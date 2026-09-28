"קיימת אי ודאות לגבי היקף הסנקציות והתפשטותן. בתרחיש קיצוני, שעלול להפוך לתרחיש תוכנית עבודה, הסנקציות תכלולנה הפסקת פעילות בנקאות עם בנקים מובילים באירופה", את הדברים האלה אמר היום (שני) ל-ynet, המפקח על הבנקים לשעבר, יאיר אבידן, בעקבות הדיונים במדינות אחדות, בעיקר באירופה, להטיל סנקציות על חברות ישראליות ואף על המערכת הבנקאית והפיננסית בישראל, בשל האירועים המתרחשים ביו"ש, ועל רקע הקיפאון במצב החמור שנוצר ומתמשך ללא פתרון לאורך זמן ברצועת עזה.

עוד אמר אבידן כי "הסנקציות עלולות לפגוע בראש ובראשונה ביחסי הסחר בין ישראל לאירופה, כמו גם לפגיעה משמעותית בפעילות העסקית של יבואנים ויצואנים, שהינם לקוחות המערכת הבנקאית. מכאן עולה הסיכון הפיננסי של לקוחות אלה, שעלול כמובן להשתרשר ולגרור את עליית הסיכון הפיננסי במערכת הבנקאית בישראל.

נתניהו וסמוטריץ' ( צילום: איתי בית-און/ לע"מ )

"תעשיות המבוססות על מסחר או על מימון, או שחלקים משמעותיים משרשרת הערך שלהן קשורה באירופה, עלולים יהיו להיפגע. פגיעה זו בהחלט עלולה להתגלגל לסיכון פיננסי ומכאן באופן ישיר לעלייה בסיכוני המערכת הבנקאית. כמובן שפגיעה בסחר האירופי, יש בו בכדי לפגוע בתוצר, בפריון, בצמיחה, ומכאן פגיעה משקית פוטנציאלית רחבה, שתשתרשר גם למשקי הבית, פוטנציאל לפיטורין, פגיעה בהכנסה ובראיה הבנקאית, פוטנציאל לעליה בשיעורי הכשל ובהפסד כספי".

בנקאי בכיר אחר, שהעדיף להישאר בעילום שם, הוסיף כי "פגיעה במערכת הבנקאית בישראל על ידי מדינות מובילות, ובהן מהאיחוד האירופי, תהיה קטסטרופה של ממש".

יש לציין כי לבנקים אין שום אפשרות לפעול בנושא בשלב זה, שכן מדובר בנושא מורכב שנמצא בטיפול משרד החוץ וממשלת ישראל, כשהמערכת הבנקאית נתונה לרגולציה קפדנית ותנהג לפי החלטות הדרג המדיני.

צילום: ברק אבידן

כפי שנודע, גם חברות דירוג האשראי כבר בוחנות מקרוב את המצב ובשיחות שקיימו כלכלני חלק מהחברות עם גורמים בכירים במשק, לקראת פרסום דוחות חצי שנתיים של החברות בקרוב, הובע חשש כבד שכבר החל להיגרם נזק למשק הישראלי כתוצאה ישירה מהטלת סנקציות על מוצרי ההתנחלויות, וכי הנזק עלול לגלוש גם לחברות ישראליות מובילות ואף להגדלת הגירעון הממשלתי.

עם זאת, ההתרשמות בישראל לפי שעה היא שדירוג האשראי לא יופחת פעם נוספת בקרוב וכי בסוכנויות הדירוג הבינלאומיות ממתינים לתוצאות הבחירות והקמת הממשלה הבאה בישראל.

גורם בכיר במשק הוסיף כי "אם חלילה יופחת גם דירוג האשראי של ישראל, הריבית שהמדינה תשלם על הלוואות הענק הנובעות מהמלחמה הבלתי נגמרת, תגרום לנזק כבד מאוד לתקציב המדינה, לחברות מובילות, שעלולות לצמצם את פעילותן בישראל כבר בקרוב, וכמובן למשקי הבית. על הממשלה לעשות כל פעולה אפשרית כדי למנוע הגעה למצב כזה".