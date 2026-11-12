ישראלי המתגורר בארה"ב ועדיין חייב מזונות בסך 220 אלף שקל לאשתו הראשונה בארץ, ייאלץ לשלם 70 אלף שקל ולהעמיד ערבים אם ירצה לבטל את ההגבלות על הדרכון שלו ולהגיע לביקור – כך קבע לאחרונה רשם ההוצאה לפועל בלשכת חיפה, ניר שפר.

האב סיפר שהוא עובד בארה"ב כשליח ומשתכר כ-4,000 דולר בחודש. לדבריו, הוא מתגורר עם רעייתו החדשה וילדיו בדירה שכורה בעלות חודשית של 2,000 דולר. הוא ביקש להגיע לישראל לביקור משפחתי ולחידוש תעודת הזהות שלו.

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לטענתו, הוא משלם מדי חודש מזונות העולים על מחצית הכנסתו. הוא הציע לשלם 10,000 שקל בתמורה לביטול עיכוב היציאה, אך האם דרשה 90 אלף שקל, כמחצית מהחוב באותה עת. האב טען שזו דרישה בלתי סבירה, והזהיר שאם יגיע לישראל ולא יוכל לחזור לארה"ב, יאבד את הפרנסה המאפשרת לו לשלם את חובותיו.

האם התנגדה וטענה שבעלה לשעבר מעדיף את רווחתו בחו"ל על פני חובותיו לילדיו בישראל, שמקבלים סכומים חלקיים ובלתי סדירים. היא טענה שעיכוב היציאה הוא כלי הגבייה האפקטיבי היחיד שנותר בידיה, וביקשה לחלופין להתנות את ביטולו בתשלום כמחצית החוב ובהעמדת שני ערבים.

הרשם שפר הזכיר שהתיק נפתח במרץ 2022 לגביית מזונות שנפסקו בבית הדין השרעי. החיוב השוטף עומד על כ-4,923 שקל בחודש, וכולל מזונות, מדור, כלכלה וחינוך. בקשות קודמות של האב לפריסת החוב נדחו. למרות החלטות קודמות, הוא לא הגיש את האסמכתאות הנדרשות ואת התרגום המתאים למסמכים באנגלית. לכן לא הוכיח את מצבו הכלכלי של התא המשפחתי שלו.

הרשם בחן גם התכתבות בדבר הסדר תשלומים בין הצדדים. הוא קבע שאפילו אם השתכלל הסכם, האב לא עמד בו: לאחר סגירת תיק כספי אחר ביוני 2026, היה עליו להעביר מדי חודש 8,923 שקל, כולל תשלום על חשבון חוב העבר. סכום זה מעולם לא הועבר לתיק.

לצורך ביטול ההגבלות על הדרכון קבע הרשם תשלום של 70 אלף שקל והעמדת ערב לתשלומים השוטפים בלבד. על הערב להיות שכיר שגילו עד 50, המשתכר לפחות 8,000 שקל נטו ומועסק באותו מקום שנתיים לפחות. נגד הערב לא יתנהלו תיקי הוצאה לפועל או הליכי חדלות פירעון. לא יוטל עליו עיכוב יציאה.

לאחר קיום התנאים יבוטלו ההגבלות זמנית, והן יחודשו ב-16 בנובמבר 2026. אם לא יוכל לעמוד בתנאים, הוא יהיה רשאי להגיע לישראל ולבקש דיון, עם מלוא האסמכתאות המתורגמות להוכחת מצבו הכלכלי.