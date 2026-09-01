עמותת במקום – תכנון וזכויות אדם - יוצאת נגד תוכנית "רובע צפון" בשועפט שבמזרח ירושלים, במסגרתה מתוכננות קרוב ל-400 יחידות דיור בבנייה במגדלים. לטענת העמותה, אף שמדובר בקרקע ציבורית נדירה בלב מזרח ירושלים, התוכנית אינה מגדירה את תושבי שועפט כקהל היעד ואינה מותאמת ליכולות הכלכליות ולמאפיינים החברתיים של תושבי האזור.

התוכנית משתרעת על שטח של כ-10 דונם בשועפט, מול מתחם חנה וסע ותחנת הרכבת הקלה, ומציעה מתחם עירוני בעירוב שימושים הכולל קרוב ל-400 דירות בבנייה לגובה. מדובר בשינוי משמעותי של התכנון הקיים במתחם: תוכנית שאושרה בשנת 2022 ייעדה אותו למסחר ולתעסוקה, ואילו התוכנית החדשה מוסיפה לו שימושי מגורים.

מזרח ירושלים ( צילום:REUTERS/Dedi Hayun )

הקרקע נמצאת בשולי שטח שהופקע בעבר, כאשר לפי עמותת במקום הליך מימוש ההפקעה הושלם רק בשנה שעברה. בעמותה טוענים כי קרקע פנויה היא משאב נדיר בירושלים בכלל ובמזרח העיר בפרט, ולכן מדובר בהזדמנות יוצאת דופן לתת מענה למצוקת התכנון והדיור של האוכלוסייה הפלסטינית בעיר.

לפי ההתנגדות, הפלסטינים מהווים כיום כ-40% מתושבי ירושלים, אך מאז 1967 לא תוכננה עבורם שכונה חדשה. לטענתה, למרות מיקומה של התוכנית בשועפט, תושבי השכונה אינם מוגדרים כקהל היעד שלה, והתכנון אינו מותאם ליכולות הכלכליות ולמאפיינים החברתיים של תושבי מזרח ירושלים.

מחלוקת על הבנייה במגדלים

אחת הטענות המרכזיות של העמותה נוגעת לאופי הבינוי. נטען כי מגדלי המגורים המוצעים אינם מתאימים לסביבתם מבחינה חזותית וכלכלית-חברתית, וכי הדיור שייווצר בהם עלול שלא להיות נגיש מבחינה כלכלית לתושבים המקומיים.

העמותה מערערת גם על הצפיפות המוצעת בתוכנית. לטענתה, בניגוד לפרויקט פינוי בינוי, שבו נדרשות בדרך כלל זכויות בנייה משמעותיות, בין היתר, כדי לייצר כדאיות כלכלית להריסת הבניינים הקיימים ולהקמתם מחדש, במקרה זה מדובר בקרקע פנויה. לכן, לשיטתה, אין הצדקה תכנונית או כלכלית דומה להיקפי הבנייה המוצעים.

מנגד, בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים מסבירים כי דווקא מיקומו של המתחם בסמיכות לרכבת הקלה מצדיק את העצמת הבנייה. לדברי הוועדה, התוכנית מיישמת את מדיניותה להעצמת השימושים לאורך צירי הרכבת הקלה, ובפרט במיקום זה, המהווה לדבריה את צומת הכניסה לירושלים מכיוון מזרח.

עוד טוענת הוועדה כי המתחם, שכבר מאושר למסחר ולתעסוקה, לא מומש במשך שנים, וכי הוספת שימושי המגורים עשויה לשפר את הסיכוי למימושו בטווח הקרוב. הוועדה מדגישה כי יחידות הדיור המתוכננות אינן מיועדות לאוכלוסייה מסוימת אלא "פתוחות לכל תושבי העיר".

אדריכלית שרי קרוניש, מנהלת מחלקת ירושלים המזרחית בעמותת במקום – תכנון וזכויות אדם, מסרה: "קרקע ציבורית פנויה היא משאב נדיר במזרח ירושלים. יש כאן הזדמנות לתקן עשרות שנים של אפליה תכנונית. במקום לתכנן את השטח באופן שנותן מענה לצורכי הדיור של תושבי השכונה, מציעים להנחית בה מגדלים שאינם מותאמים למציאות הכלכלית והחברתית של תושביה. אי אפשר להציג מאות יחידות דיור כבשורה למזרח ירושלים כשהתושבים עצמם כלל אינם עומדים במרכז התכנון".