עסקה בולטת בתל אביב-יפו: תושב חוץ מצרפת רכש דירה בשטח 168 מ"ר בסכום של כ-31 מיליון שקל. מדובר בדירה הממוקמת בקומה גבוהה עם מרפסת בשטח 30 מ"ר המשקיפה לים, בפרויקט מגדל דניאל של קבוצת יוסי אברהמי, המוקם על קו החוף של תל אביב, בין הרחובות הרברט סמואל והירקון.

על אף שבדוחות האוצר חלקם של תושבי החוץ אינו גבוה ביחס לכלל הרוכשים, מדי פעם ניתן לראות עסקאות בולטות בתחום זה. מהחברה נמסר שבמקביל לעסקה הנוכחית, לפני כשבועיים תושב חוץ נוסף רכש שתי קומות נפרדות גבוהות במגדל דניאל ברמת מעטפת תמורת 119 מיליון שקל.

מגדל דניאל בתל אביב ( הדמיה: סטודיו סנאפשוט )

מגדל דניאל, שתוכנן על ידי משרד ישר אדריכלים, כולל 24 קומות ו- 57 דירות יוקרה, לצד מלון בוטיק עם 81 חדרים. דיירי המגדל צפויים ליהנות מגישה למתקני המלון ולשירותים מלונאיים. תמהיל הדירות כולל דירות 3, 4 ו-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. העסקה תווכה על ידי יהודה מרציאנו.

צילום: יח"צ