חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה לבורסה שחתמה על הסכמים לרכישת 50% מהזכויות בשישה מגרשים בין רחוב י.ל. פרץ ורחוב ויצמן בשכונת קריית שרת ברעננה. את ההסכמים חתמה חברת הבת סופרין נכסים מול בעלי הזכויות הפרטיים - החברות דיוויד גרופ ושותפים נוספים, תמורת 38 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה לבורסה שחתמה על הסכמים לרכישת 50% מהזכויות בשישה מגרשים בין רחוב י.ל. פרץ ורחוב ויצמן בשכונת קריית שרת ברעננה. את ההסכמים חתמה חברת הבת סופרין נכסים מול בעלי הזכויות הפרטיים - החברות דיוויד גרופ ושותפים נוספים, תמורת 38 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

עסקת נדל"ן ברעננה: חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, דיווחה לבורסה שחתמה על הסכמים לרכישת 50% מהזכויות בשישה מגרשים בין רחוב י.ל. פרץ ורחוב ויצמן בשכונת קריית שרת ברעננה. את ההסכמים חתמה חברת הבת סופרין נכסים מול בעלי הזכויות הפרטיים - החברות דיוויד גרופ ושותפים נוספים, תמורת 38 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

כיום בנויים על המגרשים תשעה בתים פרטיים, כאשר בשלושה מהמגרשים אושרה תוכנית לבניית שני בניינים עם 44 דירות חלף חמישה בתים פרטיים קיימים. בשלושת המגרשים האחרים סופרין ובעלי הזכויות מתכוונים לקדם תוכנית משביחה לבנייה רוויה. החברה מעריכה שאם יתקיימו התנאים שנקבעו בהסכמים, עבודות ההריסה וההקמה יוכלו להתחיל בעוד כשנה ויימשכו כשלוש שנים.

כיום בנויים על המגרשים תשעה בתים פרטיים, כאשר בשלושה מהמגרשים אושרה תוכנית לבניית שני בניינים עם 44 דירות חלף חמישה בתים פרטיים קיימים. בשלושת המגרשים האחרים סופרין ובעלי הזכויות מתכוונים לקדם תוכנית משביחה לבנייה רוויה. החברה מעריכה שאם יתקיימו התנאים שנקבעו בהסכמים, עבודות ההריסה וההקמה יוכלו להתחיל בעוד כשנה ויימשכו כשלוש שנים.

כיום בנויים על המגרשים תשעה בתים פרטיים, כאשר בשלושה מהמגרשים אושרה תוכנית לבניית שני בניינים עם 44 דירות חלף חמישה בתים פרטיים קיימים. בשלושת המגרשים האחרים סופרין ובעלי הזכויות מתכוונים לקדם תוכנית משביחה לבנייה רוויה. החברה מעריכה שאם יתקיימו התנאים שנקבעו בהסכמים, עבודות ההריסה וההקמה יוכלו להתחיל בעוד כשנה ויימשכו כשלוש שנים.

את העסקה ליוו עו"ד יריב שלום ועו"ד מוריה מזרחי ממשרד ליפא מאיר שייצג את העסקה מטעם סופרין, עו"ד יוסי זרבי ממשרד זרבי ושות' שייצג את חברת דיויד גרופ ועו"ד אפרת רוסנסקי ויוני כהן ממשרד מאיר מזרחי.

את העסקה ליוו עו"ד יריב שלום ועו"ד מוריה מזרחי ממשרד ליפא מאיר שייצג את העסקה מטעם סופרין, עו"ד יוסי זרבי ממשרד זרבי ושות' שייצג את חברת דיויד גרופ ועו"ד אפרת רוסנסקי ויוני כהן ממשרד מאיר מזרחי.

את העסקה ליוו עו"ד יריב שלום ועו"ד מוריה מזרחי ממשרד ליפא מאיר שייצג את העסקה מטעם סופרין, עו"ד יוסי זרבי ממשרד זרבי ושות' שייצג את חברת דיויד גרופ ועו"ד אפרת רוסנסקי ויוני כהן ממשרד מאיר מזרחי.