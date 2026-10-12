קיים "קושי משפטי ממשי" להאריך את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שתסתיים ב-15 באוקטובר - כך על פי חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, אפרת פרוקצ'יה, שנשלחה לשר השיכון, חיים כץ, ב-8 באוקטובר.

אליהו הוא מקורבו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. שר האוצר היה זה שדחף למנות אותו בתחילה כמנכ"ל קבוע. אולם ב-15 ביולי בג"ץ ביטל את המינוי. אליהו הפך לממלא מקום זמני עד בחירת מנכ"ל חדש. הליך האיתור והמינוי של מנכ"ל קבוע נעצר בין היתר בגלל מערכת הבחירות.

יהודה אליהו ( צילום: דוברות בנימין )

הסמכות למנות ממלא מקום זמני היא של חיים כץ, שר השיכון. על פי חוק אפשר להטיל על עובד מדינה לשמש ממלא מקום למשך שלושה חודשים. ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים, ובסך הכל התקופה שבה מכהן ממלא מקום לא תימשך יותר מחצי שנה. אליהו מכהן כממלא מקום שלושה חודשים, אולם קדם לו ממלא מקום אחר שכיהן גם הוא שלושה חודשים, כך שתקופת חצי שנה מוצתה.

המנכ"ל הקודם של רמ"י, ינקי קווינט, פרש בסוף שנת 2025. ב-4 בפברואר 2026 כץ מינה את עידן מועלם, מנהל רשות התחבורה הציבורית, לממלא מקום זמני. מועלם כיהן בתפקיד במשך שלושה חודשים, עד 3 במאי. ב-16 ביולי אליהו הפך לממלא מקום ולכן שלושת החודשים הנוספים מסתיימים ב-15 באוקטובר.

על פי חוק, האפשרות להאריך כעת את כהונתו של אליהו כממלא מקום לתקופה נוספת מסובכת יותר. האופציה הזו קיימת רק בנסיבות מיוחדות, אחר מסירת הודעה לממשלה, בכפוף להסכמת נציב שירות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה.

פרוקצ'יה מסבירה כי לצורך הארכת המינוי יש להביא בחשבון גם את שלושת החודשים שבהם כיהן עידן מועלם כמ"מ מנהל רמ"י, מפברואר עד מאי השנה. בצירוף שלושת חודשים המינוי הזמני של אליהו, שעליו חתם כץ ב-16 ביולי, מוצתה תקופת ששת החודשים שהחוק מאפשר ללא אישור מיוחד.

זה החוק היבש, אולם המצב של אליהו מסובך עוד יותר. על פי חוות הדעת של פרוקצ'יה, קיים "קושי משפטי ממשי" להאריך את כהונתו של אליהו. הקושי נובע מהזימון לשימוע שכץ שלח לאליהו ב-9 בספטמבר ובנוגע לתפקודו, ביטול אירוע רווחה לעובדים בגלל שירת נשים, וטענה של כץ כי אליהו מתעלם מדרישתו להקפיא מינויי בכירים בתקופה זו. לפני כחודש כץ אמור היה לקיים שימוע לאליהו, אולם לבקשת נציב שירות המדינה, דורון כהן, השימוע נדחה ולא התקיים עד עתה.

גם החלפת אליהו בממלא מקום אחר לא תפטור את כץ מקבלת האישורים. פרוקצ'יה מבהירה כי עליו להציג מועמד מקרב עובדי המדינה ולפרט את הנסיבות המיוחדות המצדיקות את המשך האיוש הזמני. המועמד יצטרך לעמוד בתנאי הכשירות ובהוראות הדין, לרבות ההנחיות למינויים בתקופת בחירות, ומינויו יהיה כפוף להסכמת הנציב והיועמ"שית.