קרן ההשקעות אדווה צמיחה תשקיע חצי מיליון שקל בחברת MOLET שהופכת משטחי עץ לרהיטים ומוצרים מעוצבים. בהתאם למדיניות של הקרן, ההשקעה תאפשר ל-MOLET לממן התרחבות לאזור הנגב המערבי ולצפון. בהמשך צפויה ההשקעה לגדול ל-1.5 מיליון שקל.
מדובר בהשקעה השנייה של הקרן שיצאה לדרך לפני מספר חודשים. ההשקעה הראשונה הייתה בחברת מנטרה - מותג בגדי גברים קז'ואל שצפוי להתרחב גם הוא לאזורי הפריפריה במרכז ובצפון.
בראיון שנתן בעבר ל-ynet, הסביר מייסד הקרן, איש העסקים אדוארד מזרחי כי "בשביל להשקיע בנדל"ן במרכז ת"א או בענף ההייטק שכבר יש בו מלא כסף, לא צריך אותי. אין לי שום יתרון יחסי. החוכמה היא לזהות את המקום שעומד להצליח, לפני שזה קורה. ההימור שלי הוא על הצפון והנגב – בעוד 10 שנים הוא יהיה לדעתי הרבה יותר חזק".
בחודשים האחרונים עסקה הקרן באיתור הזדמנויות בעיקר בקרב עסקים קטנים-בינוניים תוך שאיפה להשקיע בהם לצרכי התרחבות וצמיחה עסקית. לגבי ההשקעה הנוכחית אמר מזרחי: "MOLET היא בדיוק מסוג העסקים שאנחנו רוצים להשקיע בהם - עסק עם פעילות קיימת, מודל מוכח ופוטנציאל להתרחב. אנחנו מאמינים שההשקעה תאפשר לה לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהרחיב את הפעילות שלה גם לצפון ולנגב המערבי".
ההתמחות של MOLET היא יצירת חיים חדשים לעצים ממשטחי העמסה שהוצאו משימוש והיא הופכת אותם באמצעות עיצוב ועשייה לרהיטים, מוצרים וחללים חדשים. לצד זאת, החברה מפעילה סדנאות עיצוב ויצירה מעץ ממוחזר לארגונים, לקהל הרחב, תוכניות חוסן למילואימניקים, פרויקטים בתחום האדריכלות והעיצוב ותוכניות חינוכיות בגנים, בתי ספר, רשויות ומרכזים קהילתיים.
בין לקוחותיה ושותפיה של MOLET לאורך השנים ניתן למצוא חברות וארגונים, רשויות מקומיות, מוסדות רפואיים ואקדמיים ומוסדות חינוך, בהם Google, Wix, Meta, קבוצת עזריאלי, מגדל שוקי הון, למונייד, סופר-פארם, איכילוב, מכון ויצמן, תאגיד השידור הישראלי, BUYME, הראל, עיריית תל אביב-יפו, גבעתיים ועוד.
אלי סער, מנכ"ל MOLET: הרעיון של MOLET נולד מתוך ההבנה שאפשר לקחת חומר שכבר סיים את תפקידו ולהפוך אותו למשהו חדש, שימושי ובעל ערך. עם השנים גילינו שאותו עיקרון עובד גם ברמה החברתית - כשמחברים אנשים, ידע, יצירתיות וחומרים, אפשר לייצר חוסן קהילתי ואישי. ההשקעה של אדוה צמיחה מאפשרת לנו להרחיב את המודל שפיתחנו ולהביא אותו לקהילות חדשות, לייצר תעסוקה ולבנות יחד עם התושבים פעילות שיש לה משמעות עסקית, חברתית וסביבתית".