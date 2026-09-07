בראיון שנתן בעבר ל-ynet, הסביר מייסד הקרן, איש העסקים אדוארד מזרחי כי "בשביל להשקיע בנדל"ן במרכז ת"א או בענף ההייטק שכבר יש בו מלא כסף, לא צריך אותי. אין לי שום יתרון יחסי. החוכמה היא לזהות את המקום שעומד להצליח, לפני שזה קורה. ההימור שלי הוא על הצפון והנגב – בעוד 10 שנים הוא יהיה לדעתי הרבה יותר חזק".