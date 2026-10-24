"תוצאה ישירה של מהלך כזה תהיה בריחת חברות ההייטק, בריחת הון המונית החוצה, קריסת שער החליפין של השקל, אינפלציה דהרת ופגיעה אנושה ביכולת לייבא מוצרי יסוד, אנרגיה ותרופות. מטבעות דיגיטליים אינם יכולים להחליף חוזי ענק מסחריים בין מדינות, ואינם מחייבים אף מדינה או חברה זרה לרכוש מישראל מוצרים או שירותים. להפוך את המערכת הפיננסית היציבה בישראל למערכת המבוססת על מטבעות תנודתיים חסרי פיקוח, משול להימור על גורל המשק כולו. אני תקווה שנתניהו יתעשת ויתקן את דבריו מהר ככל האפשר וירחיק עצמו ממדיניות של עקיפת סנקציות, לפני שנגיד בנק ישראל המנהל עתה שיחות בהולות עם הבנקים המרכזיים בעולם, יתלוש את כל שערותיו, הבורסה לני"ע בתל-אביב תיפול והדולר יזנק בחדות", ציין פרופ' זימון.