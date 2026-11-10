אסם תעשיר את הפתי בר והפתיתים בחלבון וסיבים תזונתיים וכנראה שנשלם על זה יותר: קבוצת אסם-נסטלה הודיעה היום (שלישי) שתצא במהלך שיווקי ענק במסגרתו תוסיף סיבים תזונתיים וחלבון לבמבה, טבעול, מנה חמה, פתיבר, בייגלה, לחמית, פתיתים ופסטה. אסם תייצר סדרה של מוצרים מועשרים שתמותג פרו פייבר (PRO FIBER), לצד המוצרים הקיימים. החברה מבטיחה שהטעם המקורי של מוצרי פרו פייבר יישמר למרות ההעשרה.

בשלב הראשון של המהלך אסם תחל בשיווק מוצרי פיטנס פרו פייבר (שכבר החלו להימכר) וטבעול פרו פייבר ותצא במהלך פרסומי והסברתי. יתר הקטגוריות והמוצרים יושקו לאורך 2027.

גלריה תוספת של ערכים תזונתיים. מוצרי פרו פייבר של אסם נסטלה ( צילום: סטודיו אסם )

המוצרים יהפכו פתאום לבריאים?

מקור החלבון צמחי (סויה, אפונה) והסיבים התזונתיים מגיעים ממקורות שונים (אינולין, תירס, תאית). אסם מתחייבת לחלבון מלא שבנוי מ-20 חומצות אמינו, מתוכן 9 חיוניות.

זה לא יהפוך את המוצרים בהכרח לבריאים יותר, הרי חלק ממוצרי אסם הם מוצרים מעובדים מאוד, אבל זה כן יוסיף ערכים תזונתיים למוצרים שנחשבים לפחמימה ריקה או למוצר תעשייתי מדי כמו מנה חמה (שאגב אין לה סימון אדום).

טבלת הסימון התזונתי יכולה להשתנות בערכים נוספים. למשל: סיבים יכולים להוסיף 2 קלוריות לגרם מוצר.

שימו לב שמומלץ לצרוך 1-0.8 גרם חלבון לק"ג ולא מומלץ להפריז בצריכה. גם צריכה עודפת של סיבים עלולה להזיק ולגרום לשלשולים. בכלל עדיף לצרוך מזון שעשיר בחלבון ובסיבים באופן טבעי כמו קטניות למדל או שילוב של בשר, דג וירק.

אלה יהיו מוצרים יקרים יותר

איך יהיו המחירים? גבוהים יותר, תהיו בטוחים, אלא אם צרכנים ידאגו לקנות אותם רק במבצעים. גם יוגורט חלבון שהפך ללהיט זה מוצר יקר שהמחלבות גובות עליו פרמיה.

מוצרי קרקר פיטנס פרו פייבר כבר נמכרים ברשתות השיווק וניתן לראות את פער המחירים: קרקר פיטנס הרגיל באריזת 140 גרם נמכר ב-16.90-6.90 שקלים וקרקר פיטנס פרו פייבר באריזת 140 גרם נמכר ב-19.90-12.90 שקל. זה פער של 17%-87% במחירים.

שניצלי טבעול יושקו בקרוב כך שאין להם עדיין תמחור ברשתות, אבל כבר ניתן לראות שמשקליהם שונים משל המוצרים הרגילים. למשל, שניצל דק צמחוני פרו פייבר יימכר באריזת 500 גרם לעומת 564 גרם של המוצר המקורי. יחד עם זאת, מסתמן שרוב המוצרים יהיו בגודל דומה למקור.

"להשפיע על התזונה היומיומית של הצרכן הישראלי". מנכ"ל אסם, אבי בן אסאייג ( צילום: איציק שוקל )





טרנד על טרנד

אסם יוצאת במהלך ייחודי בישראל של הוספת שני תוספים דומיננטיים למוצרים שלה והיא עושה פה דאבל העשרה חוצת קטגוריות, אבל היא מצטרפת בכך לטרנדים קיימים: טרנד החלבון, הטרנד הבריאותי וטרנד המזון הפונקציונלי.

