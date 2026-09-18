בית משפט השלום בכפר סבא קיבל לאחרונה באופן חלקי תביעה שהגישה חברה קבלנית נגד רוכשי דירות בהוד השרון, עקב התנגדותם לפיצול הדופלקס בבניין לשתי יחידות. השופט רונן פלג קבע שארבעה מהנתבעים הפרו את התחייבותם שלא להתנגד למהלך וגרמו לעיכוב של כ-67 חודשים במסירת הנכס. התביעה נגד שני רוכשים אחרים נדחתה.

תחילת הפרשה בעשור הקודם. החברה מכרה לבני זוג דופלקס בן שבעה חדרים ברחוב השחר בהוד השרון. במקביל להסכם המכר, התחייבה לפעול לפיצול הדירה לשתי יחידות בנות ארבעה חדרים, ולהשלים את קבלת האישורים בתוך שנתיים ממועד המסירה. לצורך כך בוצעו התאמות בתשתיות הנכס.

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באפריל 2014 הוגשה בקשת הפיצול לוועדה המקומית. אלא שכמה מרוכשי הדירות האחרות בבניין הגישו התנגדות, אף שבהסכמי המכר לרכישת דירותיהם התחייבו שלא לסרב לשינויים מסוג זה, וחלקם אף חתמו על הסכמה מפורשת לפיצול.

בינואר 2016 קבעה הוועדה כי אין בעיה תכנונית בקידום הבקשה, אך דחתה אותה בשל התנגדות חלק מבעלי הדירות. רוכשי הדופלקס פנו לבית המשפט, וב-2018 נקבע כי חלק מהמתנגדים נתנו למעשה הסכמה בלתי חוזרת לפיצול.

לאחר מכן נאלצה הקבלנית לפתוח בהליך רישוי חדש. היתר הפיצול התקבל רק ביולי 2021, והדירות נמסרו לרוכשים באוקטובר אותה שנה – באיחור של יותר מ-5.5 שנים מהמועד המוסכם.

את תביעתה העמידה הקבלנית על כ-2.36 מיליון שקל. לטענתה, התנהלות השכנים גרמה לה לשלם לרוכשי הדופלקס פיצויים בגין האיחור במסירה ולשאת בארנונה, ועד בית והוצאות נוספות. הנתבעים מצדם טענו כי לא הם שגרמו לנזקים, וכי היה על הקבלנית להשיב את הנכס למתכונת של דופלקס וכך למסור אותו לרוכשים.

השופט פלג מצא כי ארבעה מהנתבעים אכן הפרו את התחייבויותיהם החוזיות. למסקנתו, בקשת הפיצול נדחתה אך ורק כתוצאה מההתנגדות שלהם, כך שהיה עליהם לצפות שפעולתם תסכל את הבקשה ותיצור קושי בהשלמת הנכס ובמסירתו, על העלויות הכרוכות בכך.

נדחתה גם הטענה שהיה על החברה להחזיר את הנכס למצב של דופלקס. בפסק הדין צוין כי מעבר לכך שמדובר בפעולה לא הגיונית ולא סבירה, היא אף הייתה כרוכה בהוצאה כספית אדירה מצד התובעת. מהנדס מטעמה העריך את עלות העבודות הנדרשות לשם כך בכ-570 אלף שקל.

בסופו של דבר נפסקו לקבלנית 1,143,773 שקל – רובם עבור הפיצוי שנאלצה לשלם לרוכשי הדופלקס בגין העיכוב הממושך במסירה. עוד נפסקו שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט של 197,935 שקל, ונקבע כי מהסכום הכולל ינוכו תשלומים שהתקבלו במסגרת פשרות עם נתבעים אחרים, שלטענת הקבלנית הסתכמו ב-165 אלף שקל.

מנגד, התביעה נגד שני דיירים נוספים נדחתה לאחר שנקבע כי לא התנגדו לפיצול. הקבלנית חויבה לשלם להם שכר טרחת עו"ד בסך 60 אלף שקל, בתוספת מע"מ.