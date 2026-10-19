706 מוצרים פגי תוקף התגלו בקרפור נוסף לכ-1,000 מוצרים כאלה שכבר התגלו קודם לכן ברשת: זה מה שטוען הצרכן שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית נגד הרשת. לטענתו הגיע אליו מידע שקרפור לא תיקנה דרכיה לכן ערך בדיקה נוספת.

הוא הגיש עקב כך בקשה להוספת ראיות שהוגשה לבית-המשפט המחוזי מרכז. את הבקשה לתביעה נגד גלובל ריטייל זכיינית קרפור בישראל, הגיש הצרכן נועם חבושה המיוצג על-ידי עו"ד רועי בכר ממשרד עוה"ד יהודה, בכר ושות׳.

סניף של רשת קרפור ( צילום: שלו שלום )

בבקשה לתביעה המקורית, שהוגשה לפני 4 חודשים, הצרכן המבקש לתבוע מצא לטענתו 1,000 מוצרים פגי תוקף ב-56 ביקורים שערך ב-35 סניפים ברחבי הארץ.

קרפור כינתה אז את הטענות "הזויות, מופרכות שהנן דיבה חסרות בסיס" וטענה לקיומו של מערך בקרת איכות מחמיר שכולל גם ביקורות פתע. כן טענה כי חלק משמעותי מטענות התביעה לא עוסק כלל במכירת מוצרים שפג תוקפם, אלא במוצרים בעלי חיי מדף קצרים בלבד שמכירתם חוקית לחלוטין.

אבל לטענתו מאז ערך המבקש 44 ביקורים נוספים (סה"כ 100) במסגרתם תיעד על המדפים בסניפי קרפור למעלה מ-700 פריטים פגי תוקף נוספים. הוא גילה אותם ב-40 סניפים שלא נכללו בבקשה המקורית ובארבעה סניפים שכבר הוזכרו בבקשת התביעה.

מטרנה פגת תוקף ובקבוקי שמן זית עתיקים

גם הפעם הממצאים מדאיגים: בין היתר הוא טוען שמטרנה שלב 1 שתוקפה פג 17 ימים קודם לכן נמכרה בסניף קרפור אודיטוריום חיפה. נזכיר כי בקרפור נמכרו גם אריזות נוטרילון שנאסרו לשיווק (כמו גם בסופר-פארם).

​כן נמצאו לכאורה עוד מוצרי מזון לתינוקות פגי תוקף, כגון מטרנה שלב 3 שפג תוקפן עשרות ימים קודם לכן וסימילאק צמחי, לצד מחיות לתינוקות, בשר, דגים, גבינות וביצים. בעקבות כך הוגשו תלונות רשמיות לשירות המזון במשרד הבריאות.

​המוצר שהתוקף שלו פג לפני הכי הרבה זמן אותר בסניף קרפור במודיעין, רחוב עמק בית שאן. בביקור שנערך ב-22 ביולי התובע גילה בקבוק שמן זית של עץ הזית שתוקפו פג ב-18 ביולי 2025 כך שחלפו 369 ימים מתפוגתו.

ב-2 באוגוסט 2026 התובע הייצוגי גם מצא לטענתו בקבוקי שמן זית בסניף נאות שמיר ביבנה, שפג תוקפם כמעט שנה קודם לכן, 357-366 ימים שהם פגי תוקף. זה סניף שנפתח ביולי 2025, כלומר הם שווקו לכאורה סמוך מאוד להשקת הסניף עם ימי תוקף ספורים בלבד.

​בסוף ספטמבר 2026 הוא גם ערך ביקורים חוזרים ב-4 סניפים שכבר צורפו לבקשה המקורית: בית שאן, קרית שמונה, מעלות-תרשיחא וכרכור ובכולם נמצאו שוב מוצרים פגי תוקף. למשל, מוצרי בשר בבית שאן שפג תוקפם חודשים רבים קודם לכן, עובדה המוכיחה לטענתו שהתופעה לא טופלה למרות הגשת התביעה.

הצרכן שמר קבלות וסרטונים

הצרכן המבקש לתבוע ביקר בין 6 ביולי ל-14 בספטמבר בסניפים של קרפור שלא ביקר בהם קודם לכן, הממוקמים ביישובים כמו עתלית, נתניה, כפר סבא, בת-ים, אור יהודה, מודיעין, בית שמש, יבנה, גן יבנה, אשדוד, כפר יונה, אשקלון, חיפה, ראשל"צ, רחובות, מזכרת בתיה, קרית אונו, גני תקווה, פ"ת ור"ג.

​בכל אחד מהסניפים הללו תיעד באמצעות צילומים וסרטונים מוצרי מזון פגי תוקף על המדפים, ורכש בכל ביקור מוצר כדי להוכיח את נוכחותו כשהקבלות שמורות אצלו.

בעקבות הביקורים בחיפה, ראשל"צ ופ"ת באוגוסט 2026, אף הגיש תלונות רשמיות לשירות המזון במשרד הבריאות בבקשה להסיר את מוצרי המזון לתינוקות מהמדפים. בפ"ת אף רכש את המוצר כדי לסלקו פיזית מהמדף.

