשק מודרני ומתקדם".

נתניהו וביטקוין. "הקריפטו הוא אחד מהאמצעים" ( צילום: Shutterstock )

החותמים מזכירים את דרום אפריקה, איראן ורוסיה, שספגו סנקציות דומות. לדבריהם, גם בישראל "רמת החיים של אזרחי ישראל תצנח דרסטית, והיכולת של המדינה לממן את הביטחון ולהגן על עצמה מפני אויביה תיפגע אנושות".

החלק החריף ביותר במכתב מופנה אל נתניהו עצמו: "נתניהו מוביל את מדינת ישראל במודע אל עבר חרם ובידוד כלכלי בינלאומי, וכל מה שיש לו להציע למשק הישראלי הוא פתרון תמוה המקובל בארגוני פשיעה, ושלא יעזור במאומה". לפי החותמים, דבריו "מעידים על חוסר הבנה בסיסי ובורות נוכח קריסת מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית".

כזכור, גם בנק ישראל ביקר את התוכנית: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק".