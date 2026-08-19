דוח כספי: חברת שובל הנדסה מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026. על פי הנתונים רשמה החברה עלייה לא מבוטלת במספר הדירות החדשות שמכרה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כך, ברבעון השני של השנה מכרה החברה 147 יחידות דיור, מהן 146 בשוק החופשי, בהיקף כספי כולל של כ-336 מיליון שקל כולל מע”מ. זאת לעומת 29 יחידות דיור בלבד ברבעון המקביל בשנת 2025, בהיקף כספי של כ-74 מיליון שקל.

עוד עולה מהדוח כי מתחילת השנה ועד מועד הפרסום מכרה החברה 303 יח"ד (חלק החברה 183 יח"ד), בהיקף כספי של כ-566 מיליון שקל (חלק החברה כ-325 מיליון שקל). הרווח הנקי בחציון הראשון עומד על כ-12.2 מיליון שקל וברבעון השני על כ-6.6 מיליון שקל.

פרויקט אפקה AI של שובל הנדסה ( הדמיה: ספיריקל ואבריל אדריכלות )

ישי רוט, מנכ”ל שובל הנדסה התייחס לתוצאות ואמר: “בתקופה שבה השוק מתמודד עם ריבית גבוהה, אי-ודאות ורוכשים שחלקם עדיין יושבים על הגדר, מכרנו ברבעון השני 147 יחידות דיור לעומת 29 יחידות בתקופה המקבילה. מבחינתנו זה ביטוי לאמון של הרוכשים בפרויקטים, במיקומים ובקבוצת שובל. אנחנו מאמינים שהביקושים לדיור לא נעלמו אלא בחלקם נדחו. במקביל, הירידה בהתחלות הבנייה עלולה להעמיק את המחסור בהיצע. ככל שסביבת הריבית תשתנה והביקושים יחזרו לשוק בעוצמה, הפער בין הביקוש להיצע עשוי להיות מורגש אף יותר".

צילום: יח"צ