ביצים, חומוס, אלפרו, פיראוס וסלמי שפג תוקפם

בקניון גבעתיים התגלו לכאורה ב-2 ביולי חמישה בקבוקי שמן זית טעמן שתוקפם 21 במאי 2026. כלומר חלפו 42 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "עדיף להשתמש לפני". בקבוק נוסף של השמן הציג תאריך רחוק עוד יותר של תפוגה: 5 בפברואר 2026, 147 יום מאז שפג תוקפו.

כן נמצאה שם לפי הבקשה לתביעה, תבנית אחת של ביצים שתוקפה 16 ביוני 2026. כלומר חלפו 16 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "לשיווק עד".

​בסניף בעתלית, רחוב הרדוף, התגלו ב-6 ביולי 2026 מוצר אחד של סלטי צבר שתוקפו 4 ביולי 2026, כלומר חלפו יומיים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "לשימוש עד".

​כן התגלו שם חמש יחידות של משקה אלפרו שקדים שתוקפם ("לשימוש עד") פג 5 ימים קודם ב-1 ביולי 2026, ו-3 יחידות משקה אלפרו שיבולת שועל שתוקפם פג 11 יום לפני כן ב-25 ביוני, וגם ארבע יחידות של פיצה קראסט שמרית שתוקפן פג יום לפני הביקור ב-5 ביולי, מוצר אחד של חומוס אחלה עשיר בטחינה גולמית שטראוס שתוקפו פג ב-3 ביולי, 3 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "לשימוש עד"; בקבוק אחד של שמן זית עץ הזית שתוקפו 13 במרץ, כלומר חלפו 115 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג BBE.

​במרכז נתניה התגלו ב-10 ביולי 2026 מוצר אחד של לאבנה גלילית פיראוס שתוקפו פג ב-6 ביולי 2026, 4 ימים מאז תפוגת התוקף, שהיא מסוג "לשימוש עד", 2 יחידות של גבינת נפוליאון שתוקפן פג ב-22 ביוני, 18 יום לפני הביקור בסופר.

בנתניה קרפור מכרו לכאורה סלמי יחיעם שתוקפו ("לשימוש עד") פג ב-26 ביוני 2026, 14 יום לפני הביקור של התובע. בכפ"ס הוא גילה ב-14 ביולי סלט קולסלאו אסלי שתוקפו פג ב-7 ביוני, 37 יום לפני הביקור.

​במודיעין, עמק החולה התגלו צנצנות דגי מטיס שתוקן פג 5 ימים לפני הביקור ובבית שמש, שבע יחידות של אנטריקוט טרי שתוקפן פג יומיים לפני הביקור

​ביבנה, נאות שמיר התגלו בין היתר 4 יחידות של פרימור מיץ אשכולית אדומה שתוקפן פג ב-22 ביולי, 11 ימים לפני הביקור בסניף.

​באשדוד רובע ח' התגלו ב-2 באוגוסט 2026 בין היתר: מוצר אחד של קציצות השף שתוקפו פג ב-8 במאי 2026, כלומר חלפו 86 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "עדיף להשתמש לפני", מוצר אחד של בורקס גבינה נטו שתוקפו פג ב-2 ביולי 2026, כלומר חלפו 31 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "עדיף להשתמש לפני", ושתי יחידות של פיצה מעדנות שתוקפן פג ב-27.05.2026. כלומר חלפו 67 ימים מאז תפוגת התוקף שהיא מסוג "לשימוש עד".

שיאני פגי התוקף הם סניף יבנה שם התגלו לכאורה 38 פגי תוקף וסניף לב נתניה שם התגלו לכאורה לא פחות מ-37 מוצרים פגי תוקף.

​פניות שלו אל חברות המזון נענו בהבהרה כי בהתאם לחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, האחריות הבלעדית על ניהול המלאי, בדיקת תאריכי תפוגה והסרת מוצרים פגי תוקף מהמדפים מוטלת על הקמעונאי (קרפור) בלבד.

​לבקשה שלו להוספת ראיות לתביעה הייצוגית, צורפו ממצאים ותצהיר של לקוחה נוספת שרכשה מוצרים פגי תוקף בסניף כרכור, פנתה למוקד שירות הלקוחות של קרפור ונתקלה בסירוב זיכוי מלא ובמענה לפיו "הופנתה האחריות אל הצרכן לבדוק את המוצר".

​קרפור מסרה כי היא מתנגדת בתוקף לבקשה וטוענת כי מדובר בניסיון פסול לעריכת "מקצה שיפורים" ולחיפוי על תשתית ראייתית לקויה שהוגשה בחופזה.

​לטענתה, התרת התיקון תגרום לה נזק דיוני ותאתחל מחדש את ההליך לאחר שהשקיעה משאבים בהכנת תשובתה. לחלופין, ביקשה ארכה ממושכת להגשת תשובה וחיוב המבקש בהוצאות ככל שהבקשה תאושר.