ועדת הערר לפי חוק הנכים בבית משפט השלום בחיפה קיבלה לאחרונה ערעורים שהגישו שני שוטרים על ההחלטה לדחות על הסף תביעות שהגישו להכרה בליקויי שמיעה עקב השירות. נקבע כי חשיפתם לרעשי הלחימה נבעה מאופי תפקידם כסיירי שטח, ועל קצין התגמולים במשרד הביטחון לבחון את טענותיהם במישור הרפואי.

השניים שירתו כסיירים בתחנות המשטרה בכרמיאל ובקצרין. בשנת 2025 הגישו תביעות בגין טנטון וירידה בשמיעה, שלטענתם נגרמו בעקבות החשיפה לרעש מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". אחד מהם כבר הוכר בשנת 2013 כסובל מליקויי שמיעה עקב חשיפה לאמצעי לחימה, וביקש להכיר בהחמרת נכות עקב השירות.

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בתצהירו סיפר הסייר מכרמיאל שנדרש להגיע לעשרות זירות של נפילת טילים וכטב"מים ששיגר חיזבאללה. לדבריו, בנסיעות ובזירות נחשף גם לירי של סוללות כיפת ברזל ותותחים. פעמים רבות נאלץ לשכב על הקרקע סמוך לרכבו או בשטח, ללא יכולת להתמגן. לאחר כחודש וחצי פנה לרופא בעקבות החמרה בשמיעה וצפצופים באוזניים. תיאור דומה מסר השוטר מקצרין.

בערעור טענו השניים כי החשיפה נבעה משירותם כך שלא הייתה הצדקה לדחיית תביעותיהם על הסף. לדבריהם הם הופלו לעומת שוטרים אחרים שתביעות דומות שלהם הוכרו.

צילום: סטודיו שחר תמיר

קצין התגמולים טען מנגד כי הרעש היה מנת חלקם של כל תושבי האזור, כולל נהגי תחבורה ציבורית ורכבי חירום שנחשפו לאותם רעשים בדיוק, ולכן חשיפת השוטרים לרעש אינה ייחודית לשירותם. הוא הוסיף שהשניים לא הפעילו בעצמם את אמצעי הלחימה, אלא נחשפו לרעש כמעין "צופים מהצד".

הוועדה בראשות השופט אמיר סלאמה הסבירה שתיקון 29 לחוק הנכים צמצם את הזכאות של משרתי הקבע. לצורך הכרה בפגיעה בשמיעה כ"מחלת שירות", נדרשת חשיפה לרעש שמקורו באמצעי לחימה, בנסיבות או בתנאים הייחודיים לשירות.

אלא שלמסקנתה, במקרה זה התפקיד חייב את השוטרים להגיע לזירות ולשהות שוב ושוב בשטחים פתוחים, לעיתים סמוך לנפילות – מבלי יכולת לשהות במרחבים מוגנים. החשיפה הייתה ממושכת, תכופה ובעוצמה שהושפעה מהיעדר המיגון. לכן היא שונה מהותית מחשיפתו של אזרח מן השורה, וגם מזו של נהג תחבורה ציבורית שאינו מחויב להגיע לזירות ולשהות בהן.

בסופו של דבר בוטלו החלטות הדחייה. מאחר שקצין התגמולים הסכים לתיאור העובדתי שבתצהירים, נותר לו לבדוק אם השוטרים סובלים מליקויי שמיעה או מהחמרה בהם הנובעים מהחשיפה שתיארו. התיק הוחזר אליו כדי לדון בעניין, והוא חויב לשלם לכל אחד מהשוטרים שכר טרחת עו"ד בסך 5,000 שקל.