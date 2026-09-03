בית המשפט למשפחה בירושלים ביטל לאחרונה הסכם ממון בין בני זוג חרדים, שכבר קיבל תוקף של פסק דין והשאיר את הבעל חסר כל. השופטת אורית בן דור ליבל התרשמה שהאישה ניצלה את מצוקתו ואת תלותו הקיצונית בה, והחתימה אותו על הסכם חד-צדדי.

בני הזוג נישאו לפני כשלושה עשורים בשידוך ומאז רכשו כמה נכסי נדלן. בדצמבר 2014 הגישה האישה תביעת גירושים שבה פירטה קשיים משמעותיים בחיי הנישואים. בין היתר היא טענה אז שבעלה מכור לפורנוגרפיה ו"מתקשה לתפקד כגבר".

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במהלך דיון בבית הדין הרבני בינואר 2015 הביעו השניים הסכמה עקרונית לנסות ולשקם את הקשר, ובאפריל 2015 חתמו על "הסכם גירושין ולחלופין שלום בית", שאושר כעבור כמה חודשים בבית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין.

על פי ההסכם, כל הדירות של בני הזוג יישארו בבעלותה הבלעדית של האישה, ללא קשר לאופן רישומן. הובהר שמשמעות ההוראות הייתה שהבעל ייוותר ללא קורת גג במקרה של גירושים.

כעבור כמה שנים, לאחר שהאישה החלה לפעול לאכיפת ההסכם, ביקש הבעל מבית המשפט למשפחה לבטלו בטענה שנחתם בהיעדר גמירות דעת ובנסיבות חמורות של כפיה, עושק, תרמית, טעות והטעיה.

מנגד התעקשה האישה שלא מדובר בהסכם מקפח, שלא קיימת עילה לביטולו, ושהבעל השתהה שנים בהגשת התביעה. בינואר אשתקד התגרשו הצדדים רשמית.

לאחרונה קיבלה השופטת בן דור ליבל את גרסת הבעל וקבעה כי הוא עמד בנטל הכבד הנדרש לביטול הסכם ממון שאושר כדין. היא הדגישה שהמסמך נערך ביוזמת האישה ובאמצעות עורך דין מטעמה, בעוד הבעל לא היה מיוצג, לא קיבל ייעוץ משפטי, ואף לא נוהל בין הצדדים משא ומתן על תנאיו.

משקל משמעותי ניתן לעדות הפסיכולוג שטיפל בבעל בתקופה הרלוונטית. לדבריו התובע סבל מתלות קיצונית באשתו דאז, ומחשש עמוק שתעזוב אותו. "שימור היחסים עם הנתבעת-אשתו היה ערך עליון", כתב, "מנגנון התלות-יתר שיבש את תהליכי השיפוט וההחלטה".

השופטת התרשמה שהאישה הייתה מודעת לתלות המתוארת ולנכונות הבעל לעשות הכול על מנת למנוע את פירוק הנישואים, תוך שניצלה זאת כדי להביאו לחתום על ההסכם. תנאיו, קבעה, היו "גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל", ויצרו חוסר איזון קיצוני לטובתה.

בפסק הדין נכתב: "מצטיירת תמונה עגומה וקיצונית שבה ניצלה הנתבעת את מצוקתו של התובע, שהיה תלוי בה והיה נכון לרצותה ולמלא אחר כל דרישותיה, ובלבד שתוסר חרב איום הגירושין שהונחה מעל צווארו".

היא קבעה שהתקיימו כלל יסודות עילת העושק – מצוקה ותלות קיצונית, ניצול מצבו של החותם ותנאי הסכם בלתי סבירים - באופן שמצדיק את ביטול הסכם הממון נשוא ההליך. האישה חויבה לשלם לבעלה לשעבר 70 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.