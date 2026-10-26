בית משפט השלום בטבריה ביטל לאחרונה הליך חדלות פירעון של גבר השקוע בחובות של יותר מ-600 אלף שקל. השופט עופר חיים שורק קבע שהחובות נוצרו בחוסר תום לב, בין היתר בשל הימורים ונטילת הלוואה על בסיס מסמכים כוזבים, והחייב העדיף נושים מהשוק האפור על פני יתר בעלי החוב.

במרץ השנה ניתן לבקשתו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, שבמסגרתו חויב לשלם 150 שקל בחודש לקופת הנשייה. היה זה ניסיונו השני להשתקם כלכלית, לאחר שהליך קודם בעניינו בוטל באוקטובר 2023 בשל מחדלים.

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מבדיקת הנאמן עלה שהחייב צבר את חובותיו כתוצאה מהימורים, לאחר שהחזיק במשך כמה שנים דירות שבהן נערכו משחקי קלפים. עוד התברר כי הוא משלם מדי חודש כ-3,000 שקל לנושים פרטיים ולגורמים בשוק האפור, חרף חובותיו וההליך המתנהל בעניינו.

בנוסף התגלה שהוא נטל הלוואה מהבנק לרכישת המכונית על סמך דפי חשבון ותלושי שכר כוזבים. כלי הרכב המשועבד לא אותר מעולם, והחייב טען בחקירתו שאינו זוכר מה עלה בגורלו.

הממונה על חדלות פירעון המליץ לבטל את ההליך בשל אי-הגשת דוחות, היעדר שיתוף פעולה ואי-מיצוי כושר השתכרות. מנגד טען החייב שסיים לרצות עבודות שירות שנגזרו עליו, והוא פועל לשיקום חייו. לדבריו, בהיעדר הכשרה מקצועית, הוא מועסק כשכיר תמורת כ-5,000 שקל בחודש. בנסיבות אלה ביקש לאפשר לו להשתקם כלכלית ולקבל הפטר, בין היתר למען בנו.

אבל השופט שורק קיבל את עמדת בעלי התפקיד וקבע כי יש לבטל את ההליך. הוא הדגיש שחובת תום הלב חלה הן בעת יצירת החובות והן במהלך חדלות הפירעון, וכי נטילת אשראי לצורך הימורים, כשיכולת ההחזר מוטלת בספק, מהווה "זלזול מופגן בנושים".

בפסק הדין הודגש שהחייב מסר גרסאות שונות באשר לנסיבות הסתבכותו הכלכלית: בעוד שבהליך הקודם ייחס את חובותיו לקשיי מחיה, הפעם התברר כי מקורם בהימורים ובהלוואות שנטל עקב הפסדיו, תוך מסירת צ'קים ללא כיסוי.

השופט הבהיר כי במקרים מסוימים ניתן לאפשר שיקום גם למי שחובותיו נוצרו מהימורים, אולם במקרה הנוכחי האיש המשיך בהתנהלות חסרת שקיפות ובהעדפת נושים אסורה. במיוחד הודגש הפער בין התשלום החודשי לשוק האפור לבין הסכום הזעום שהופקד לטובת כלל הנושים.

עוד נקבע כי שכרו החודשי של החייב, 5,000 שקל, אינו משקף מיצוי כושר השתכרות, במיוחד משום שבעבר השתכר סכומים גבוהים יותר. לפיכך הוחלט על ביטול הליך חדלות הפירעון וההגבלות שהוטלו מכוחו, זאת למעט צו עיכוב היציאה מהארץ, שיישאר בתוקפו למשך 90 ימים. השופט קבע כי הכספים שנצברו בקופת הנשייה ישמשו לתשלום שכר הנאמן והוצאות ההליך, בהתאם לדין.