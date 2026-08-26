בית המשפט למשפחה בקריות קבע לאחרונה שאישה שמגדלת לבד את שלושת ילדיה תקבל מאביהם מזונות ומדור זמניים בסך 1,100 שקל בלבד. השופטת גילא ספרא-ברנע שוכנעה שחיובו בסכום גדול יותר עלול להביא אותו לחרפת רעב.

בני הזוג נישאו לפני כשני עשורים ושניים מילדיהם עדיין קטינים. האם סיפרה שבמרץ 2023 היא נמלטה מהבית על רקע אירועי אלימות ואיומים קשים ומתמשכים מצד בעלה, שלדבריה סבל מאלכוהוליזם ושכרות מתמשכת. באפריל 2024 נקבע כי שלושת ילדיה יהיו במשמורתה.

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בבקשתה למזונות זמניים היא טענה שבעלה ניתק קשר מהילדים "ואינו נושא בשקל אחד עבור גידולם". בנסיבות אלה, סיפרה, היא הנושאת הבלעדית במלוא צרכיהם, ובין היתר בניתוח אסתטי לבתה בעלות של 14 אלף שקל ובטיפול שיניים לבנה בסך 7,500 שקל. היא ביקשה לחייב את האב ב-6,000 שקל מזונות, בצירוף השתתפות במדור ובהוצאות חינוך ובריאות.

מנגד טען האב שמדובר ב"דרישות ראוותניות ומנופחות". הוא סיפר שבשנה האחרונה אין לו הכנסות כלל והוא מתקיים בתנאי דחק, מה גם שלאחרונה חלה הידרדרות במצבו עד כדי אובדן מוחלט של יכולת תפקוד בסיסית. לטענתו חובת המזונות והמדור חלה על כתפי האם בלבד, והטלת החיוב עליו "תביא אותו לרעב ולפגיעה בזכויות היסוד שלו לקיום בכבוד".

השופטת ספרא-ברנע ציינה שמדובר בנוצרים אורתודוכסיים, שבהתאם לדין האישי החל עליהם רובצת חובת המזונות כולה לפתחו של האב, "למעט במקרים שבהם האם אמידה" – כלומר ישנה גמישות מסוימת במצב שבו האם נהנית מהכנסות נאות, בעוד האב עני.

היא ציינה שיחס הכנסות הצדדים נוטה באופן מובהק לטובת האם, ועומד על 20%-80%. "התרשמתי, בשלב זה, כי האם נהנית מהכנסות לא מבוטלות, בעוד הכנסת האב זעומה", כתבה. את צורכי הקטינים היא העמידה על 3,800 שקל בחודש, אך על רקע האמור - קבעה שהאב ישלם הרבה פחות.

בפסק הדין כתבה: "התרשמתי כי חיוב האב לשאת במלוא צורכי הקטינים יביא את האב לחרפת רעב וייצור מצב לא הוגן, וזאת בעוד הדין האישי של הצדדים מכיר במצב בו יש אם 'אמידה' ואב 'עני'. נוכח האמור לעיל, התרשמתי כי בנסיבות חריגות אלה, ועד יתברר מצבם הכלכלי של הצדדים לאשורו, יש לחייב את האב לשאת ב-800 שקל עבור צרכי שני הקטינים".

בתוספת השתתפות בסך 300 שקל בגין מדור, הועמד חיובו הכולל של האב על 1,100 שקל בחודש, בתוספת הוצאות חינוך ובריאות של הקטינים בהתאם לשיעור ההכנסות שצוין. לדברי השופטת, העמדת המזונות על הסכום האמור "יאפשר לכל אחד מהצדדים המשך מחיה סבירה באופן זמני, עד לבירור מלוא תמונת הכנסות הצדדים וזמני השהות שלהם עם הקטינים". המשך דיון בתיק נקבע לאחרי ראש השנה.