תוספת חלבון טובה לספורטאים, לטבעונים, למי שצורך הרבה פחמימות או שתזונתו לא מגוונת מספיק ולמי שאיבד מסת שריר בעקבות זריקות הרזיה. טרנד הסיבים נקרא fibermaxxing והוא חלק מטרנד תזונתי גדול יותר של שמירה על בריאות המעי והמיקרוביום. סיבים גם נחשבים לפרה ביוטיקה ולא מן הנמנע שאסם תוסיף בהמשך למוצרים גם פרוביוטיקה.

חברות ענק אחרות בישראל כבר שקועות עמוק בטרנד החלבון שעזר להן לייקר מוצרים כמו יוגורט ומשקאות חלב. במקביל, תנובה הוסיפה סידן לגבינה הלבנה והשיקה מותג תוספי תזונה בשם HOLIS, אבל גם הכריזה על מהלך קלין לייבל: תוויות ללא תוספים, הפוך מהמהלך של אסם. שטראוס הוסיפה לאחרונה ויטמינים למסטיקים ושוקלת להוסיף קולגן ואומגה 3 למשקאות חלב.

מכל הטרנדים האלה טרנד החלבון הוא הסוחף ביותר וחוצה הקטגוריות וניתן להשוות אותו לטרנד תחליפי הסוכר והמוצרים דלי השומן שהיו אופנתיים בעבר ודעכו ולטרנד הפחתת הסוכר והמלח.

מהלך הוספת חלבון כבר נעשה בארץ כאמור במוצרי חלב, אבל גם בנודלס וחטיפים מתוקים ומלוחים של חברות אחרות. דני אבדיה מוכר גלידת חלבון וגם אסם כבר מוכרת מוצרי טבעול, למשל עם דגש על כמות החלבון וכן דגני בוקר קראנץ' פרוטאין וסיני מיניס עם תוספת חלבון ומאפיות מציעות גם לחם עם תוספת חלבון וסיבים.

מה קורה בעולם?

בארה"ב מדובר בתופעה שיווקית נרחבת של הוספת סיבים ובעיקר חלבון למותגי מזון ותיקים. אסם פשוט החליטה על מהלך רחב יותר והיא גם מצהירה שהיא מייעדת את המוצרים לכולם: הם לא מיועדים רק לספורטאים ולסובלים מבעיות בדרכי העיכול.

גם שילוב של חלבון וסיבים תזונתיים הוא אחת המגמות המרכזיות בעולם המזון בשנתיים האחרונות.

​ענקיות מזון בינלאומיות רבות עברו בשנתיים האחרונות ממוצרים שמבוססים על חלבון בלבד למוצרים משולבי חלבון ופרה ביוטיקה. נסטלה השיקה בארה"ב ובאירופה את המותג Vital Pursuit סדרת ארוחות קפואות עתירות חלבון וסיבים תזונתיים. דנונה הרחיבה את מותגי היוגורט והמשקאות שלה כמו Oikos Fusion, לפורמולות הכוללות 20+ גרם חלבון בשילוב 5 גרם סיבים פרה-ביוטיים במארז אחד.

​חברות דגנים וחטיפים כמו קלוגס וג'נרל מילס השיקו סדרות מורחבות של חטיפי אנרגיה ודגני בוקר המשלבות חלבון מבודד עם סיבי אינולין או שייק שיבולת שועל/צ'יה. מה שמניע את המהלך הגלובלי הזה הוא בעיקר גל תרופות ההרזיה: משתמשי התרופות הללו סובלים מירידה במסת שריר ומבעיות עיכול/עצירות. תעשיית המזון בעולם פיתחה מוצרי "חלבון + סיבים" המכוונים בדיוק למענה כפול זה. סיבים וחלבון גם עוזרים לשחרור איטי של סוכר בדם ולתחושת שובע.

אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם-נסטלה, מסר בהודעה לעיתונות: "כחברת מזון מובילה שמוצריה נמצאים בכל בית בישראל, יש לנו אחריות וגם יכולת להשפיע על התזונה היומיומית של הצרכן הישראלי. במהלך העשור האחרון, העשייה התזונתית של אסם־נסטלה התמקדה בשדרוג מתמשך של הפורטפוליו, באמצעות הפחתת מלח (נתרן), סוכר ושומן, פישוט רשימות רכיבים והכוונה למנות צריכה מומלצות, כחלק מתזונה יומית מאוזנת ובהתאם להמלצות ארגוני הבריאות.