רגע לפני הדד-ליין: הממשלה אישרה אתמול (ראשון) את הכרזתם של שני מתחמים בבת ים, שנפגעו קשות מפגיעת הטיל האיראני ביוני 2025, כאזורים לשיקום והתחדשות. ההכרזה תאפשר לקדם את שיקום האזור במסלול מהיר שנקבע בחוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית.

אלא שההחלטה, שאותה הובילו שר הבינוי והשיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', התקבלה לאחר עיכוב שעורר בימים האחרונים חשש לעתיד שיקום המבנים. לדברי גורמים המעורים בפרטים ששוחחו עם ynet, ההכרזה התעכבה בעקבות מחלוקת סביב דרישה להקים במתחם חניון תת-קרקעי בעלות של 130-135 מיליון שקל.

הריסת הבניין שנפגע פגיעה ישירה מטיל בבת ים ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

הדרישה להקמת החניון הועלתה במסגרת הדיונים בממשלה, אולם במשרד האוצר התנגדו לה, והדיון בהכרזה הופסק. המחלוקת הייתה משמעותית במיוחד משום שאתמול היה המועד האחרון לביצוע ההכרזה בהתאם לחוק. אילו הממשלה לא הייתה מאשרת אותה במועד, המתחמים בבת ים היו עלולים לאבד את האפשרות להשתקם באמצעות המסלול המואץ, ולהידרש להתקדם באמצעות הליכי התחדשות עירונית רגילים ואיטיים יותר.

המתחמים שנכללו בהחלטה נפגעו בעקבות פגיעת הטיל ב-15 ביוני אשתקד. הטיל פגע ישירות במבנה ברחוב ירושלים 45 בבת ים וגרם למותם של תשעה בני אדם, וההרס התפשט ברדיוס נרחב סביב נקודת הפגיעה. הפגיעה הייתה אחת הקשות שספגה העיר במהלך מבצע "עם כלביא", והביאה לפינוי מאות תושבים.

ההכרזה שאושרה מחלקת את אזור השיקום לשני תת-מתחמים. מתחם ירושלים א' כולל 10 מבנים ובהם כ-155 דירות; מתחם ירושלים ב' כולל 14 מבנים ובהם כ-269 דירות. בסך הכול מדובר ב-24 מבנים ובהם כ-424 יחידות דיור. התכנון העתידי בשני המתחמים צפוי לכלול מגורים לצד שטחי מסחר ומוסדות ציבור, וכן שדרוג של התשתיות והמרחב הציבורי והתאמת הבנייה לדרישות המיגון העדכניות.

החלוקה והגבולות נקבעו לאחר הליך מקצועי שכלל חוות דעת של מהנדס העיר באשר להיקף הנזק, חוות דעת תכנונית של מתכנן המחוז, וכן בחינה של עמדות השמאי הממשלתי, ראש הרשות המקומית ומס רכוש. ההמלצות גובשו בידי צוות בין-משרדי שבו השתתפו מינהל התכנון, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, השמאי הממשלתי, משרד המשפטים ומשרד האוצר.

טיפול מואץ

המשמעות המרכזית של ההחלטה היא שהשיקום לא יצטרך להתנהל ככל פרויקט רגיל של התחדשות עירונית. חוק שיקום נזקי מלחמה נועד לאפשר טיפול מואץ במתחמים שבהם נגרם הרס משמעותי, באמצעות מנגנונים מיוחדים לקידום התכנון וההתחדשות. לפי החוק, אזור שהוכרז יכול להיות מתוכנן במסלול מואץ, בין היתר באמצעות הוועדה המקומית או הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור שמאשרת תוכניות ענק בהליך מזורז), וגם הליך בחירת יזם השיקום כולל מנגנונים שנועדו לקצר את הדרך לשיקום.

עו"ד רועי דהן, שותף ומייסד משרד עורכי הדין KDC, המייצג את בעלי הדירות במתחם, מסר: "ההכרזה עצמה היא צעד מתבקש ומוצדק לחלוטין, אך המבחן האמיתי יוכרע אך ורק בקצב המימוש בפועל. משפחות שנותרו ללא קורת גג אינן יכולות להרשות לעצמן להמתין להליכים הרגילים, ולכן המשרד מלווה את הדיירים באופן צמוד לאורך כל הדרך – החל ממיצוי הזכויות מול הרשויות ומס רכוש, דרך הבטחת פתרונות מגורים חלופיים ראויים והסדרת מערך הערבויות, ועד לרגע המיוחל של קבלת המפתח לדירה החדשה. כעת השאיפה היא לתרגם את המסלול הממשלתי המואץ ללוחות זמנים קשיחים ומחייבים, שלא יאפשרו לאף גורם למסמס את התהליך".

מנכ"ל מינהל התכנון ויו"ר הצוות המייעץ, רפי אלמליח, מסר כי "ההכרזה על המתחמים בבת ים היא בראש ובראשונה בשורה לתושבים. לצד השיקום של הנזקים, אנו מבקשים להבטיח שההתחדשות תוביל לסביבת מגורים טובה, בטוחה ואיכותית יותר עבור מי שחיים כאן".

לדבריו, "באמצעות תכנון נכון ניתן להפוך את הפגיעה הקשה להזדמנות לחידוש המתחם, לשיפור התשתיות והמרחב הציבורי וליצירת איכות חיים טובה יותר לתושבי בת ים. נמשיך לפעול כדי שהתהליך יהיה מהיר, מקצועי וייתן לתושבים ודאות באשר לעתידם".