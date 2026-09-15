הפרויקט ממוקם ברחוב בן ציון גליס, על מגרש בשטח של כ-17.3 דונם, ויכלול מבנה רב שימושי בן 5 קומות מעל קומת קרקע. המתחם ממוקם בלב אזור התעשייה סגולה. נחשון ביצוע היא החברה הקבלנית שנבחרה להקמת הפרויקט.