שוק הקפה השחור רותח: אחרי שהתפרסם ששלישיית "מה קשור" תשיק מותג קפה שחור משלה, גם רשת ארומה נכנסת לתחום עם מותג משלה, "קפה ירושלמי", בהשקעה של 20 מיליון שקל. הפנים של המותג יהיה הזמר והשחקן עידן עמדי, שלפי ארומה שותף בפרויקט ובפיתוח.
הקפה ייוצר במפעל הקפה של הרשת. ארומה תכין אותו ב-190 סניפיה, ולדברי הרשת הוא יופץ גם ברשתות המזון. מארומה נמסר כי המותג החדש משלב בין מסורת הקפה הישראלית לשורשים הירושלמיים של הרשת ושל עמדי, שהוא ירושלמי בעצמו. מועד ההשקה עדיין לא פורסם.
השחקנים החדשים בקטגוריה יצטרכו להתמודד מול השליטה המוחלטת של קפה טורקי עלית, שמחזיק בנתח שוק של כמעט 80% מהשוק, וצרכניו נאמנים לו שנים.
הכניסה לקטגוריה היא חלק מהרחבת המגוון של ארומה בתחום הקפה הביתי. כזכור, לפני שנה השיקה הרשת גם קפסולות קפה לשימוש ביתי, שנמכרות ברשתות השיווק. בניגוד לקפה של "מה קשור", שטרם הושק, לארומה יש יתרון: היא יכולה להשתמש בסניפיה לקידום מכירות של הקפה החדש, והיא גם היצרנית שלו, כבעלת בית קלייה שהיא מפעילה בעמק האלה ומייצר קפה לכל הרשת.
המיזמים החדשים בתחום הקפה השחור מבוססים על ההנחה שבגלל ריבוי ימי המילואים בצה"ל, מילואימניקים רבים, רובם צעירים, שותים בשטח קפה שחור. מכאן התקווה שיצליחו לשנות את הרגלי השתייה שלהם. עם זאת, יחידות רבות הצטיידו גם במכונות קפה, ובישראל משווקות גם מכונות קפה קטנות, ניידות ונטענות.
שוק הקפה השחור מגלגל כמיליארד שקל בשנה, ואינו צומח, בעיקר בשל המעבר לקפסולות קפה ולשתיית קפה בבתי הקפה. קהל הקפה השחור מבוגר יותר, וקשה לשנות את הרגלי הצריכה שלו.