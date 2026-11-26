בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קיבל לאחרונה באופן חלקי עתירה שהגישו בעלי דירות ברחוב מרגלית בעיר נגד פרויקט תמ"א 38 סמוך. השופט אחסאן כנעאן קבע שמרבית טענותיהם אמנם אינן מצדיקות התערבות, אך הורה לבחון מחדש את הכדאיות הכלכלית של תוספת הקומות המבוקשת, לאחר שהתברר כי ההחלטה בנושא התקבלה ללא תשתית עובדתית מספקת.

במוקד המחלוקת עומד פרויקט של חברת "ריף כרמל" ברחוב מרגלית 17, שבמסגרתו מתוכננת הריסת בניין קיים והקמת מבנה חדש בן 6.5 קומות, הכולל 13 דירות, מחסנים וחניון תת-קרקעי. אלא שהמגרש נמצא במתחם שימור בשכונת שמבור, שבו מסמך המדיניות העירוני מאפשר, במסלול הריסה ובנייה מחדש, תוספת של 1.5 קומות בלבד. למרות זאת, מוסדות התכנון אישרו תוספת של 2.5 קומות.

אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

שני שכנים שהתנגדו לפרויקט פנו לבית המשפט לאחר שוועדת הערר המחוזית דחתה אותם. לטענתם, אישור הקומה הנוספת חורג ממדיניות השימור ופוגע קשות בנוף הנשקף מדירתם. לדבריהם, הבנייה המתוכננת תחסום לחלוטין את הנוף לכיוון מערב מהסלון ומחללים נוספים.

הם הוסיפו שהיזמית לא הציגה חוות דעת שמאית המוכיחה שהפרויקט אינו כדאי כלכלית ללא הקומה הנוספת. לשיטתם, לא ניתן להעדיף את רווחיות היזם על פני האינטרסים של השכנים והציבור.

מנגד, ועדת הערר והגורמים התומכים בפרויקט טענו כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינה תכנונית מקיפה. בין היתר הוסבר כי חלופת חיזוק הבניין הקיים עלולה לפגוע יותר בסביבה ובצמחייה, וכי צמצום מספר הדירות עלול לפגוע בכדאיות הפרויקט.

השופט כנעאן דחה כאמור את מרבית טענות השכנים והבהיר כי מסמך המדיניות אינו תוכנית מחייבת, וכי ניתן לסטות ממנו במקרים מיוחדים ומנומקים. עם זאת, הוא מצא פגם משמעותי בבחינת הכדאיות הכלכלית. לדבריו, בפני ועדת המשנה המקומית לא הוצגו נתונים מפורטים בנושא, והיא הסתמכה "באופן עיוור" על דברי הצוות המקצועי מבלי שהונח בפניה ניתוח כלכלי בכתב.

"דרך פעולה זה פוגע בזכות הטיעון של העותרים ומתנגדים אחרים, ואינו מאפשר להם לבחון את נימוקי הוועדה המקומית כדבעי", כתב, והוסיף שהנטל להוכיח שהפרויקט אינו כדאי ללא הקומה הנוספת מוטל על היזמית, המבקשת ליהנות מהחריגה ממסמך המדיניות.

בנוסף צוין בפסק הדין כי ועדת הערר שגתה כשהותירה את ההכרעה הסופית בעניין לשמאי הוועדה המקומית, במקום לגוף התכנוני המוסמך: "בכך פורקה הוועדה המקומית משיקול דעתה, ונפל פגם המחייב התערבות בית משפט זה".

לפיכך הורה השופט ליזמית להגיש בתוך 30 יום דו"ח כלכלי המשווה בין תוספת של 1.5 קומות לתוספת של 2.5 קומות. לשכנים ניתנו 30 ימים נוספים להגיש דו"ח מטעמם. לאחר קבלת המלצת שמאי הוועדה, תדון ועדת המשנה בנושא ותכריע אם קיימת הצדקה כלכלית לקומה הנוספת.