בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל לאחרונה תביעה שהגיש מתווך נדלן נגד לקוח שסירב לשלם לו עמלה אחרי שמכר את ביתו ברעננה ביותר מארבעה מיליון שקל. השופטת עדנה יוסף-קוזין קבעה שהמתווך היה הגורם היעיל בעסקה, וכי הוא זכאי למלוא שכרו בתוספת פיצוי על עוגמת נפש – ובסך הכול כ-125 אלף שקל.

בינואר 2020 חתמו הצדדים על הסכם הזמנת שירותי תיווך והתחייבות לבלעדיות בקשר למכירת הבית, ונקבעה עמלה בשיעור 2% פלוס מע"מ. תקופת הבלעדיות אמנם הסתיימה בשלב מסוים, אך הקשר בין הצדדים נמשך והמתווך הוסיף לסייע במכירת הנכס, כשההסכם נותר בתוקפו.

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בסוף 2020 הציג המתווך לבעל הבית רוכש פוטנציאלי. בתחילה המגעים לא הבשילו, אך כעבור זמן שבו הצדדים לשולחן המשא ומתן. מהתכתבויות שהוצגו לבית המשפט עלה שהמתווך היה מעורב באופן אינטנסיבי בתהליך, הציע פתרונות למחלוקות, סייע בחילופי טיוטות ואף הוזמן לפגישת החתימה ביוני 2021.

בתביעה הוא טען באמצעות עו"ד שרונה פורת כי הוא זה שהביא את הרוכש, ליווה את המשא ומתן עד לחתימת הסכם המכר, ולמעשה היה הגורם היעיל בעסקה. את דרישתו הכספית העמיד על כ-172 אלף שקל, בגין דמי התיווך, בתוספת פיצויים על עוגמת נפש ופיגור בתשלום.

מנגד טען המוכר באמצעות עו"ד אילנית צירקלביץ כי התקשרותו המקורית לא הייתה עם התובע באופן אישי אלא עם משרד התיווך, שממנו ביקש להתנתק בשלב מסוים. לדבריו התובע לא היה הגורם היעיל בעסקה, שכן המו"מ המכריע התנהל ישירות בינו לבין הרוכש. הוא ציין שהמתווך הסכים להסתפק בתשלום מצד הקונה, ולוותר על עמלתו מהמוכר.

את טענה זו הוא סמך בין היתר על התכתבות שבה השיב המתווך בחיוב לשאלה אם הוא "מרוצה" מהסיכום שסגר עם הקונה, "ורואה בזה תמורה מקובלת עבור מלוא עבודתך בעסקה זו".

אלא שהשופטת יוסף-קוזין דחתה את קו ההגנה וקבעה כי חילופי המסרונים דווקא מוכיחים שהמוכר ידע שעליו לשלם 2% בתוספת מע"מ. לדבריה, הוא אף כתב למתווך במפורש: "אין מצב שאנחנו לא משלמים לך".

ניסיון המוכר להיבנות מתשובת ה"כן" של המתווך לא צלח. בפסק הדין צוין שהוא "פעל באופן מחושב ומתוכנן לחלץ מהתובע בתחבולה ויתור על דמי התיווך". נקבע שהוא השתמש בניסוח שאלות עמומות, במקום לשאול אותו באופן ברור ובשקיפות אם הוא מסכים להסתפק בדמי תיווך מהרוכש בלבד. השופטת הסיקה שהמתווך כלל לא הבין שמבקשים ממנו לוותר על שכרו.

היא קבעה שהמתווך היה הגורם היעיל בעסקה: הוא הפגיש בין הצדדים, ליווה את המשא ומתן והמשיך לסייע גם לאחר שהמוכר ביקש להתנהל ישירות מול הרוכש. הנתבע, הוסיפה, העלה שלל טענות סותרות באופן שהותיר רושם כי ביקש "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה".

בסופו של דבר נפסקו למתווך 96,760 שקל דמי תיווך, בתוספת 11,255 שקל, בין היתר בגין עוגמת נפש. "התובע מצא עצמו נאלץ לנהל מאבק ארוך למיצוי זכויותיו הצודקות, ועל מנת לקבל את התשלום עבור עבודה שביצע בפועל זה מכבר", נכתב. בנוסף חויב הנתבע לשלם שכר טרחת עו"ד של 17.5 אלף שקל לצד הוצאות משפט.