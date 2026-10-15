רשת מועדוני הכושר ספייס (SPACE) מחסלת את מסלול פיקס ב-99 שקל בחודש ומייקרת אותו ב-50%.

לרשת היו בשיא 15 מועדוני פיקס שגבו 99 שקל בחודש בלבד. כעת נותרו שלושה כאלה וגם שם המסלול עתיד להתבטל. תחת המותג ספייס פועלים כיום 30 מועדונים וזאת עדיין נחשבת לרשת משתלמת מבחינת מחיר.

גלריה כבר לא ב-99 שקל. רשת מועדוני הכושר ספייס ( צילום: מירב קריסטל )

הדבר נודע אחרי שכמו לקוחות מועדוני ת"א, גם לקוחות גבעתיים קיבלו הודעה שהמסלול שלהם מתייקר ב-50% ל-149 שקל בחודש.

לפי ההודעה, החל מ-1 בדצמבר מסלול פיקס 99 שקל יתייקר ל-149 שקל, מסלול מולטי פיקס יבוטל ויעודכן למנוי מקומי ללא שינוי במחיר 149 שקל ומסלול מולטי פרימיום ללא שינוי במחיר. כן נמסר כי "ניתן לברר על מסלול מולטי ארצי בקבלה", כשהמחיר לכניסה כזאת לכמה מועדונים נע בין 179 ל-199 שקל. בחלק מהסניפים יש תוספת לפילאטיס מכשירים.

בנוסף נכתב כי "החיוב הראשון בהתאם למחיר המעודכן יתבצע ב-15 בנובמבר עבור חודש דצמבר. במקביל לעדכון המחיר ישודרג המנוי למשך שנה אחת למנוי מסוג מולטי המאפשר כניסה לכל מועדוני הרשת למעט הקאנטרים".

עדיין אפשר לשלם 99 שקל בחודש על חד"כ, עם מגבלות רבות

בעצם בכך תם עידן מועדוני הכושר המוזלים באמת, אם כי גם אחרי ההתייקרות, ספייס נחשבת לרשת מועדוני כושר שמציעה מחירים נמוכים. בספייס תשלמו 149 שקל בחודש על כל שעות הפעילות בניגוד למסלולים דומים ברשתות מתחרות, והמחיר הזה כולל כניסה לסטודיו.

בשוק עדיין קיים מחיר של 99 שקל בחודש, ברשת פרופיט, אבל זה מחיר לחיילים בלבד ובסופ"ש בלבד ולתקופה קצרה. הרשת מציעה מנוי ב-119 שקל בחודש לאימונים בשעות השפל.

גם רשת אייקון המוזלת של הולמס פלייס מציעה מחיר של 99 שקל בחודש אבל לשעות הבוקר בלבד ועם התחייבות לשנה שלא קיימת בספייס. יש לה מנוי מוזל בהחל בכ-159 שקל בחודש תלוי במבצע, שוב עם התחייבות לשנה. כל הרשתות גובות בנוסף גם דמי רישום.

פרופיט. 99 שקל בחודש, אבל לחיילים בלבד ובסופ"ש בלבד

גם המתחרים מסכימים: קשה לתחזק 99 שקל בחודש

חיים פרנקל, מנכ״ל ובעלי קבוצת ספייס מסר בתגובה: "כל הסניפים החדשים שפתחה ספייס בשלוש השנים האחרונות הושקו מלכתחילה במחיר של 149 שקל בחודש. חשוב לזכור שמחיר של 99 שקל נשמר ללא שינוי בחלק מסניפי הרשת מאז 2015, תקופה שבה עלויות השכר, השכירות, התחזוקה, האנרגיה, הציוד והשירותים עלו באופן משמעותי.

"ספייס ממשיכה להשקיע באופן מהותי בשדרוג סניפים קיימים עם ציוד מהחברות מהמתקדמות בעולם ושיפוצים. גם לאחר העדכון, התמחור של ספייס נותר תחרותי ביחס, לאיכות המוצר והשירות שאנחנו מציעים וביחס למנויים האחרים שמוצעים בשוק.

"בשונה מהמתחרים, המנוי אצלנו מאפשר ללקוחות כניסה מלאה לכל אורך שעות הפעילות מ-6 בבוקר ועד 23:00. האחריות שלנו כרשת מובילה היא לשמור לאורך זמן גם על נגישות במחיר וגם על סטנדרט גבוה של שירות, תחזוקה והשקעה".

ברשתות מתחרות אמרו ל-ynet שאכן קשה לתחזק מחיר של 99 שקל בחודש, בשל עלויות כוח אדם כבדות ושמירה על המתקנים. בנוסף, הרשתות עברו תקופות לא פשוטות: קורונה ומלחמות. גם בעולם המחירים עלו והפופולריות של מועדוני הלואו קוסט בירידה לעומת מועדונים יקרים בהרבה שצומחים.

הטרנדים: מתחמי התאוששות ועלייה עצומה בפופולריות בקרב בני נוער

למרות זאת, אין מה לרחם על מועדוני הכושר. יותר ישראלים עושים כושר ונרשמים ליוגה וקרוספיט ופילאטיס. מאז הקורונה כל המועדונים חווים גם עלייה מטאורית במספר בני הנוער המתאמנים, בגלל לחץ חברתי ומודעות בריאותית גבוהה יותר שיש לדור הזה גם טרנד אופנת ספורט והפילאטיס מדרבן צעירים להתאמן במכון.

ברשת פרופיט למשל, מתכוונים להכניס לכל 40 המועדונים שלה טרנד חזק נוסף: מתחמי התאוששות ריקברי ולונג'וויטי שיכללו עיסויים, טיפול בקור, שרוולי לחץ, סאונה, סאונה אינפרא אדומה ורולר אינפרא אדום לעיסוי לימפטי. מי שירצה להתאושש כך, יתבקש להוסיף 20 שקל לתשלום החודשי. השירות כבר ייכנס בסוף החודש לסניף יבנה.

עוד טרנד: מתחמים לנשים בלבד, שנפתחו בספייס עפולה, רחובות, בת ים, שוהם ונתניה ובקרוב גם בת"א; וכמובן הפאדל, מחוץ או בתוך מועדוני הכושר.

טרנדים נוספים הם משקלים חכמים שמודדים מסת שריר ושומן ומתחמי פוזינג עם מראות ב-360 מעלות שמאפשרים תמונות מהמכון. זה מתכתב עם מזונות החלבון והקריאטין (לצד זריקות ההרזיה) ועם צמידי הכושר וטבעות הכושר ומודדי הצעדים והמדדים שהפכו לפופולריים מאוד.