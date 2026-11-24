וול סטריט סיימה אתמול (שני) את אחד מיומיה החזקים בשנה וחצי האחרונות, אחרי שדירקטוריון אנבידיה השיב את המייסד ג'נסן הואנג לתפקידי הנשיא והמנכ"ל, בתוקף מיידי. מדד נאסד"ק זינק ב-6.51%, ל-24,089.56 נקודות, S&P500 הוסיף 4.73%, ל-7,237.17 נקודות, ודאו ג'ונס טיפס ב-3.01% ל-49,595.31 נקודות. לנאסד"ק ול-S&P500 היה זה היום הטוב ביותר מאז אפריל 2025.

מניית אנבידיה ננעלה בעלייה של 31.48%, ב-165.05 דולר, אחרי שזינקה תוך כדי המסחר בעד 37%. החברה הוסיפה כ-950 מיליארד דולר לשווי השוק שלה, הגידול היומי הגדול ביותר שנרשם למניה כלשהי בתולדות השוק האמריקני, והיום החזק ביותר של המניה מאז מאי 2003.

גלריה ג'נסן הואנג ( צילום: Tomohiro Ohsumi/Getty Images )

הואנג הושב לתפקיד פחות משבועיים לאחר שהתפטר בעקבות חשיפת רומנים מחוץ לנישואים, ובהם אחד עם אליס הואנג (אין קשר משפחתי), שתוארה כמרגלת סינית. הנשיא דונלד טראמפ קרא בסוף השבוע להשיבו, ולאחר ההודעה של אנבידיה הוסיף: "הוא לא עשה דבר רע", וכי שוחח ישירות עם הדירקטוריון והבטיח שהשבת הואנג אינה סיכון לביטחון הלאומי. "דיברתי איתם ושכנעתי אותם. אני עשיתי את העסקה", אמר הנשיא.

את הלהט של טראמפ להחזיר את הואנג לתפקיד אפשר גם לקשר לדיווח ב-ABC, שהתבסס על דוח הגילוי הנאות השנתי של הנשיא, כי בסוף 2025 החזיק במניות של אנבידיה בשווי של 12 מיליון דולר לפחות. בנוסף, הדיווח מציין כי חשבונותיו המשיכו לסחור במניה גם השנה, ומתחילת 2026 ועד ספטמבר בוצעו בהם עשרות עסקאות קנייה ומכירה בהיקף של מיליוני דולרים.

הבית הלבן טוען שמוסדות פיננסיים חיצוניים מנהלים את התיק באופן עצמאי. "ההחזקות מושקעות באמצעות תיקים ממוחשבים שמשכפלים מדדים מוכרים", אמר הדובר דייוויס אינגל. לדבריו, לטראמפ ולבני משפחתו אין שום יכולת להשפיע על ההשקעות.

הנשיא טראמפ והואנג לוחצים ידיים ( רויטרס )

אחרי ההודעה זינקה מניית אנבידיה ביום שני ביותר מ-30%. לפי איי.בי.סי, המניה מחקה כמעט את כל הירידות מאז 12 בנובמבר, היום שבו הודיעה החברה על התפטרותו של הואנג. הדאו ג'ונס עלה ב-3%, מדד אס אנד פי 500 עלה ב-4.73% והנאסד"ק עלה ביותר מ-6.5%. לפי הדיווח, מניות אנבידיה הן רק חלק קטן מתיק ההשקעות של טראמפ.

הזינוק מגיע אחרי שבוע שבו נרשמה הירידה השבועית החדה ביותר לנאסד"ק ולדאו ג'ונס זה יותר משש שנים, והירידה השבועית החדה ביותר ב-S&P500 מאז אפריל 2025. ביום שישי ננעלו שלושת המדדים המובילים בטריטוריית תיקון, ומדד נאסד"ק עבר לתשואה שלילית מתחילת השנה. S&P500 קטע אתמול רצף של שבעה ימי ירידות והשיב יותר ממחצית מהירידות של השבוע שעבר.

מהנעילה ב-28 באוקטובר, יום המסחר האחרון לפני הפרסום הראשון על הקשר הרומנטי של הואנג, ועד נעילת יום שישי, איבדה המניה 89.85 דולר. אתמול מחקה 39.52 דולר מאותה ירידה, כ-44% ממנה, ועדיין נסחרת בכ-23.4% מתחת לשער שלפני הדיווח.

