היתר בנייה לפרויקט תעשייה ולוגיסטיקה בפתח תקווה: קבוצת יובלים דיווחה השבוע שהתקבל היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, להקמת פרויקט "יו-פארק 2" באזור התעשייה סגולה. קבלת ההיתר מאפשרת להתקדם לשלב הביצוע בפרויקט, שיכלול כ-65 אלף מ"ר ברוטו של שטחי תעשייה, לוגיסטיקה, אחסנה ומסחר.
הפרויקט ממוקם ברחוב בן ציון גליס, על מגרש בשטח של כ-17.3 דונם, ויכלול מבנה רב שימושי בן 5 קומות מעל קומת קרקע. המתחם ממוקם בלב אזור התעשייה סגולה. נחשון ביצוע היא החברה הקבלנית שנבחרה להקמת הפרויקט.
לדברי איציק ברוך מקבוצת יובלים: "קבלת היתר הבנייה ליו-פארק 2 היא צעד משמעותי שמאפשר לנו להתחיל בביצוע. הביקושים שאנו רואים כיום לשטחי לוגיסטיקה, תעשייה ומסחר באזור המרכז מחזקים את הצורך בפרויקטים מהסוג הזה, נכסים המאפשרים לעסקים לרכז מספר פונקציות תחת קורת גג אחת, במיקום נגיש ובקרבה לצירי התחבורה המרכזיים. הפרויקט החדש ייתן מענה נוסף לביקושים לשטחי לוגיסטיקה ותעשייה במרכז, בתקופה שבה היצע הקרקעות הזמינות לפיתוח במיקומים מרכזיים מוגבל, בעוד שחברות מחפשות שטחים יעילים ונגישים לפעילותן".
קרדיט HQA אדריכלים.