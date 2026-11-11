בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב לאחרונה את חברת ביטוח "הפול" לשלם פיצויים והוצאות בסך כשלושה מיליון שקל למשגיח כשרות שנפצע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה. השופטת חדוה וינבאום וולצקי העריכה את נזקיו בכ-7.6 מיליון שקל, שמהם נוכו תגמולי ביטוח לאומי שקיבל ויקבל.

התאונה התרחשה ביוני 2017 כשהתובע, אז בן 38, רכב על אופנוע בדרכו לעבודה. הוא איבד שליטה, החליק והאופנוע נחת בעוצמה על רגלו הימנית. הוא פונה לבית החולים "שיבא", שם אובחן שבר מרוסק בשוק. בהמשך עבר ניתוח לשחזור ולקיבוע השבר באמצעות מסמר וברגים.

אילוסטרציה ( צילום: Dalbo80 / Shutterstock )

לפני התאונה הוא הועסק כמשגיח כשרות וכמפקח נטיעות ומשתלות בשני מקומות עבודה. במקביל התנדב במד"א, שמסר לו אופנוע לצורך הגעה לאירועים. האופנוע שימש אותו גם במהלך עבודתו.

לאחר התאונה אובחנה אצלו תסמונת כאב אזורי מורכב (CRPS) ברגל ימין, ובהמשך גם פיברומיאלגיה. בתצהיר הוא תיאר כאבים עזים מכל מגע ברגל, עד שאפילו גזירת ציפורניים מצריכה הרדמה. לדבריו, מאדם פעיל שעבד והתנדב הפך למי שכמעט אינו יוצא מביתו ונזקק לעזרת משפחתו.

חברת הביטוח לא חלקה על עצם החבות, אך טענה שהתובע לא פעל להקטנת נזקיו משום שלא חיפש עבודה. לדבריה, יש להתחשב בסירובו לעבור ניתוח קטיעה, ולחשב את הפיצוי לפי תוחלת חיים מקוצרת בשל היעדר הליכה והשמנת יתר.

אבל השופטת וינבאום וולצקי הדגישה שאיש מהמומחים לא המליץ לנפגע לעבור קטיעת רגל. מומחה השיקום הסביר שהניתוח לא מבטיח להפסיק את הסבל, ועלול להותיר את המטופל עם כאבי פנטום ואף עם כאבים באזור גבוה יותר ברגל. לפיכך נקבע שאין להפחית את הפיצוי בשל הימנעותו מהניתוח.

בפסק הדין צוין שיש להעריך את מצב הנפגע כפי שהוא כיום, תוך התחשבות באפשרות להחמרה בעתיד. נדחתה גם הטענה לקיצור תוחלת החיים, בהיעדר תשתית רפואית מתאימה. מומחה השיקום ציין שלא הכיר בספרות שקרא קיצור תוחלת חיים בשל התסמונת ברגל אחת.

נכותו הרפואית המשוקללת של הרוכב נקבעה על כ-74%, ונכותו התפקודית הועמדה על 85%. בין היתר נפסקו לו כשני מיליון שקל בגין הפסדי השתכרות בעתיד וכ-2.2 מיליון שקל בגין עזרת הזולת בעבר ובעתיד.

עוד נפסקו 500 אלף שקל להתאמת דיור, 450 אלף שקל לניידות, 400 אלף שקל להוצאות רפואיות ואביזרים וכ-171 אלף שקל בגין כאב וסבל. השופטת קבעה שדירתו, בקומה השנייה ללא מעלית, אינה מתאימה לצרכיו, וכי עליו לעבור לדירת קרקע או לבניין עם מעלית.

בסך הכול הוערכו הנזקים בכ-7.6 מיליון שקל. לאחר ניכוי תגמולי ביטוח לאומי, בסך כ-4.9 מיליון שקל, נותרו לתשלום על ידי "הפול" כ-2.7 מיליון שקל. לכך יתווספו הוצאות משפט כנגד קבלות, ושכר טרחת עו"ד בסך כ-345 אלף שקל.