מניות השבבים והבינה המלאכותית נסחפו מעלה בעקבות אנבידיה. מייקרון זינקה ב-19.04%, ל-707.70 דולר, קורוויב הוסיפה 22.32%, ל-48.33 דולר, ו-AMD עלתה ב-6.85%, ל-453.46 דולר. דל, שתפרסם היום דוחות אחרי הנעילה בארצות הברית, זינקה ב-20.46%, ל-334.91 דולר. אלפאבית עלתה ב-6.34%, ל-282.10 דולר, מטא ב-6.55%, ל-597.60 דולר, ומיקרוסופט ב-1.65%, ל-492.50 דולר. סל מניות "שבע המופלאות" עלה ב-7.5%.

if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

עוד אתמול הודיעה קראודסטרייק כי תרכוש את זיסקיילר בעסקת מניות שמשקפת לה שווי פעילות של כ-43.9 מיליארד דולר. מניית זיסקיילר עלתה ב-17.67%, ל-229.24 דולר, ומניית קראודסטרייק ירדה ב-8.92%, ל-208.97 דולר. העליות היו רחבות: בבורסת ניו יורק עלו 2,399 מניות מול 487 שירדו. מדד הפחד ירד ב-25.86%, ל-26.61 נקודות. באירופה עלה אתמול מדד סטוקס 600 ב-1.8%.

"ניצחון לבינה המלאכותית"

אנליסטים בוול סטריט מיהרו אתמול לשפר את המלצותיהם לאנבידיה. מליוס ריסרץ' העלתה את ההמלצה לקנייה, עם יעד של 220 דולר; ברנשטיין הציבה יעד של 200 דולר; סטון אקס יעד של 270 דולר; אופנהיימר יעד של 250 דולר; וסיטיגרופ השאירה המלצת קנייה והעלתה את היעד ל-240 דולר. "חזרתו של ג'נסן היא ניצחון לבינה המלאכותית וניצחון למשקיעים", כתב האנליסט ריק שייפר מאופנהיימר. בן רייצס ממליוס כתב כי "החששות ארוכי הטווח שהיו לנו הוקלו באופן משמעותי", אך הוסיף שהחברה "עדיין לא יצאה מהיער" בכל הנוגע לחקירות. סטייסי רסגון מברנשטיין כתבה שהשבת הואנג צריכה לחזק את הביטחון בצמיחה הקרובה, אך "תשאיר כמה צללים שעשויים להגביל את מכפיל המניה לעת עתה".

לגבי התיקים, הדעות חלוקות. "אני חושב ששוק הבינה המלאכותית חזר למשחק", אמר מארק גיבנס, מייסד גיבנס קפיטל מנג'מנט. "אני בהחלט מאמין שזה מציב תחתית ורצפה בתחום הבינה המלאכותית ובחולשת השוק האחרונה". ארט הוגן, האסטרטג הראשי בבי. ריילי וולת' מנג'מנט, אמר שיום שישי כבר אותת על תחתית אפשרית, וכי "היינו עולים היום גם בלי הידיעה על אנבידיה". אנדרו סלימון, מנהל תיקים בכיר במורגן סטנלי, אמר כי "ברמות האלה, עוד לא מאוחר להוסיף בהדרגה חשיפה לטכנולוגיה".

מנגד, ג'יי וודס, האסטרטג הראשי בפרידום קפיטל מרקטס, אמר כי "העלייה כנראה תדעך, כי עכשיו אנשים יסוגו לאחור ויישארו עם אותן שאלות שהיו לנו לפני שהוחלף". לדבריו, "השוק היה זקוק לזעזוע הזה כדי לחזור לעמוד על הרגליים, אבל זו עדיין עלייה נגד המגמה". עם זאת העריך ששפל השנה כבר נקבע ביום שישי. פיטר בוקבר, מנהל ההשקעות הראשי בוואן פוינט בי.אף.ג'י, אמר כי "צריך ליהנות מהעלייה הזאת, ואולי היא תימשך קצת, אבל לדעתי שוק התשתיות לבינה מלאכותית יהיה תלוי רק בקצב הוצאות ההשקעה". דן ניילס, מייסד ניילס אינווסטמנט מנג'מנט, שהחזיק באנבידיה כהחזקה הגדולה בתיק וקנה בירידות, אמר: "האם אני שורי על אנבידיה עכשיו כפי שהייתי ביום שישי? כמובן שלא, אי אפשר להיות. אני מצמצם".

הבוקר נמשכה התגובה באסיה. מדד MSCA של מניות אסיה-פסיפיק מחוץ ליפן עלה ב-4.6%, מדד הניקיי ביפן הוסיף 4.5%, מדד קוספי בדרום קוריאה זינק ב-7.5%, והמניות בטייוואן קפצו ב-9.1%.