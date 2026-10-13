, גם רשת ארומה נכנסת לתחום עם מותג משלה, "קפה ירושלמי", בהשקעה של 20 מיליון שקל. הפנים של המותג יהיה הזמר והשחקן עידן עמדי, שלפי ארומה שותף בפרויקט ובפיתוח.

, גם רשת ארומה נכנסת לתחום עם מותג משלה, "קפה ירושלמי", בהשקעה של 20 מיליון שקל. הפנים של המותג יהיה הזמר והשחקן עידן עמדי, שלפי ארומה שותף בפרויקט ובפיתוח.

הקפה ייוצר במפעל הקפה של הרשת. ארומה תכין אותו ב-190 סניפיה, ולדברי הרשת הוא יופץ גם ברשתות המזון. מארומה נמסר כי המותג החדש משלב בין מסורת הקפה הישראלית לשורשים הירושלמיים של הרשת ושל עמדי, שהוא ירושלמי בעצמו. מועד ההשקה עדיין לא פורסם.

הקפה ייוצר במפעל הקפה של הרשת. ארומה תכין אותו ב-190 סניפיה, ולדברי הרשת הוא יופץ גם ברשתות המזון. מארומה נמסר כי המותג החדש משלב בין מסורת הקפה הישראלית לשורשים הירושלמיים של הרשת ושל עמדי, שהוא ירושלמי בעצמו. מועד ההשקה עדיין לא פורסם.

הקפה ייוצר במפעל הקפה של הרשת. ארומה תכין אותו ב-190 סניפיה, ולדברי הרשת הוא יופץ גם ברשתות המזון. מארומה נמסר כי המותג החדש משלב בין מסורת הקפה הישראלית לשורשים הירושלמיים של הרשת ושל עמדי, שהוא ירושלמי בעצמו. מועד ההשקה עדיין לא פורסם.

השחקנים החדשים בקטגוריה יצטרכו להתמודד מול השליטה המוחלטת של קפה טורקי עלית, שמחזיק בנתח שוק של כמעט 80% מהשוק, וצרכניו נאמנים לו שנים.

השחקנים החדשים בקטגוריה יצטרכו להתמודד מול השליטה המוחלטת של קפה טורקי עלית, שמחזיק בנתח שוק של כמעט 80% מהשוק, וצרכניו נאמנים לו שנים.

השחקנים החדשים בקטגוריה יצטרכו להתמודד מול השליטה המוחלטת של קפה טורקי עלית, שמחזיק בנתח שוק של כמעט 80% מהשוק, וצרכניו נאמנים לו שנים.